UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis-Tochter Sandoz erhält US-Zulassung für Biosimilar Ziextenzo - Adecco Q3: Organisches Wachstum (adj.) -4% (AWP-Konsens: -3,8%) Umsatz 5'898 Mio EUR (AWP-Konsens: 5'923 Mio) EBITA (adj.) 288 Mio EUR (AWP-Konsens: 290 Mio) Reingewinn 179 Mio EUR (AWP-Konsens: 176 Mio) Wachstumsrate September/Oktober im Rahmen der Q3-Zahlen Ziel von Einsparungen in Höhe von 250 Mio in 2020 wird bestätigt - Adecco verkauft Soliant Health in den USA für 612 Mio USD an Olympus Partners - Burckhardt H1: Bestellungseingang 329,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 325,8 Mio) Umsatz 276,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 295,8 Mio) EBIT 16,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 17,6 Mio) Reingewinn 11,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 12,9 Mio) 2019/20: Umsatzziel, Margenziel bestätigt (600-640 Mio/leicht über VJ) - Dufry 9 Mte: Umsatz 6'682 Mio Fr. (AWP-Konsens: 6'691 Mio) Organisches Wachstum 2,9% (AWP-Konsens: 2,4%) Bruttogewinn 4'026 Mio Fr. (AWP-Konsens: 4'029 Mio) Reingewinn nach Minderheiten 29,4 Mio Fr. - Lem H1: Umsatz 159,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 164,8 Mio) EBIT 31,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 33,0 Mio) Reingewinn 25,1 Mio Fr. (VJ 27,3 Mio) 2019/20: Umsatz bei rund 310 Mio Fr.und EBIT-Marge von knapp 20% Pos. Steuereffekt von 13 Mio Fr. wegen Strukturanpassung - LUKB 9 Mte: Konzerngewinn 151,8 Mio Fr. (VJ 147,1 Mio) Geschäftserfolg 177,1 Mio Fr. (VJ 171,4 Mio) Nettoneugeld 640 Mio Franken (VJ 885 Mio) 2019: Weiter Konzerngewinn zwischen 199 und 205 Mio Fr. angestrebt - Oerlikon Q3: Umsatz 633 Mio Fr. (AWP-Konsens: 642 Mio) Auftragseingang 627 Mio Fr. (AWP-Konsens: 616 Mio) EBITDA 84 Mio FR. (AWP-Konsens: 87 Mio) 2019: Guidance bestätigt - Umsatz von über 2,6 Mrd Fr. erwartet Auftragsgseingang bis zu 2,7 Mrd Fr. - EBITDA-Marge rund 15,5% Aktienrückkaufprogramm von bis zu 10% geplant - Volumen 350 Mio Fr. CEO zu AWP: Erreichen der Guidance kein Spaziergang - starkes Q4 nötig Erwarten keine weitere Umfeldeintrübung - Bodenbildung - Ypsomed H1: Umsatz 190,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 191,2 Mio) EBIT 9,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 10,7 Mio) Reingewinn 7,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 9,0 Mio) 2019/20: Neu Umsatz von 400 Mio Fr. erwartet (bisher: 415 Mio.) EBIT neu von 21-25 Mio Fr. erwartet (bisher: 25-30 Mio) - Peach Property erwartet 2019 Gewinnsprung v. Steuern auf über 100 Mio. Fr. Kündigt Unternehmensanleihe über 250 Mio Fr. an - EFG: Peter Fanconi soll neuer VR-Präsident werden - Medacta: Erste Operation mit Mectaschraube PEEK in den USA - Santhera ernennt Dario Eklund zum CEO per 1. Dezember 2019 - EEII mit leichtem Rückgang des NAV im dritten Quartal NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Alcon: BlackRock erhöht Anteil leicht auf 5,04% - AMS: BlackRock senkt Anteil auf 4,86% - Castle Alternative: Alpine Select erhöht Anteil auf 25,41% - Crealogix meldet Eigenanteil von 1,1832097%/14,308116% - Landis+Gyr: Franklin Resources senkt Anteil auf 3,2875% - VAT Group: BlackRock meldet Anteil von 2,93% - PRESSE DIENSTAG - Edmond de Rothschild hatte sich GAM angeschaut (FT) - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Adecco: Conf. Call Q3 (11.00 Uhr) - Ypsomed: MK H1 (09.00 Uhr) - Lem: Conf. Call H1 (10.00 Uhr) - Dufry: Conf. Call Q3 (14.00) - Oerlikon: Conf. Call Q3 (14.00 Uhr) - Burckhardt: Conf. Call H1 (15.30 Uhr) Mittwoch: - Swiss Life: Zwischenmitteilung Q3 - Barry Callebaut: Ergebnis und MK 2018/19 - Vontobel: Business Update Q3 - Züblin: Ergenbis und MK H1 2019/20 - PEH: Ergebnis H1 (nachbörslich) Donnerstag: - SGS: Investor Day - Zurich Insurance: Update 9Mte (Conf Call 13.00 Uhr) - Ascom: Investor Day - LM Group: Trading and 2019 Guidance Update - Valiant: Ergebnis 9 Mte - Varia US: Ergebnis Q3 - Novavest: aoGV (Wechsel an SIX) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - EU: Erzeugerpreise September (11.00 Uhr) - US: Handelsbilanz September (14.30 Uhr) Markit PMI Service Oktober - 2. Veröffentlichung (15.45 Uhr) ISM-Index Dienstleistungen (16.00) - CH: KOF Konjunkturumfragen vom Oktober (Mittwoch) SNB: Devisenreserven Oktober 2019 (Donnerstag) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.11. - Übernahmeangebote: Baumgartner: Angebot von BBC (Vollzug voraussichtlich 8.11.) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): Novavest (1. Handelstag 16.12. geplant, mit Kapitalerhöhung davor) - Dekotierungen: Cham Group: per 19.12.2019 (letzter Handelstag 18.12., danach OTC) Panalpina: Dekotierung von SIX genehmigt (Datum noch offen) Alpiq: Dekotierung bei SIX beantragt - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: EX-DIVIDENDE DATEN: per 8.11.: - US Varia (0,50 Fr.) - DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 1,1008 - USD/CHF: 0,9889 - Conf-Future: -39 BP auf 159,16% (Montag) - SNB: Kassazinssatz -0,473% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,18% auf 10'356,16 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Montag): +0,83% auf 10'337 Punkte - SLI (Montag): +1,07% auf 1'589 Punkte - SPI (Montag): +0,76% auf 12'466 Punkte - Dow Jones (Montag): +0,42% auf 27'462 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +0,56% auf 8'433 Punkte - Dax (Montag): +1,35% auf 13'136 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +1,76% auf 23'252 Punkte STIMMUNG - Rekordjagd an Börsen geht weiter - Tempo dürfte gemächlicher werden - Diverse Einzeltitel (Adecco, Dufry, Oerlikon etc.) nach Zahlen im Fokus

