UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - - Bâloise 9 Mte: Geschäftsvolumen von 7,37 Mrd Fr. (VJ: 7,07 Mrd) Geschäftsvolumen Nichtleben von 2,87 Mrd Fr. (VJ 2,87 Mrd) Prämien Lebengeschäft +25% auf 3,40 Mrd Fr. 2019: EBIT Lebengeschäft von mindestens 200 Mio Fr. erwartet Dürften auch 2019 über 400 Mio Fr. an Cash-Rückfluss generieren - EFG International: AuM von 150,7 Mrd Franken per Ende Oktober Margen standen weiterhin unter erheblichem Druck sieht sich auf Kurs, die angepeilten BSI-Synergien zu erreichen Kurt Haueter wird Chef der neuen Division Global Markets & Treasury - Sunrise hat UPC-Kaufvertrag mit Liberty Global gekündigt Gescheiterter UPC-Deal bringt Zusatzkosten von 70-75 Mio Fr. - Sunrise Q3: Umsatz 474 Mio Fr. (AWP-Konsens: 467 Mio) Adj. EBITDA 161 Mio Fr. (AWP-Konsens: 163 Mio) Reingewinn 48 Mio Fr. (AWP-Konsens: 26 Mio) 2019: Unverändertes Umsatzziel von 1,86 bis 1,90 Mrd Fr. Unverändertes adj. EBITDA-Ziel von 618 bis 628 Mio Fr. Weiterhin Dividende von 4,35 bis 4,45 Fr. pro Aktie geplant - Orascom DH 9 Mte: Gesamtertrag 325,2 Mio Fr. (VJ 227,8 Mio) Reinergebnis -7,9 Mio Fr. (VJ -29,7 Mio) - Cassiopea gibt Start der Phase II Studie für Frauen mit Haarausfall bekannt - DKSH kooperiert mit Thermo Fisher in Indonesien und den Philippinen - Edisun-Aktionäre stimmen ordentlicher Kapitalerhöhung zu - Flughafen Zürich: Passagier-Aufkommen im Oktober -1,2% gg VJ auf 2,87 Mio - Swissquote: BNP Paribas neuer Emittent bei Swiss DOTS - DB ausgestiegen - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS: Norges Bank meldet zuletzt Anteil von 2,73% - Clariant: Citadel meldet Anteil von zuletzt 3,398% - Partners Group: Morgan Stanley meldet Anteil von 15,68% - Siegfried: Norges Bank meldet Anteil von zuletzt 2,9% - PRESSE MITTWOCH - Schindler will ThyssenKrupp-Liftsparte nicht kaufen (FuW) - Aryzta-Präsident erwartet Zustimmung der Aktionäre zu Managerlöhnen (FuW) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Sunrise: Call zu Ergebnis Q3 (09.00 Uhr) - Orascom DH: Call zu Ergebnis Q3 (16.00 Uhr) Donnerstag: - Zurich Insurance: Investor Day 2019 (ab 10.30 CET), London - Aryzta: GV Freitag: - Datacolor: Ergebnis 2018/19 (Details, Dividende etc.) - New Value: Ergebnis H1 2019/20 - WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis (11.15 Uhr) - EU: Industrieproduktion 09/19 (11.00 Uhr) - US: Verbraucherpreise 10/19 (14.30 Uhr) Realeinkommen 10/19 (14.30 Uhr) Fed-Chef Jerome Powell Anhörung vor dem Kongress-Wirtschaftsausschuss (17.00 Uhr) - BFS: Arbeitskräfteerhebung Q3 2019 (Donnerstag) Produzenten- und Importpreisindex Oktober 2019 (Donnerstag) - SNB: Referat Andréa Maechler 'Risques climatiques et banques centrales' (Donnerstag) WIRTSCHAFTSDATEN - DE: Verbraucherpreise Oktober +1,1% gg VJ (Prog +1,1) +0,1% gg VM (Prog +0,1) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.11. - Übernahmeangebote: AMS-Angebot für Osram (läuft bis 5.12.) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): Novavest (1. Handelstag 16.12. geplant, mit Kapitalerhöhung davor) - Dekotierungen: Cham Group: per 19.12.2019 (letzter Handelstag 18.12., danach OTC) Panalpina: Dekotierung von SIX genehmigt (Datum noch offen) Alpiq: Dekotierung bei SIX beantragt Baumgartner: Dekotierung bei SIX beantragt - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: S+B: Kapitalerhöhung um mind. 325 Mio Fr. geplant (aoGV dazu am 2. Dezember) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 1,0915 - USD/CHF: 0,9912 - Conf-Future: +5 BP auf 157,88% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz -0,337% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: -0,55% auf 10'257,31 Punkte (08.15 Uhr) - SMI (Dienstag): +0,09% auf 10'314 Punkte - SLI (Dienstag): +0,08% auf 1'586 Punkte - SPI (Dienstag): -0,01% auf 12'454 Punkte - Dow Jones (Dienstag): unv. bei 27'691 Punkten - Nasdaq Comp (Dienstag): +0,26% auf 8'486 Punkte - Dax (Dienstag): +0,65% auf 13'284 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -0,85% auf 23'320 Punkte STIMMUNG - Unsicherheit über Handelspolitik belastet

