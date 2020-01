UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Sika 2019: Umsatz 8,11 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 8,144 Mrd) Zweistelliges EBIT-Wachstum erwartet strebt ab 2021 EBIT-Marge von 15-18% an - Julius Bär wird von litauischer Gesellschaft über 335 Mio Euro eingeklagt - Novartis erzielt Studien-Erfolg mit Ligelizumab bei Nesselsucht - Newron startet neue klinische Studie mit Evenamide an Schizophrenie-Patienten - Novavest: Patrick Hauser wird erneut Finanzchef - Pierer Mobility vermeldet Absatzrekord und plant Zweitkotierung in Frankfurt - Rapid Nutrition: Knapp 4,5 Mio Wandelrechte gezeichnet - Schmolz + Bickenbach-Kapitalerhöhung erfolgreich vollzogen - Tornos erhält Schlusszahlung für verkaufte Immobilie später als erwartet Effekt auf Jahresabschluss 2019: 3 Mio Fr. NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - UBS meldet Eigenanteil von 7,01%/4,61% - Alpine Select: Thomas Amstutz meldet Anteil von 3,66% - Evolva: Mark Angelo meldet Anteil von 16,48% - Meyer Burger: Norges Bank senkt Anteil auf 2,94% - Rapid Nutrition: Veräusserungspositionen von 13%, Whetstone hält noch 4,41% - Schmolz+Bickenbach: S+B Beteiligung GmbH senkt Anteil auf <3% PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - keine Termine Freitag: - BFW: aoGV im Zusammenhang mit Dekotierung Montag: - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Dezember 2019 (nachbörslich) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: BFS Detailhandelsumsätze November 2019 (08.30 Uhr) SNB Devisenreserven Dezember 2019 (09.00 Uhr) Seco Arbeitsmarktdaten Dezember 2019 (Freitag) - EU: Arbeitslosenzahlen November 2019 (11.00 Uhr) - US: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) (14.30 Uhr) WIRTSCHAFTSDATEN - CH: SNB erwartet für 2019 Gewinn von 49 Mrd Fr. Bund und Kantone erhalten für 2019 Ausschüttung von 2 Mrd. Fr. stellt zusätzliche Ausschüttung für 2019 und 2020 in Aussicht Für Ausschüttungen 2021-2025 wird 2021 neue Vereinbarung abgeschlossen - DE: Handelsbilanzsaldo November +18,3 Mrd EUR (Prog +21,3) Exporte November -2,3% gg VM (Prog -0,9) Industrieproduktion November +1,1% gg VM (Prog +0,8) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.01. - Übernahmeangebote: BFW Liegenschaften (16.12.-20.01.) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen: Panalpina: Dekotierung von SIX genehmigt (Datum noch offen) - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: EX-DIVIDENDE DATEN: per 16.1.: - Schaffner (5,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0825 - USD/CHF: 0,9738 - Conf-Future: -18 BP auf 158,00% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz -0,529% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,35% auf 10'689 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Mittwoch): -0,32% auf 10'652 Punkte - SLI (Mittwoch): -0,06% auf 1'643 Punkte - SPI (Mittwoch): -0,35% auf 12'880 Punkte - Dow Jones (Mittwoch): +0,56% auf 28'745 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +0,67% auf 9'129 Punkte - Dax (Mittwoch): +0,71% auf 13'320 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): +2,31% auf 23'740 Punkte STIMMUNG - Entspannungssignale im Konflikt USA-Iran

rw/

(AWP)