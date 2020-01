UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Kühne+Nagel stellt Asien-Geschäft neu auf - Interroll 2019: Umsatz 559,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 582,9 Mio) Auftragseingang 546,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 572,5 Mio) Gewinnsteigerung von mindestens 5% erwartet 2020: Gehen von positiver Dynamik an den globalen Märkte aus - Straumann ernennt Camila Finzi zum Geschäftsleitungsmitglied - Glarner Kantonalbank: Standard&Poor's bestätigt AA-Rating NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Bobst: Aktionärsgruppe JBF Finance hält Anteil von 53,60% - Rieter: Credit Suisse Funds senkt Anteil auf 4,96% - Sunrise: BlackRock meldet Anteil von 5,24% PRESSE WOCHENENDE - siehe separate Presseschau PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - keine Termine Dienstag: - UBS: Ergebnis und BMK 2019 (Conf. Call 9.00 Uhr) - Lonza: Ergebnis und BMK 2019 - Logitech: Ergebnis Q3 (Conf. Call 14.30 Uhr) - Arbonia: Umsatz 2019 - Galenica: Umsatz 2019 - Medacta: Umsatz 2019 (Conf. Call 15.00 Uhr) - Tornos: Umsatz/Auftragseingang 2019 Mittwoch: - Barry Callebaut: Volumen/Umsatz Q1 - Zur Rose: Umsatz 2019 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - WIRTSCHAFTSDATEN - DE: Erzeugerpreise Dezember +0,1% gg VM (Prog +0,1) SONSTIGES - USA: Feiertag, Börse geschlossen - Nächster Eurex-Verfall: 21.02. - Übernahmeangebote: BFW Liegenschaften (16.12.-20.01.) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen: Panalpina: Dekotierung von SIX genehmigt (Datum noch offen) - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0747 - USD/CHF: 0,9681 - Conf-Future: -26 BP auf 158,56% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz -0,554%% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,16% auf 10'859 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Freitag): +1,39% auf 10'842 Punkte - SLI (Freitag): +1,16% auf 1'666 Punkte - SPI (Freitag): +1,31% auf 13'117 Punkte - Dow Jones (Freitag): +0,17% auf 29'348 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +0,34% auf 9'389 Punkte - Dax (Freitag): +0,72% auf 13'526 Punkte - Nikkei 225 (Montag): +0,18% auf 24'084 Punkte STIMMUNG - Verhalten positiv - aber eher impulsloser Handel erwartet - Bewegung bei Einzeltiteln vor allem wegen Analystenkommentaren

