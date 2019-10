UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - ABB übernimmt 67% an Shanghaier Chargedot - Firma hat 185 Mitarbeiter - Richemont gründet Joint Venture mit Modeschöpfer Alber Elbaz - Aluflexpack: COO Jörg Wingefeld verlässt das Unternehmen per sofort - Autoneum erhält auch neuen Finanzchef - Bernhard Wiehl übernimmt - BBC hält laut provisorischem Endergebnis nach wie vor 99,06% an Baumgartner - Orior: Neuer CFO Andreas Lindner startet heute - SenioResidenz übernimmt Immobilien von Swiss-Prime-Site-Tochter Tertianum NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS: APG senkt auf 2,7203% - Dufry: BlackRock erhöht Anteil leicht auf 5,1% - Partners Group: Morgan Stanley meldet Anteil von 15,44% - Schmolz+Bickenbach: Martin Haefner meldet Erwerbspositionen von 246,8% - SPS: BlackRock meldet leicht höheren Anteil von 10,16% PRESSE WOCHENENDE - siehe separate Presseschau - Julius-Bär-VRP: Bank bleibt reiner Vermögensverwalter (NZZ) PRESSE MONTAG - Zurich Insurance streitet mit deutscher Regierung wegen Thomas Cook (Welt) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - GV: Crealogix Dienstag: - Feintool: Ergebnis Q3 - Landis+Gyr: Ergebnis + Conf. Call H1 - Phoenix Mecano: Ergebnis Q3 - Rieter: Auftragseingang + Conf. Call 9 Mte - SIG Combibloc: Ergebnis Q3 - Straumann: Ergebnis + Webcast Q3 Mittwoch: - Clariant: Umsatz/EBITDA Q3 + Conf. Call - Credit Suisse: Ergebnis Q3 + MK - Meyer Burger: aoGV zu Sentis-Antrag VR WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - US: CFNA-Index (13.30 Uhr) - CH: KOF Konjunkturbarometer (Mittwoch) CS-CFA Index Oktober (Mittwoch) WIRTSCHAFTSDATEN - DE: Einfuhrpreise Sept +0,6% gg Vormonat (Prognose +0,1) Einfuhrpreise Sept -2,5% gg Vorjahr (Prognose -3,0) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.11. - Übernahmeangebote: Baumgartner: Angebot von BBC (Nachfrist bis 25.10.; Vollzug 8.11.) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): Novavest (1. Handelstag 16.12. geplant, mit Kapitalerhöhung davor) - Dekotierungen: Airopack: per 1.11.2019 (letzter Handelstag 31.10.) New Venturetec: per 1.11.2019 (letzter Handelstag 31.10.) Cham Group: per 19.12.2019 (letzter Handelstag 18.12., danach OTC) Panalpina: Dekotierung von SIX genehmigt (Datum noch offen) Alpiq: Dekotierung bei SIX beantragt - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,1031 - USD/CHF: 0,9950 - Conf-Future: -27 BP auf 159,97% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz -0,539% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,11% auf 10'197 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Freitag): +0,90% auf 10'197 Punkte - SLI (Freitag): +0,88% auf 1'564 Punkte - SPI (Freitag): +0,77% auf 12'306 Punkte - Dow Jones (Freitag): +0,57% auf 26'958 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +0,70% auf 8'243 Punkte - Dax (Freitag): +0,17% auf 12'895 Punkte - Nikkei 225 (Montag): +0,30% auf 22'867 Punkte STIMMUNG - Freundlich - Neue Höchststände erwartet - Händler sprechen von "richtungsweisender Woche"

rw/

(AWP)