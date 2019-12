UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - CS gibt anlässlich Investorentag Update zu Umsetzung der Strategie und Ziele Rechnen für 2019 mit RoTE "von über 8%" RoTE-Ziel für 2020 neu rund 10% (bisher: 11-12%) Mittelfristiges RoTE-Ziel von über 12% Bestätigen Pläne für Kapitalrückführung bis 2020 Bei IBCM wird für 2019 mit einem Verlust gerechnet - Pipeline angewachsen In der SUB hält der mit dem Negativzinsumfeld verbundene Druck an IWM zeigt stabile Entwicklung APAC und GM bisher deutlich besser als im vierten Quartal 2018 Entwicklung neuer Kohlekraftwerke wird nicht mehr finanziert - Novartis/Roche: FDA nimmt ergänzenden Zulassungsantrag für Xolair an - SFS: Rolf Frei gibt Amt des CFO per Generalversammlung 2021 ab NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - Axpo 2018/19: Reingewinn 865 Mio Fr. (VJ 131 Mio) EBIT 850 Mio Fr. (VJ 348 Mio) Gesamtleistung 4,86 Mrd Fr. (VJ 4,85 Mrd) - HSBC (Suisse) und DOJ legen Steuermittlungen bei - Busse von 192 Mio Dollar - Mobiliar beteiligt sich an Insuretech-Firma Sobrado BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Julius Bär: BlackRock erhöht Anteil auf 5,06% - Belimo: BlackRock meldet Anteil von 3,01% - Castle Alternative: Alpine Select senkt Anteil auf 21,23% - Flughafen Zürich: CS meldet Anteil von <3% - SPS: Blackrock meldet Anteil von 10,23% - Sunrise: Norges Bank meldet Anteil von 2,9%; BlackRock 5,8% PRESSE MITTWOCH - Zurich-CEO: Finanzmärkte sind sehr herausfordernd (NZZ) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Credit Suisse: Investor Day, London - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen November 2019 (nachbörslich) - GV: Barry Callebaut Donnerstag: - Keine Termine Freitag: - Keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - US: Verbraucherpreise 11/19 Realeinkommen 11/19 Energieministerium, Ölbericht (Woche) FOMC Zinsbeschluss (20.30 h Pk) - CH: CH: EFV/SNB Ergebnis Eidgenössische Anleihe (Mittwoch) SNB Geldpolitische Lagebeurteilung (inkl. MK 10.00 Uhr; Donnerstag) Seco Konjunkturprognosen vom Dezember 2019 (Donnertag) BFS Produzenten- und Importpreisindex November 2019 (Donnerstag) KOF Konjunkturprognose Winter (Donnerstag) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.12. - Übernahmeangebote: AMS-Angebot für Osram (Nachfrist vom 11. bis 24.12.) BFW Liegenschaften (16.12.-20.01) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): Novavest (1. Handelstag 16.12. geplant, mit Kapitalerhöhung davor) - Dekotierungen: Alpiq: per 17.12. (letzter Handelstag 16.12.) Baumgartner: per 17.12 (letzter Handelstag 16.12) Cham Group: per 19.12. (letzter Handelstag 18.12., danach OTC) Panalpina: Dekotierung von SIX genehmigt (Datum noch offen) - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: S+B: Bezugsrechtsangebot 12.12.-18.12.; int. Angebot bis 20.12. EX-DIVIDENDE DATEN: per 6.1.: - Barry Callebaut (26,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0919 - USD/CHF: 0,9849 - Conf-Future: -31 BP auf 157,85% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz -0,541% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: -0,05% auf 10'385 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Dienstag): -0,43% auf 10'391 Punkte - SLI (Dienstag): -0,57% auf 1'596 Punkte - SPI (Dienstag): -0,49% auf 12'592 Punkte - Dow Jones (Dienstag): -0,10% auf 27'882 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -0,07% auf 8'616 Punkte - Dax (Dienstag): -0,27% auf 13'071 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -0,08% auf 23'392 Punkte STIMMUNG - Abwarten vor Notenbankentscheiden

jb/rw

(AWP)