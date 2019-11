UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Vifor Pharma geht kommerzielle Zusammenarbeit mit Janssen in USA ein - Bâloise kauft Athora-Nichtlebenportfolio in Belgien für 60 Mio EUR - Cembra Money Bank meldet Rücktritt von VR-Mitglied Ben Tellings - DKSH unterzeichnet Vertriebsvereinbarung mit Elementis in China - Hochdorf: Amir Mechria wandelt Teil der Pflichtwandelanleihe - Meyer Burger: Finanzierungsrunde für Heterojunktion-Auftrag verzögert sich - Mobilezone-Vize-Chef Murat Ayhan tritt Ende Jahr ab - Orascom DH startet erste Phase des Eco-Bos-Projekts in UK - Rapid Nutrition mit deutlich tieferem Umsatz im Geschäftsjahr 2018/19 - Zur Rose erhöht öffentliche Anleihe um 20 Mio auf 200 Mio Fr. - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Julius Bär: BlackRock senkt Anteil auf 4,84% - Landis+Gyr: Credit Suisse Funds senkt Anteil auf 2,97% - SoftwareOne: Pictet Asset Management meldet Anteil von 3,25% - VAT Group: BlackRock meldet Anteil von 3,25% - PRESSE WOCHENENDE - siehe separate Presseschau - PRESSE MONTAG - ZurRose-CEO: Derzeit keine grösseren Akquisitionen geplant (The Market) - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - keine Termine Dienstag: - Adecco: Ergebnis Q3 (Conf. Call 11.00 Uhr) - Burckhardt: Ergebnis H1 2019/20 (Call 14.30 Uhr) - Dufry: Ergebnis Q3 (Conf. Call 14.00) - Lem: Ergebnis H1 2019/20 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Luzerner KB: Ergebnis Q3 - Oerlikon: Ergebnis Q3 (Conf. Call 14.00 Uhr) - Ypsomed: Ergebnis + MK H1 2019/20 Mittwoch: - Swiss Life: Zwischenmitteilung Q3 - Barry Callebaut: Ergebnis und MK 2018/19 - Vontobel: Business Update Q3 - Züblin: Ergenbis und MK H1 2019/20 - PEH: Ergebnis H1 (nachbörslich) - WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: BFS Touristische Beherbergungen September 2019 (08.30 Uhr) KOF Beschäftigungsindikator (09.30 Uhr) - EU: PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/19 (2. Veröffentlichung (10.00 Uhr) DE: Sentix-Investorvertrauen 11/19 (10.30 Uhr) EU: EZB Monatsbericht 10/19 (15.45 Uhr) US: Industrieaufträge 09/19 (16.00 Uhr) - CH: KOF Konjunkturumfragen vom Oktober (Mittwoch) WIRTSCHAFTSDATEN - Seco: Index Konsumentenstimmung Oktober -10,4 Punkte (Juli -8,0) - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.11. - Übernahmeangebote: Baumgartner: Angebot von BBC (Vollzug voraussichtlich 8.11.) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): Novavest (1. Handelstag 16.12. geplant, mit Kapitalerhöhung davor) - Dekotierungen: Cham Group: per 19.12.2019 (letzter Handelstag 18.12., danach OTC) Panalpina: Dekotierung von SIX genehmigt (Datum noch offen) Alpiq: Dekotierung bei SIX beantragt - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: EX-DIVIDENDE DATEN: per 8.11.: - US Varia (0,50 Fr.) - DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 1,1015 - USD/CHF: 0,9958 - Conf-Future: -29 BP auf 159,55% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz -0,509% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,18% auf 10'270,75 Punkte (08.15 Uhr) - SMI (Freitag): +0,32% auf 10'252 Punkte - SLI (Freitag): +0,42% auf 1'573 Punkte - SPI (Freitag): +0,28% auf 12'372 Punkte - Dow Jones (Freitag): +1,11% auf 27'347 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +1,13% auf 8'386 Punkte - Dax (Freitag): +0,73% auf 12'961 Punkte - Nikkei 225 (Montag): Wegen Feiertag geschlossen STIMMUNG - Leicht freundlich - Positive Signale im Zollstreit

