UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Alcon Q3: Umsatz 1,84 Mrd USD (AWP-Konsens: 1,81 Mrd) Operatives Ergebnis -18 Mio USD (AWP-Konsens: -17,3 Mio) Operatives Kern-Ergebnis +320 Mio USD (AWP-Konsens: +317,8 Mio) Reinergebnis -66 Mio USD (AWP-Konsens: -116,0 Mio) 2019: Wachstumsziel präzisiert auf 4-5% in Lokalwährungen Margenziel präzisiert; 17-17,5% (bisher: 17-18%) Trennungskosten von Novartis bei 500 Mio USD gesehen (bisher: 300 Mio) Neues Effizienzsteigerungsprogramm wird lanciert - Kühne+Nagel kauft Geschäft in Holland zu - Roche will Anleihen zurückkaufen - Polyphor gibt Änderungen im VR bekannt - Präsident scheidet aus Kuno Sommer bis zur nächsten GV zum VR-Präsidenten ernannt - BB Biotech erweitert Verwaltungsrat auf fünf Personen - DKSH übernimmt Vertrieb für Lagerspezialist Remmert in asiatischen Ländern - Dormakaba beruft Steve Bewick als COO Access Solutions EMEA NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS: BlackRock senkt Anteil auf 4,65% - Dufry: Norges Bank meldet Anteil von 3,06% - EFG: Aktionärsgruppe EFG/BTGP-BSI meldet Anteil von 99,099%/30,37% - Georg Fischer: Norges Bank erhöht Anteil auf 3,03% - SPS: Blackrock meldet Anteil von 10,08% PRESSE MITTWOCH - Bell-CEO: Wir verdienen Geld in Deutschland (FuW) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Alcon: Conf. Call Q3 (14.00 Uhr) - U-blox: Analystentag Donnerstag: - Carlo Gavazzi: Ergebnis H1 2019/20 - Comet: Investor Day Freitag: - Aryzta: Trading Update Q1 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - EU: EZB Veröffentlichung Finanzmarktstabilitätsbericht (10.00 Uhr) - US: Energieministerium Ölbericht Woche (16.30 Uhr) FOMC Sitzungsprotokoll 29./30.10.19 (20.00 Uhr) - CH: BFS Produktions-, Auftrags- und Umsatzstatistik 2. Sektor Q3 (Donnerstag) WIRTSCHAFTSDATEN - DE: Erzeugerpreise Oktober -0,2% gg Vormonat (Prognose 0,0) Erzeugerpreise Oktober -0,6% gg Vorjahr (Prognose -0,4) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.12. - Übernahmeangebote: AMS-Angebot für Osram (läuft bis 5.12.) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): Novavest (1. Handelstag 16.12. geplant, mit Kapitalerhöhung davor) - Dekotierungen: Cham Group: per 19.12.2019 (letzter Handelstag 18.12., danach OTC) Panalpina: Dekotierung von SIX genehmigt (Datum noch offen) Alpiq: Dekotierung bei SIX beantragt Baumgartner: Dekotierung bei SIX beantragt - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: Kuros: Kapitalerhöhung um 6 Mio Fr. (22.11. bis 2.12., ab 22.11. "ex Rights") S+B: Kapitalerhöhung um mind. 325 Mio Fr. geplant (aoGV dazu am 2. Dezember) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0965 - USD/CHF: 0,9905 - Conf-Future: +22 BP auf 159,66% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz -0,464% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: -0,21% auf 10'344 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Dienstag): +0,18% auf 10'366 Punkte - SLI (Dienstag): +0,06% auf 1'592 Punkte - SPI (Dienstag): +0,09% auf 12'510 Punkte - Dow Jones (Dienstag): -0,36% auf 27'934 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +0,24% auf 8'571 Punkte - Dax (Dienstag): +0,22% auf 13'221 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -0,62% auf 23'149 Punkte STIMMUNG - Etwas tiefere Eröffnung erwartet; Warten auf Neuigkeiten im Handelsstreit

(AWP)