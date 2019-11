UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche verlängert Offerte für Spark-Übernahme erneut (bis 10. Dezember) - Aryzta Q1: Umsatz 843,9 Mio EUR (AWP-Konsens: 864,8 Mio) Organisches Umsatzwachstum -2,5% (AWP-Konsens: -1,6%) Organ. Umsatzwachstum Nordamerika -6,1% (AWP-Konsens: -6,2%) 2019/2020: Wachstum in Nordamerika ab H2 und EBITDA-Verbesserung - Also erhält neue Kreditlinie - "Flexibilität für potenzielle Akquisitionen" - Bossard gründet Gemeinschaftsunternehmen mit SES-imagotag - BVZ-Verwaltungsrat Hans-Rudolf Mooser kandidiert nicht mehr - Wisekey: Maryla Shingler Bobbio scheidet aus dem Verwaltungsrat aus NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Adecco: Silchester senkt Anteil auf 4,99% - AMS: BlackRock und Norges Bank senken ihre Anteile - GAM: Credit Suisse Funds erhöhen Anteil auf 5,07% - Kuros: Incubation/Aldabra schliessen sich zu einer Gruppe mit 13,86% zusammen PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Aryzta: Conference Call zu Umsatz Q1 Montag: - Swiss Re: Investors' Day 2019 Dienstag: - Keine Ankündigungen WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - EU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/19 (vorläufig) (10.00) - US: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/19 (vorläufig) (15.45) Uni Michigan Verbrauchervertrauen 11/19 (endgültig) (16.00) - CH: BFS Beschäftigungsbarometer Q3 2019 (Dienstag) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.12. - Übernahmeangebote: AMS-Angebot für Osram (läuft bis 5.12.) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): Novavest (1. Handelstag 16.12. geplant, mit Kapitalerhöhung davor) - Dekotierungen: Cham Group: per 19.12.2019 (letzter Handelstag 18.12., danach OTC) Panalpina: Dekotierung von SIX genehmigt (Datum noch offen) Alpiq: Dekotierung bei SIX beantragt Baumgartner: Dekotierung bei SIX beantragt - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: Kuros: Kapitalerhöhung um 6 Mio Fr. (22.11. bis 2.12., ab 22.11. "ex Rights") S+B: Kapitalerhöhung um mind. 325 Mio Fr. geplant (aoGV dazu am 2. Dezember) EX-DIVIDENDE DATEN: per 9.12.: - Datacolor (15,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0993 - USD/CHF: 0,9932 - Conf-Future: -2 BP auf 159,71% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz -0,509% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,24% auf 10'353 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Donnerstag): -0,46% auf 10'338 Punkte - SLI (Donnerstag): -0,42% auf 1'587 Punkte - SPI (Donnerstag): -0,41% auf 12'486 Punkte - Dow Jones (Donnerstag): -0,20% auf 26'766 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): -0,24% auf 8'506 Punkte - Dax (Donnerstag): -0,16% auf 13'138 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +0,32% auf 23'113 Punkte STIMMUNG - Handelskonflikt im Fokus

