UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - AMS: 3,3% der Osram-Aktionäre haben ihre Aktien angedient Kein weiteres Angebot, falls Mindestschwelle von 55% nicht erreicht Ändern weder Angebotspreis von 41,00 Euro noch Mindestschwelle von 55% - Zurich hat Übernahme von 80% an Adira Insurance in Indonesien abgeschlossen - EFG verkauft Palazzo Botta-Geschäftssitz in Lugano an Kanton Tessin - LLB schliesst Aktienrückkaufprogramm erfolgreich ab - S+B: Luzerner Regierung gelangt wegen Krise an Bundesrat Parmelin - Wisekey läutet Handel mit US-Zertifikaten voraussichtlich am 4. Dezember ein NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - Migros stellt nach Testphase die Shopping-Plattform "Amigos" ein BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS: Norges Bank meldet Anteil von zuletzt 3,05% - Burckhardt Compression: Invesco senkt Anteil auf 2,73% - Inficon: BlackRock meldet Anteil von 3,0% - Swiss Life meldet Eigenanteil von 5,0157% - SPS: Blackrock meldet Anteil von 10,11% - SoftwareOne: Gruppe Curti/Kohlberg Kravis meldet Anteil von 61,45% - UBS meldet Eigenanteil von 7,14%/4,81% - Varia: Credit Suisse Funds erhöht Anteil leicht auf 3,03% PRESSE DONNERSTAG - HaZ: Alt-Bundesrätin Leuthard verteidigt ihr VR-Mandat bei Stadler Rail ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - keine Termine Freitag: - Dottikon ES: Ergebnis H1 Montag: - Schmolz+Bickenbach: aoGV zu Kapitalerhöhung, Emmenbrücke WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - EU: Geldmenge M3 10/19 (10.00 Uhr) Wirtschaftsvertrauen 11/19 (11.00 Uhr) Verbrauchervertrauen 11/19 (endgültig) (11.00 Uhr) Verbraucherpreise 11/19 (vorläufig) (14.00 Uhr) - CH: KOF - Konjunkturbarometer (Freitag) Einkaufsmanager-Index (PMI) November 2019 (Montag) BWO: Publikation Hypo-Referenzzinssatz (Montag) WIRTSCHAFTSDATEN - Seco: BIP real Q3 2019 bei +0,4% gg Vorquartal und +1,1% gg Vorjahr BIP real Q2 nicht revidiert - weiterhin gg VQ +0,3%, gg VJ +0,2% SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.12. - Übernahmeangebote: AMS-Angebot für Osram (läuft bis 5.12.) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): Novavest (1. Handelstag 16.12. geplant, mit Kapitalerhöhung davor) - Dekotierungen: Alpiq: per 17.12. (letzter Handelstag 16.12.) Cham Group: per 19.12.2019 (letzter Handelstag 18.12., danach OTC) Panalpina: Dekotierung von SIX genehmigt (Datum noch offen) Baumgartner: Dekotierung bei SIX beantragt - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: Edisun: Kapitalerhöhung (läuft noch bis 26.11.) S+B: Kapitalerhöhung um mind. 325 Mio Fr. geplant (aoGV dazu am 2. Dezember) EX-DIVIDENDE DATEN: per 9.12.: - Datacolor (15,00 Fr.) per 6.1.: - Barry Callebaut (26,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0062 - USD/CHF: 0,9996 - Conf-Future: +23 BP auf 160,64% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz -0,563% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: -0,19% auf 10'509 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Mittwoch): +0,21% auf 10'529,26 Punkte - SLI (Mittwoch): +0,28% auf 1'618,09 Punkte - SPI (Mittwoch): +0,24% auf 12'714,90 Punkte - Dow Jones (Mittwoch): +0,15 auf 28'164,00 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +0,66% auf 8'705,18 Punkte - Dax (Mittwoch): +0,38% auf 13'287,07 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): -0,12% auf 23'409 Punkte STIMMUNG - SMI mit knappen Verlusten erwartet - Stimmung durchwachsen

kw/jb

(AWP)