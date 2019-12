UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - AMS meldet Anteil von 59,27% an Osram - Novartis: Kymriah zeigt stetige Resultate bei Wirksamkeit und Sicherheit - Roche erhält CE-Label für seine Accu-Chek SugarView App - Partners Group verkauft Anteil an deutscher Windparkfirma Merkur Offshore - Sika eröffnet drittes Baustoff-Werk in Indonesien - Fitch nimmt Sunrise von "Rating Watch Negative" - Rating "BB+" stabil - Ehem. Alpiq-Tochter Kraftanlagen München mit Busse von 47,5 Mio Euro belegt - Newron: FDA will statistischen Plan zur STARS-Studie diskutieren - S+B gibt Details ihrer geplanten Kapitalerhöhung bekannt Bezugsrechtsemission vom 12.12. bis 18.12. NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Burckhardt Compression: BlackRock senkt leicht auf 2,97% - Castle Alternative erhöht Eigenanteil auf 18,59% - Cosmo: Credit Suisse meldet Anteil von 7,79%/0,44% - Flughafen Zürich: USS-Fonds senkt Anteil <3% - Julius Bär: BlackRock senkt Anteil auf 4,96% - Nestlé: BlackRock erhöht Anteil auf 5,01% - Roche: Gruppe Hoffmann/Oeri hält Anteil von 45,01% neu über Artuma Holding - Vetropack: Familien-Holding Cornaz meldet Anteil von 79,3158% - Vifor: BNP Paribas erhöht Anteil auf 5,4% PRESSE DIENSTAG - Novartis und USV verhandeln über Rechte an Diabetes-Mittel in Indien (Economic Times) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Keine Termine Mittwoch: - Credit Suisse: Investor Day, London - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen November 2019 (nachbörslich) - GV: Barry Callebaut Donnerstag: - Keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - GB: Industrieproduktion 10/19 (10.30 Uhr) Handelsbilanz 10/19 (10.30 Uhr) - DE: ZEW-Konjunkturerwartungen 12/19 (11.00 Uhr) - US: Produktivität Q3/19 (endgültig; 14.30 Uhr) - CH: CH: EFV/SNB Ergebnis Eidgenössische Anleihe (Mittwoch) SNB Geldpolitische Lagebeurteilung (inkl. MK 10.00 Uhr; Donnerstag) Seco Konjunkturprognosen vom Dezember 2019 (Donnertag) BFS Produzenten- und Importpreisindex November 2019 (Donnerstag) KOF Konjunkturprognose Winter (Donnerstag) WIRTSCHAFTSDATEN - EFV/SNB: Eidgenossenschaft stockt Anleihe 0,00%/2039 auf SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.12. - Übernahmeangebote: AMS-Angebot für Osram (Nachfrist vom 11. bis 24.12.) BFW Liegenschaften (16.12.-20.01) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): Novavest (1. Handelstag 16.12. geplant, mit Kapitalerhöhung davor) - Dekotierungen: Alpiq: per 17.12. (letzter Handelstag 16.12.) Baumgartner: per 17.12 (letzter Handelstag 16.12) Cham Group: per 19.12. (letzter Handelstag 18.12., danach OTC) Panalpina: Dekotierung von SIX genehmigt (Datum noch offen) - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: S+B: Bezugsrechtsangebot 12.12.-18.12.; int. Angebot bis 20.12. EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0929 - USD/CHF: 0,9872 - Conf-Future: -1 BP auf 158,14% (Montag) - SNB: Kassazinssatz -0,569% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: -0,04% auf 10'430 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Montag): -0,28% auf 10'435 Punkte - SLI (Montag): -0,29% auf 1'606 Punkte - SPI (Montag): -0,23% auf 12'624 Punkte - Dow Jones (Montag): -0,38% auf 27'910 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): -0,40% auf 8'622 Punkte - Dax (Montag): -0,46% auf 13'106 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): -0,09% auf 23'410 Punkte STIMMUNG - Warten auf Notenbank- und Zollstreit-Termine in dieser Woche

mk/tt

(AWP)