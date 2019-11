UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Lonza: CEO Marc Funk verlässt Unternehmen aus persönlichen Gründen VR-Präsident Albert Baehny übernimmt CEO-Posten ad interim - Novartis: Sandoz präsentiert neue Daten zu Erelzi - Wirksamkeit bestätigt - Novartis: Neue Daten stützen Wirksamkeit von Cosentyx bei nr-axSpA - Clariant eröffnet weitere Niederlassung in Jakarta - AMS: Osram empfiehlt aktuelles Übernahmeangebot - Barry Callebaut: Hauptaktionär Jacobs Holding verkauft 10-Prozent-Aktienpaket 2,85% wurden an Pensionsfonds OntarioTeachers verkauft 7,17% via beschleunigtes Bookbuilding zu 1915 Fr./Aktie - Klingelnberg H1: Umsatz 88,4 Mio EUR (VJ 99,1 Mio) EBIT -10,0 Mio EUR (VJ -4,7 Mio) 2019/20: Umsatzrückgang um 15-20% erwartet - PSP 9 Mte: EBITDA vor Neubewertung 193,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 189,7 Mio) Gewinn +41 Prozent auf 311,5 Mio Fr. 2019: Neu Ebitda ohne Liegenschaftserfolge von 255 Mio Fr. erwartet - Schmolz+Bickenbach Q3: Umsatz 670,1 Mio EUR (AWP-Konsens: 685,6 Mio) Adj. EBITDA -32,9 Mio EUR (AWP-Konsens: -15,7 Mio) Reinergebnis -419,9 Mio EUR (AWP-Konsens: -50,7 Mio) 2019: Guidance bestätigt - adj. EBITDA <70 Mio EUR erw. - SIG Combibloc: Ausblick bestätigt - 4 bis 6 Prozent Wachstum erwartet EBITDA-Marge im Bereich von rund 29 Prozent erwartet - Flughafen Zürich: BAZL sieht Kostendeckungsprinzip aktuell verletzt Flugbetriebsgebühren sollen um 15% reduziert werden Ertragseinbussen von rund 60 Mio Fr. im Jahr 2020 - DKSH vertreibt Produkte von australischer La Zuppa in Neuseeland - Edisun gibt Details zu Kapitalerhöhung bekannt - Kudelski-Tochter Nagra kooperiert mit Google-Partnern im Bereich Smart-TV - Kudelski-Tochter Nagra kooperiert mit koreanischer Kaon - Peach Property hat Unternehmensanleihe über 250 Mio Euro vollständig platziert NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS: Norges Bank senkt Anteil auf 2,96% und BlackRock auf 4,93% - Logitech: Norges Bank senkt Anteil auf 2,91% - Achiko: Gruppe Steven Goh meldet Anteil von 59,93% - Poenina: Pictet Asset Management erhöht Anteil auf 3,13% - SPS: BlackRock meldet leicht höheren Anteil von 10,13% - PRESSE DIENSTAG - Keine relevanten Nachrichten - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Klingelnberg: Call zu H1 (11.00 Uhr) - PSP: Call zu Q3 (10.30 Uhr) - Schmolz+Bickenbach: Call zu Q3 (10.00 Uhr) - Edisun Power: ao GV zu Kapitalerhöhung - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Oktober 2019 (nachbörslich) Mittwoch: - Bâloise: Update Q3 - Sunrise: Ergebnis Q3 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Orascom DH: Ergebnis 9 Mte (Conf. Call 16,00 Uhr) Donnerstag: - Zurich Insurance: Investor Day 2019 (ab 10.30 Uhr) - GV: Aryzta WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - DE: ZEW-Konjunkturerwartungen November 2019 (11.00 Uhr) - US: Fed-Präsident von Philadelphia, Patrick Harker, hält eine Rede (18.55 Uhr) - CH: EFV/SNB Eidgenössische Anleihe - Ergebnis (Mittwoch) BFS Arbeitskräfteerhebung Q3 2019 (Donnerstag) BFS Produzenten- und Importpreisindex Oktober 2019 (Donnerstag) SNB Referat Andréa Maechler 'Risques climatiques et banques centrales' (Donnerstag) WIRTSCHAFTSDATEN - CH: Eidgenossenschaft stockt Anleihe 0,50%/2030 auf - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.11. - Übernahmeangebote: AMS-Angebot für Osram (läuft bis 5.12.) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): Novavest (1. Handelstag 16.12. geplant, mit Kapitalerhöhung davor) - Dekotierungen: Cham Group: per 19.12.2019 (letzter Handelstag 18.12., danach OTC) Panalpina: Dekotierung von SIX genehmigt (Datum noch offen) Alpiq: Dekotierung bei SIX beantragt Baumgartner: Dekotierung bei SIX beantragt - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: S+B: Kapitalerhöhung um mind. 325 Mio Fr. geplant (aoGV dazu am 2. Dezember) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0973 - USD/CHF: 0,9945 - Conf-Future: -9 BP auf 157,93% (Montag) - SNB: Kassazinssatz -0,359% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,20% auf 10'325,59 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Montag): -0,04% auf 10'305 Punkte - SLI (Montag): -0,15% auf 1'585 Punkte - SPI (Montag): +0,04% auf 12'456 Punkte - Dow Jones (Montag): +0,04% auf 27'691 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): -0,13% auf 8'464 Punkte - Dax (Montag): -0,23% auf 13'198 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +0,81% auf 23'520 Punkte STIMMUNG - Wall Street liefert etwas Rückenwind - Lonza vorbörslich deutlich im Minus (-2,6%) nach Rücktritt CEO

mk/ys

(AWP)