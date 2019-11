UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Lonza stellt für DINAQOR einen Wirkstoffkandidaten her - Ems verkauft Airbag-Anzündergeschäft an österreichische Hirtenberger Patvag erzielt weniger als 1% von Ems-Umsatz - 130 Mitarbeitende - MCH: Aktionärsgruppe verlangt ausserordentliche Generalversammlung Fordert Sonderprüfung zur Strategie etc. - Edisun-Kapitalerhöhung: Platzierungspreis auf 125 Fr. pro Aktie festgelegt Gesamt-Umfang liegt bei 51,9 Millionen Franken - Aevis erwirbt mehrere Hotelobjekte von CS REF Hospitality - Alpiq: Dekotierung genehmigt per 17.12. (letzter Handelstag 16.12.) - Evolva schlägt Beat In-Albon als neuen Verwaltungsratspräsidenten vor - Implenia ernennt Christian Späth zum neuer Leiter der Division Tiefbau - Kudelski integriert IoT-Sicherheitsplattform in Microsoft-Cloud Azure - New Value verkauft Sensimed-Aktien - Wertberichtigung von bis zu 158'827 Fr. - Pargesa-Verwaltungsrat Arnaud Vial ist verstorben - Stadler erhält Auftrag aus Aserbaidschan über gut 115 Mio EUR - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS: Norges Bank erhöht Anteil auf 3,14% - Dufry: Norges Bank senkt Anteil auf 2,78% - Implenia: Norbert Ketterer erhöht Anteil auf 5,03% - Inficon: BlackRock meldet Anteil von 3,04% - Rapid Nutrition meldet eigene Veräusserungspositionen von 4,72% PRESSE MITTWOCH - Keine relevanten Nachrichten - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - keine Termine Donnerstag: - keine Termine Freitag: - Dottikon ES: Ergebnis H1 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: CH: CS-CFA Index November (10.00 Uhr) - US: BIP Q3/19 (2. Veröffentlichung) (14.30 Uhr) Privater Konsum Q3/19 (2. Veröffentlichung) Auftragseingang langlebige Güter 10/19 (vorab) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) MNI Chicago PMI 11/19 (15.45 Uhr) Private Einkommen und Ausgaben 10/19 (16.00 Uhr) Schwebende Hausverkäufe 10/19 Energieministerium, Ölbericht (Woche) (16.30 Uhr) Fed Beige Book (20.00 Uhr) - CH: Seco - BIP Quartalsschätzungen Q3 2019 (Donnerstag) KOF - Konjunkturbarometer (Freitag) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.12. - Übernahmeangebote: AMS-Angebot für Osram (läuft bis 5.12.) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): Novavest (1. Handelstag 16.12. geplant, mit Kapitalerhöhung davor) - Dekotierungen: Alpiq: per 17.12.2019 (letzter Handelstag 16.12.) Cham Group: per 19.12.2019 (letzter Handelstag 18.12., danach OTC) Panalpina: Dekotierung von SIX genehmigt (Datum noch offen) Baumgartner: Dekotierung bei SIX beantragt - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: Edisun: Kapitalerhöhung (läuft noch bis 26.11.) S+B: Kapitalerhöhung um mind. 325 Mio Fr. geplant (aoGV dazu am 2. Dezember) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 1,0989 - USD/CHF: 0,9978 - Conf-Future: +17 BP auf 160,39% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz -0,552% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,13% auf 10'520,66 Punkte (08.15 Uhr) - SMI (Dienstag): +0,37% auf 10'507 Punkte - SLI (Dienstag): +0,39% auf 1'614 Punkte - SPI (Dienstag): +0,41% auf 12'685 Punkte - Dow Jones (Dienstag): +0,20% auf 28'122 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +0,18% auf 8'648 Punkte - Dax (Dienstag): -0,08% auf 13'236 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +0,28% auf 23'438 Punkte STIMMUNG - Stimmung weiter freundlich - Nur wenige firmenspezifische News

