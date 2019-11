UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Zurich 9Mte: Bruttoprämien Nichtleben 26,4 Mrd USD (VJ 25,9 Mrd) Jahresprämienäquivalent APE 3,17 Mrd USD (VJ 3,57 Mrd) Kapitalposition (Z-ECM) auf 113% geschätzt Auf gutem Weg, alle Finanzziele 2017-2019 zu übertreffen - SGS H2: Spüren schwieriges Marktumfeld; Org. tiefes einstelliges Wachstum erw 2020: Rechnen weiterhin mit operativer Marge von über 17 Prozent Erwarten nun "solides" organisches Wachstum - SGS: Suchen nach weiteren Übernahmeobjekten - Swiss Re bestätigt Gespräche mit China Pacific Insurance - Roche kündigt Daten für Kongress der US-Hämatologiegesellschaft an - UBS unterzeichnet bindendes Abkommen für Gemeinschaftsunternehmen in Brasilien - AMS legt offiziell zweite Offerte für Osram vor - AMS bietet wie angekündigt 41 Euro je Osram-Aktie - Ams: Mindestannahmeschwelle liegt wie angekündigt bei mind. 55% - Ascom: Valentin Chapero wird neuer Präsident Jeannine Pilloud übernimmt CEO-Posten - Gibt VRP ab - LM Group 9M: Umsatz 258,5 Mio EUR (VJ 217,1 Mio) EBITDA Kerngeschäft 56,5 Mio EUR (VJ 34,0 Mio) Reinergebnis 20,6 Mio EUR (VJ 6,5 Mio) 2019: Prognosen Umsatz und EBITDA bestätigt - Obseva: Nolasiban verfehlt in IMPLANT 4-Studie primären Endpunkt Q3: Verlust von 27,6 Mio USD (VJ -18,6 Mio) Barmittel liegen bei 91,0 Mio USD (Q2: 98,5 Mio) - Varia US Q3: Bruttoeinkommen 25,1 Mio USD (VJ 22,3 Mio) Nettobetriebsergebnis 13,2 Mio USD (VJ 12,0 Mio) 2019: Zuversichtlich für "solide" Ergebnisse Dividende wird bestätigt mit 2,60 Franken - Valiant 9 Mte: Konzerngewinn 86,5 Mio Fr. (VJ 85,2 Mio) Geschäftserfolg 105,1 Mio Fr. (VJ 113,1 Mio) 2019: Rechnen weiterhin mit einem Konzerngewinn leicht über Vorjahr - Asmallworld schliesst eine globale Partnerschaft mit Hilton - Castle Alternative Invest beschliesst Ausgabe von Put-Optionen - Mobilezone eröffnet zweite Verkaufsstelle im Zürcher ShopVille NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - SIX: Thomas Wellauer soll neuer Verwaltungsratspräsident werden BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS: BlackRock erhöht Anteil auf 5,39% Sensirion: Pictet Asset Management senkt Anteil auf 2,99% Klingelnberg: UBS Fund Management meldet Anteil von 3,14% PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Zurich Insurance: Conf Call Update 9Mte (13.00 Uhr) - Ascom: Investor Day - Novavest: aoGV (Wechsel an SIX) Freitag: - Richemont: Ergebnis H1 (Webcast 09.30 Uhr) - Bobst: Analysten- und Medienkonferenz, Zürich Montag: - Obseva: Ergebnis Q3 (Conf. Call 14.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - ZO: EZB Wirtschaftsbericht (10.00 Uhr) - EU: EU-Kommission Wirtschaftsausblick (11.00 Uhr) - US: Erstanträge Arbeitslosenhilfe, Woche (14.30 Uhr) Konsumentenkredite 09/19 (21.00 Uhr) - CH: Seco, Arbeitsmarktdaten Oktober 2019 (Freitag) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.11. - Übernahmeangebote: Baumgartner: Angebot von BBC (Vollzug voraussichtlich 8.11.) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): Novavest (1. Handelstag 16.12. geplant, mit Kapitalerhöhung davor) - Dekotierungen: Cham Group: per 19.12.2019 (letzter Handelstag 18.12., danach OTC) Panalpina: Dekotierung von SIX genehmigt (Datum noch offen) Alpiq: Dekotierung bei SIX beantragt - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: EX-DIVIDENDE DATEN: per 8.11.: - US Varia (0,50 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0995 - USD/CHF: 0,9936 - Conf-Future: +19 BP auf 158,61% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz -0,395% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,08% auf 10'326 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Mittwoch): +0,44% auf 10'318 Punkte - SLI (Mittwoch): +0,29% auf 1'588 Punkte - SPI (Mittwoch): +0,41% auf 12'450 Punkte - Dow Jones (Mittwoch): +0% auf 27,492 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): -0,29% auf 8'411 Punkte - Dax (Mittwoch): +0,24% auf 13'180 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): +0,11% auf 23'330 Punkte STIMMUNG - Verschnaufpause angesagt

yr/ra

(AWP)