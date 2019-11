UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Stadler empfiehlt Alt-Bundesrätin Doris Leuthard zur Wahl in Verwaltungsrat - Schmolz+Bickenbach einigt sich mit deutschem Bundeskartellamt Auf Geldbusse in Höhe von 12,3 Mio EUR geeinigt - Comet sieht sich mit strategischer Neuausrichtung auf Kurs bestätigt bisherige Jahresziele - Umsatz 350-370 Mio Fr. erwartet lanciert Wachstums- und Effizienzprogramm "Boost" Aufbau von Fertigungskapazität in Malaysia geplant - Asmallworld schliesst globale Partnerschaft mit Hyatt ab - Carlo Gavazzi sieht weiterhin intakte Wachstumschancen - Mobimo nominiert Martha Scheiber für Verwaltungsrat NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS: BlackRock erhöht Anteil auf 5,1% - Partners Group: Allianz senkt Anteil auf 2,99% - Georg Fischer: Norges Bank meldet tieferen Anteil von 2,76% - Meyer Burger: Norges Bank meldet tieferen Anteil von 2,83% - Züblin: ALSA PK unabhängige Sammelstiftung meldet Anteil von 2,99% - Varia: Credit Suisse Funds erhöht Anteil auf 3,0% PRESSE DONNERSTAG - Flughafen Zürich bietet für indisches Flughafenprojekt (HaZ) - VAT-CEO: Volumen werden sprunghaft steigen, wenn Markt kommt (The Market) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Comet: Investor Day Freitag: - Aryzta: Trading Update Q1 Montag: - Swiss Re: Investors' Day 2019 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: BFS Produktions-, Auftrags- und Umsatzstatistik sek. Sektor Q3 (8.30 Uhr) - EU: EZB Sitzungsprotokoll 24.10.19 (13.30 Uhr) Verbrauchervertrauen November 2019 vorab (16.00 Uhr) - US: Philly Fed Index November 2019 (14.30 Uhr) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche; 14.30 Uhr) Fed-Präsidentin von Cleveland, Mester, hält eine Rede (14.30 Uhr) Frühindikator Oktober 2019 (16.00 Uhr) Wiederverkäufe Häuser Oktober 2019 (16.00 Uhr) WIRTSCHAFTSDATEN - US: Fed veröffentlichte Sitzungsprotokoll - Minutes Die meisten Mitglieder sahen Zins gut eingestellt nach Oktober-Senkung Viele Mitglieder sahen hohe Abwärtsrisiken SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.12. - Übernahmeangebote: AMS-Angebot für Osram (läuft bis 5.12.) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): Novavest (1. Handelstag 16.12. geplant, mit Kapitalerhöhung davor) - Dekotierungen: Cham Group: per 19.12.2019 (letzter Handelstag 18.12., danach OTC) Panalpina: Dekotierung von SIX genehmigt (Datum noch offen) Alpiq: Dekotierung bei SIX beantragt Baumgartner: Dekotierung bei SIX beantragt - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: Kuros: Kapitalerhöhung um 6 Mio Fr. (22.11. bis 2.12., ab 22.11. "ex Rights") S+B: Kapitalerhöhung um mind. 325 Mio Fr. geplant (aoGV dazu am 2. Dezember) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0977 - USD/CHF: 0,9914 - Conf-Future: +9 BP auf 159,75% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz -0,536% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: -0,19% auf 10'366 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Mittwoch): +0,19% auf 10'386 Punkte - SLI (Mittwoch): +0,11% auf 1'593 Punkte - SPI (Mittwoch): +0,22% auf 12'538 Punkte - Dow Jones (Mittwoch): -0,40% auf 27'821 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): -0,51% auf 8'527 Punkte - Dax (Mittwoch): -0,48% auf 13'158 Punkte - Nikkei 225 (tag): -0,48% auf 23'039 Punkte STIMMUNG - Sorgen über den Handelsstreit belasten

mk/ys

(AWP)