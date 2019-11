UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Richemont H1: Umsatz 7,40 Mrd EUR (AWP-Konsens: 7,44 Mrd) EBIT 1,17 Mrd EUR (AWP-Konsens: 1,24 Mrd) EBIT-Marge 15,7% (AWP-Konsens: 16,7%) Reingewinn 869 Mio EUR (AWP-Konsens: 948 Mio) Zweistellig Minus in Hong Kong und China - Proteste CFO: Geben keinen Kommentar zum Thema LVMH und Tiffany's ab Hongkong bleibt ein wichtiger Markt für uns Wir bleiben offen für Übernahmen wenn sich Chancen bieten - Julius Bär besetzt Managementposten in Asien neu - Roche-Tochter Genentech setzt finale Ziele für Zusammenarbeit mit Krebsfirma - Bobst: Ergebnisprognose für 2019 bestätigt 2019: Weiter Umsatz auf Vorjahresniveau erwartet - EBIT-Marge <5% Auftragsbestand per Jahresende tiefer als im Vorjahr erwartet Mittelfristziele bestätigt - 8% EBIT-Marge und mind. 20 Prozent ROCE - Cassiopea: FDA nimmt Medikamentenantrag für Akne-Mittel Clascoteron an - Dufry schliesst Kauf von 60%-Anteil an russischer RegStaer Vnukovo ab NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - Novavest-Aktionäre genehmigen Kapitalerhöhung - Bezugspreis 40,20 Fr./Aktie BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Alcon: BlackRock senkt Anteil leicht auf 4,99% - Barry Callebaut: Invesco meldet Anteil von 3,02769% - Inficon: BlackRock meldet Anteil von 3,05% - Komax: Credit Suisse Funds meldet Anteil von 3,05% - Logitech: Norges Bank erhöht Anteil leicht auf 3,01% - Meyer Burger: Norges Bank erhöht Anteil auf 3,11% - SPS: BlackRock meldet leicht tieferen Anteil von 10,08% - Wisekey: Mark Angelo erhöht Anteil auf 36,42% PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Richemont: Webcast Ergebnis H1 (09.30 Uhr) - Bobst: Analysten- und Medienkonferenz, Zürich Montag: - keine Termine Dienstag: - Klingelnberg: Ergebnis H1 - PSP Swiss Property: Ergebnis Q3 - Schmolz+Bickenbach: Ergebnis + Conf. Call Q3 - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Oktober 2019 (nachbörslich) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - US: Lagerbestände Grosshandel September 2019 (16.00 Uhr) Uni Michigan Verbrauchervertrauen (16.00 Uhr) San Franciso Fed-Präsidentin Daly hält eine Rede (17.45 Uhr) WIRTSCHAFTSDATEN - CH: Seco Arbeitslosenquote Oktober 2,2% (VM 2,1%), saisonbereinigt 2,3% - US: Verbraucherkredite September 9,51 Mrd USD gg vormonat (Prognose 15,0) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.11. - Übernahmeangebote: Baumgartner: Angebot von BBC (Vollzug voraussichtlich HEUTE) AMS-Angebot für Osram (läuft bis 5.12.) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): Novavest (1. Handelstag 16.12. geplant, mit Kapitalerhöhung davor) - Dekotierungen: Cham Group: per 19.12.2019 (letzter Handelstag 18.12., danach OTC) Panalpina: Dekotierung von SIX genehmigt (Datum noch offen) Alpiq: Dekotierung bei SIX beantragt EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - US Varia (0,50 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0993 - USD/CHF: 0,9948 - Conf-Future: -51 BP auf 158,09% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz -0,406% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: -0,39% auf 10'286 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Donnerstag): +0,08% auf 10'327 Punkte - SLI (Donnerstag): +0,40% auf 1'595 Punkte - SPI (Donnerstag): +0,14% auf 12'467 Punkte - Dow Jones (Donnerstag): +0,66% auf 27'675 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +0,28% auf 8'435 Punkte - Dax (Donnerstag): +0,83% auf 13'289 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +0,26% auf 23'392 Punkte STIMMUNG - Konsolidierung auf hohem Niveau möglich

(AWP)