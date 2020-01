UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - SGS verkauft in den USA Inspektionsgeschäft für Occasion-Autos - UBS schlägt zwei neue Verwaltungsräte vor - Aevis Victoria übernimmt vom Kanton Bern 35 Prozent am Hôpital du Jura bernois - Basilea hat 2019 mit 134 Millionen 1 Prozent mehr umgesetzt - Cosmo: Acacia wird US-Lizenzpartner für Byfavo - Manuel Kunzelmann verlässt BLKB - Wird CEO der Migros Bank - Idorsia und Neurocrine Biosciences ändern Lizenzvereinbarung NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - Manuel Kunzelmann wird neuer CEO der Migros Bank BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS: Norges Bank meldet Anteil von 2,6% - Clariant: Israel Englander senkt Anteil unter 3% - Inficon: BlackRock meldet Anteil von 2,96% - Rapid Nutrition: Guildford Street Capital meldet Anteil von 6,23% - SPS: Blackrock meldet Anteil von 10,19%/0,39% PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - BFW: aoGV im Zusammenhang mit Dekotierung Montag: - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Dezember 2019 (nachbörslich) Dienstag: - Bossard: Umsatz 2019 - Lindt & Sprüngli: Umsatz 2019 - Schaffner: GV WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: Seco: MK zu Arbeitslosenzahlen (09:30 Uhr) - FR: Industrieproduktion 11/19 (08:45 Uhr) Stimmungsindikator der Notenbank - GB: Industrieprodkution 11/19 (10.30 Uhr) - US: Arbeitsmarktbericht 12/19 (14.30 Uhr) Lagerbestände Grosshandel 11/19 (16.00 Uhr) WIRTSCHAFTSDATEN - Seco: Arbeitslosenquote Dezember 2,5% (VM 2,3%), saisonber. 2,3% (VM 2,3%) Arbeitslosenquote 2019 im Jahresmittel 2,3% nach 2,5% in 2018 SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.01. - Übernahmeangebote: BFW Liegenschaften (16.12.-20.01.) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen: Panalpina: Dekotierung von SIX genehmigt (Datum noch offen) - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: EX-DIVIDENDE DATEN: per 16.1.: - Schaffner (5,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0811 - USD/CHF: 0,9730 - Conf-Future: -23 BP auf 157,77% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz -0,486% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,24% auf 10'677 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Donnerstag): -0,01% auf 10'651 Punkte - SLI (Donnerstag): -0,08% auf 1'642 Punkte - SPI (Donnerstag): +0,01% auf 12'881 Punkte - Dow Jones (Donnerstag): +0,74% auf 28'957 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +0,81% auf 9'203 Punkte - Dax (Donnerstag): +1,31% auf 13'495 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): ++0,47% auf 23'851 Punkte STIMMUNG - Entspannungssignale im US-Iran-Konflikt helfen

yr/ra

(AWP)