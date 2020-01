UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - SGS übernimmt US-Firma Thomas J. Stephens & Associates, Inc. Umsatz 15 Mio US-Dollar mit 100 Mitarbeitenden - Schindler-Familie schichtet Anteile innerhalb der Generationen um Diverse Transaktionen in den nächsten 2 Jahren zu erwarten Familienstatus soll im heutigen Umfang lfr. gesichert werden - Basilea: Kommerzielle Partner erzielten Umsätze mit Cresemba von 190 Mio USD Cresemba wird nun auf 40 Märkten vertrieben - SGKB: St. Galler Regierung bestätigt Eigentümerstrategie für Kantonalbank - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Asmallworld: Patrick Liotard-Vogt senkt Anteil auf 66,06% - IGEA Pharma: Gruppe Cerani, Canepa, Cusmano meldet Anteil von 39,98% - Inficon: BlackRock meldet Anteil von 3,04% - Obseva: Koh Bong und Shah Nimish senken Anteil auf 4,9% - Rapid Nutrition: Alternative Gestion meldet Anteil von 5,81% - Sunrise: Norges Bank senkt Anteil auf 2,79% - PRESSE MITTWOCH - CS-Beschattungsaffälre: Detektei zeigt Ehepaar Khan an (Tagi) - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - keine Termine Donnerstag: - Sika: Umsatz 2019 Freitag: - keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis (11.15 Uhr) EU: Wirtschaftsvertrauen Dezember 2019 (11.00 Uhr) US: ADP-Beschäftigung Dezember 2019 (14.15 Uhr) Energieministerium, Ölbericht (Woche, 16.30 Uhr) - CH: Detailhandelsumsätze November 2019 (Donnerstag) Devisenreserven Dezember 2019 (Donnerstag) Seco: Arbeitslosenzahlen Dezember 2019 (Freitag) WIRTSCHAFTSDATEN - DE: Auftragseingang Industrie Nov. -6,5% gg Vorjahr (Prognose -4,7) - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.01. - Übernahmeangebote: BFW Liegenschaften (16.12.-20.01.) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen: Panalpina: Dekotierung von SIX genehmigt (Datum noch offen) - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: EX-DIVIDENDE DATEN: per 16.1.: - Schaffner (5,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0823 - USD/CHF: 0,9707 - Conf-Future: -0,08 BP auf 158,18% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz -0,528% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: -0,29% auf 10'655,85 Punkte (08.15 Uhr) - SMI (Dienstag): +0,20% auf 10'687 Punkte - SLI (Dienstag): +0,40% auf 1'644 Punkte - SPI (Dienstag): +0,19% auf 12'925 Punkte - Dow Jones (Dienstag): -0,42% auf 28'584 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -0,03% auf 9'069 Punkte - Dax (Dienstag): +0,76% auf 13'227 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -1,57% auf 23'205 Punkte STIMMUNG - Angst vor Eskalation im Nahen Osten drückt etwas auf die Stimmung

jb/uh

(AWP)