UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Zurich Insurance / Strategieperiode 2020-2022 BOP-EK-Rendite von über 14% angestrebt (bisher: über 12%) Wachstum des Gewinns pro Aktie von mindestens 5% pro Jahr Cash-Generierung von 11,5 Mrd USD angestrebt (bisher: über 9,5 Mrd) Z-ECM-Kapitalposition weiter von 100-120% angestrebt Halten an Ausschüttungsquote von rund 75% fest Wollen Privatkundenangebot erweitern und Kundenbasis ausbauen - Sika eröffnet Mörtelfabrik in Äthiopien - SIG Combibloc: Aktionär Onex will 30 Millionen Aktien verkaufen Onex-Anteil Anteil sinkt auf 32,7 von 41,6% Aktien werden zu 13,30 Fr. das Stück platziert (Banken) - Romande Energie verkauft einen Teil der eigenen Aktien an Aktionäre - Stadler gewinnt ersten Vertrag für einen mit Wasserstoff betriebenen Zug NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Sunrise: Norges Bank senkt Anteil auf 2,96% - SPS: Credit Suisse Funds erhöhen Anteil auf 6,29% - PSP: Credit Suisse Funds erhöhen Anteil auf 5,2% - Allreal: Credit Suisse Funds erhöht Anteil auf 6,03% - Inficon: BlackRock meldet Anteil von 3,13% - Leclanché meldet eigene Veräusserungspositionen von 13,49% PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Zurich Insurance: Investor Day 2019 (ab 10.30 CET), London - Aryzta: GV (10.00 Uhr) Freitag: - Datacolor: Ergebnis 2018/19 (Details, Dividende etc.) - New Value: Ergebnis H1 2019/20 Montag: - Keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - EU: BIP Q3 (11.00 Uhr) - US: Erzeugerpreise Oktober (14.30 Uhr) Erstanträge Arbeitslosenhilfe, Woche (14.30 Uhr) Energieministerium, Ölbericht (17.00 Uhr) WIRTSCHAFTSDATEN - CH: BFS Arbeitskräfteerhebung Q3: Zahl der Erwerbstätigen steigt um 0,3% gg VJ Erwerbslosenquote gemäss ILO bei 4,6% PPI (Total) Oktober -0,2% gg Vormonat und -2,4% zum Vorjahr - CN: Industrieproduktion Oktober +4,7% gg VJ Einzelhandelsumsatz Oktober +7,2% gg VJ Investitionen in Sachanlagen Oktober +5,2% - DE: BIP Q3 +0,1% gg Vorquartal (Prognose -0,1) BIP Q3 +0,5% gg Vorjahr (Prognose +0,5) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.11. - Übernahmeangebote: AMS-Angebot für Osram (läuft bis 5.12.) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): Novavest (1. Handelstag 16.12. geplant, mit Kapitalerhöhung davor) - Dekotierungen: Cham Group: per 19.12.2019 (letzter Handelstag 18.12., danach OTC) Panalpina: Dekotierung von SIX genehmigt (Datum noch offen) Alpiq: Dekotierung bei SIX beantragt Baumgartner: Dekotierung bei SIX beantragt - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: S+B: Kapitalerhöhung um mind. 325 Mio Fr. geplant (aoGV dazu am 2. Dezember) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0882 - USD/CHF: 0,9898 - Conf-Future: +120 BP auf 159,08% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz -0,384% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,21% auf 10'321 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Mittwoch): -0,14% auf 10'299 Punkte - SLI (Mittwoch): -0,27% auf 1'582 Punkte - SPI (Mittwoch): -0,06% auf 12'446 Punkte - Dow Jones (Mittwoch): +0,33% auf 27'784 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): -0,05% auf 8'842 Punkte - Dax (Mittwoch): -0,40% auf 13'230 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): -0,76% auf 23'142 Punkte STIMMUNG - Einmal mehr der Handelsstreit

