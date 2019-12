UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Swisscom gewinnt Mobilfunkt-Netztest Connect vor Sunrise und Salt - Edisun-Vizepräsident Hans Nef ist tödlich verunfallt - Glarner Kantonalbank muss neuen Verwaltungsrat suchen - Kuros: Altaktionäre zeichnen 36 Prozent der Kapitalerhöhung - Lalique Group gibt exklusive Parfüm-Lizenzvereinbarung mit Brioni bekannt - S+B-Grossaktionäre machen Weg für Kapitalerhöhung frei - Zug Estates mit Sonderdividende - Wohnungen im Gartenhochhaus Aglaya verkauft - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Burckhardt Compression: NN Group erhöht Anteil auf 10,31% - Julius Bär: BlackRock senkt Anteil auf 4,9% - Poenina: Urs Ledermann meldet Anteil von 3,96% - Sunrise: BlackRock meldet Anteil von 5,57% PRESSE DIENSTAG - Keine relevanten Nachrichten - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Keine Termine Mittwoch: - Keine Termine Donnerstag: - Schaffner: Ergebnis + BMK 2018/19 - Novartis: R&D und Investor-Update, London - AMS: Übernahmeangebot für Osram endet (Mitternacht) - Datacolor: GV WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - BFS: Landesindex der Konsumentenpreise November 2019 (08.30 Uhr) - Eurozone: Erzeugerpreise 10/19 (11.00 Uhr) - BFS: Touristische Beherbergungen Oktober 2019/Sommersaison (Donnerstag) WIRTSCHAFTSDATEN - Mietpreise im November -0,1% zum Vormonat (Immo-Scout24) - SONSTIGES - SIX nimmt Handel mit S+B-Aktie nach GV wieder auf - Nächster Eurex-Verfall: 20.12. - Übernahmeangebote: AMS-Angebot für Osram (läuft bis 5.12.) BFW Liegenschaften (16.12.-20.01) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): Novavest (1. Handelstag 16.12. geplant, mit Kapitalerhöhung davor) - Dekotierungen: Alpiq: per 17.12. (letzter Handelstag 16.12.) Cham Group: per 19.12.2019 (letzter Handelstag 18.12., danach OTC) Panalpina: Dekotierung von SIX genehmigt (Datum noch offen) Baumgartner: Dekotierung bei SIX beantragt - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: S+B: Kapitalerhöhung um mind. 325 Mio Fr. geplant EX-DIVIDENDE DATEN: per 9.12.: - Datacolor (15,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0982 - USD/CHF: 0,9911 - Conf-Future: -55 BP auf 159,81% (Montag) - SNB: Kassazinssatz -0,540% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,14% auf 10'362,65 Punkte (08.15 Uhr) - SMI (Montag): -1,38% auf 10'348 Punkte - SLI (Montag): -1,32% auf 1'590 Punkte - SPI (Montag): -1,31% auf 12'510 Punkte - Dow Jones (Montag): -0,96% auf 27'783 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): -1,12% auf 8'568 Punkte - Dax (Montag): -2,05% auf 12'965 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): -0,64% auf 23'380 Punkte STIMMUNG - Vorbörslich leichte technische Erholung nach starkem Verlust am Vortag

ra/uh

(AWP)