UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche erhält von FDA Zulassung für Tecentriq für weitere Lungenkrebsart - Bucher Municipal übernimmt französische Eurovoirie - Umsatz 30 Mio EUR - Cembra Money Bank und Lipo wollen zusammen eine Kreditkarte herausgeben - EFG: Finma muss sich laut Gericht erneut mit BSI-Fall befassen - Energiedienst: 2019 Verlust auf Stufe EBIT erwartet - Personalvorsorge-Effekt - Flughafen Zürich: 1,7 Mio Aktien von USS wurden zu 167,00 Fr. verkauft - GAM Sanktionsantrag von SIX für Abschluss 2017 - GAM bestreitet Vorwurf - Huber+Suhner schliesst Übernahme der BKtel-Gruppe ab - Kuros nimmt über Kapitalerhöhung insgesamt 12,5 Mio Fr. ein - Romande Energie: Generalsekretär Daniel Hammer geht per Ende Februar 2020 - Achiko kooperiert mit indonesischer Empatkali bei zinslosen Ratenzahlungen - Asmallworld lanciert Luxus-Reisebüro "Asmallworld Private" - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Edisun: Mirabaud SAM meldet 4,83%, Smartenergy 28,04%, Hans Nef 20,4% - Kardex: Invesco meldet Anteil von 3,03% - Sunrise: Norges Bank meldet Anteil von 3,24%, Blaockrock von 5,78% - PRESSE MITTWOCH - Keine relevanten Nachrichten - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Keine Termine Donnerstag: - Schaffner: Ergebnis + BMK 2018/19 - Novartis: R&D und Investor-Update, London - Datacolor: GV Freitag: - Keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - EU: PMI Dienste November 2019 (endgültig) (10:00) - GB: PMI Dienste November 2019 (endgültig) (10:30) - US: ADP-Beschäftigung November 2019 (14:15) Markit PMI Dienste November 2019 (endgültig) (15:45) ISM-Index Dienste November 2019 (16:00) USA: Energieministerium, Ölbericht (Woche) (16:30) - BFS: Touristische Beherbergungen Oktober 2019/Sommersaison (Donnerstag) - SNB: Devisenreserven November 2019 (Freitag) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.12. - Übernahmeangebote: AMS-Angebot für Osram (läuft bis 5.12.) BFW Liegenschaften (16.12.-20.01) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): Novavest (1. Handelstag 16.12. geplant, mit Kapitalerhöhung davor) - Dekotierungen: Alpiq: per 17.12. (letzter Handelstag 16.12.) Cham Group: per 19.12.2019 (letzter Handelstag 18.12., danach OTC) Panalpina: Dekotierung von SIX genehmigt (Datum noch offen) Baumgartner: Dekotierung bei SIX beantragt - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: S+B: Kapitalerhöhung um mind. 325 Mio Fr. geplant (aoGV dazu am 2. Dezember) EX-DIVIDENDE DATEN: per 9.12.: - Datacolor (15,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.30 Uhr) - EUR/CHF: 1,0927 - USD/CHF: 0,9866 - Conf-Future: +82 BP auf 160,68% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz -0,552% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,34% auf 10'267,42 Punkte (08.30 Uhr) - SMI (Dienstag): -1,12% auf 10'233 Punkte - SLI (Dienstag): -1,11% auf 1'573 Punkte - SPI (Dienstag): -1,04% auf 12'378 Punkte - Dow Jones (Dienstag): -1.01% auf 27'503 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -0,55% auf 8'521 Punkte - Dax (Dienstag): +0,19% auf 12'989 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -1,05% auf 23'135 Punkte STIMMUNG - Weiterer Erholungsversuch - Skeptiker erwarten eher kurzes Aufbäumen - Flughafen Zürich nach Paketverkauf unter Druck erwartet (vorb. -3,9%)

