UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - CS in den USA zu Busse von 6,5 Millionen US-Dollar verurteilt - Dätwyler: Fokus in Zukunft auf Sealing-Geschäft Distrelec und Nedis wird an Aurelius verkauft Nicht-liquiditätswirksamer Verlust von rund 670 Mio Fr. EK-Quote nach Abschluss der Transaktion über 50% Für Verkauf von Reichelt werden "wertoptimierende Optionen" geprüft - Achiko erhält von Media Nusantara Angebot zur Zeichnung von 2 Mio Aktien - Molecular Partners erhält "Orphan Drug"-Status für Therapie MP0250 - Wisekey gibt Update zu Problem an der Nasdaq mit ADRs - Zur Rose: Zahlung für Medpex durch Ablösung Earn-out vorzeitig abgeschlossen CFO: Earn-out für Medpex beträgt insgesamt 39 Mio Euro NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Burckhardt Compression: Vontobel Fonds Services meldet Anteil von 3,0545% - Cosmo: Credit Suisse meldet Anteil von 6,26%/0,32% - Credit Suisse meldet Eigenanteil von 5,05%/4,51% - Obseva: Wellington Management Group senkt Anteil auf 2,2% - Sunrise: Norges Bank meldet Anteil von 2,69% - Temenos: Amundi erhöht Anteil auf 3,974% - Wisekey: Long State Investments meldet Anteil von 25,82% - Zehnder: Familien Zehnder melden via Graneco leicht höheren Anteil von 51,57% PRESSE MITTWOCH BIS FREITAG - Thomas-Cook-Pleite: Deutsche Justizministerin erwägt Klage gegen Zurich (Handelsblatt) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - keine Termine Montag: - keine Termine Dienstag: - keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: CS-CFA Index Dezember (10.00 Uhr) - EZ: EZB Wirtschaftsbericht (10.00 Uhr) - US: Energieministerium, Ölbericht (17.00 Uhr) - CH: KOF Konjunkturbarometer (Montag) WIRTSCHAFTSDATEN - JP: Arbeitslosenquote November 2,2% (Oktober 2,4%) Industrieproduktion November -0,9% SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.01. - Übernahmeangebote: BFW Liegenschaften (16.12.-20.01) - Dekotierungen: Panalpina: Dekotierung von SIX genehmigt (Datum noch offen) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0899 - USD/CHF: 0,9797 - Conf-Future: -23 BP auf 157,28% (Montag) - SNB: Kassazinssatz -0,487% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,23% auf 10'748,51 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Montag): +0,42% auf 10'724 Punkte - SLI (Montag): +0,37% auf 1'647 Punkte - SPI (Montag): +0,48% auf 12'957 Punkte - Dow Jones (Donnerstag): +0,37% auf 28'621 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +0,78% auf 9'022 Punkte - Dax (Montag): -0,13% auf 13'301 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): -0,36% auf 23'838 Punkte STIMMUNG - Auch nach Weihnachten in Kauflaune

