UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - UBS Q4: Reinergebnis 722 Mio USD (AWP-Konsens: 600 Mio) Ergebnis vor Steuern 928 Mio USD (AWP-Konsens: 781 Mio) Geschäftsertrag 7'052 Mio USD (AWP-Konsens: 6'997 Mio) Verwaltete Vermögen (AuM) 3'607 Mrd USD (30.09.: 3'422 Mrd) 2019: Reingewinn 4,30 Mrd USD (VJ 4,52 Mrd) Gewinn vor Steuern 5,58 Mrd USD (VJ 5,99 Mrd) Dividende 0,73 USD (AWP-Kons.: 0,735; 2018: 0,70 Fr.) Ziel für Rendite auf hartem Kernkapital (RoCET1) 2020-2022 neu 12-15% Ziel für Cost/Income-Ratio 2020-2022 neu 75-78% Ziel für Gewinnwachstum vor Steuern GWM 10-15% für 2020-2022 bestätigt Kapitalziele 2020-2022 bestätigt (13% harte Kernkapitalquote; 3,7% LR) verkauft Mehrheitsanteil an B2B-Fondsvertriebsplattform an Clearstream Verkaufsabschluss derzeit für H2 2020 geplant Verkauf bringt Gewinn nach Steuern von etwa 600 Mio USD Dividende bis 2022 jeweils +1 Cent, Rest Ausschüttung via Aktienrückkauf Aktienrückkauf im H1 2020 im Volumen von 450 Mio USD geplant Schliessen damit derzeitiges Aktienrückkaufprogramm von 2 Mrd Fr. ab Prüfen weitere Aktienrückkäufe im H2 2020 Rechnen im Q1 mit wieder etwas stärkeren saisonalen Effekten CEO: Bekräftigen Ambitionen für GWM-Wachstum & hohe Rendite auf Kapital - Logitech Q3: Umsatz 903 Mio USD (AWP-Konsens: 898,9 Mio) EBIT non-GAAP 152 Mio USD (AWP-Konsens: 144,5 Mio) Reingewinn 117,5 Mio USD (AWP-Konsens: 117,4 Mio) 2019/20: Ziele bestätigt - Lonza 2019: Nettoumsatz 5,9 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 5,89 Mrd) Kern-EBITDA 1'620 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1'618 Mio) Reingewinn 763 Mio Fr. (VJ 659 Mio) Dividende 2,75 Fr. (AWP-Konsens: 2,82 Fr.; 2018: 2,75 Fr.) 2020: Umsatzwachstum über mittlerem einstelligem %-Bereich erwartet Stabile Kern-EBITDA-Marge erwartet bestätigt mittelfristige Prognose 2022 Neuer CEO dürfte im Laufe des Jahres ernannt werden Carve-Out LSI verläuft weiter nach Plan - Roche erhält EU-Zulassung für Polivy zur Behandlung von Lymphdrüsenkrebs - Arbonia 2019: Umsatz 1'416 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1'424 Mio) - Galenica 2019: Umsatz 3,30 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 3,25 Mrd) Neu EBIT-Anstieg von 7 bis 9% erwartet (bisher +5 bis 7%) will mindestens unveränderte Dividende von 1,70 Fr./Aktie beantragen nominiert Pascale Bruderer für Sitz im Verwaltungsrat - Medacta 2019: Umsatz 311 Mio Euro (AWP-Konsens: 308,0 Mio) - Tornos 2019: Umsatz 205,3 Mio Fr. (VJ 214,9 Mio) Auftragseingang 135,5 Mio Fr. (VJ 245 Mio) Tiefere Profitabilität erwartet stellt Antrag auf Kurzarbeit ab März - Evolva: Richard Ridinger und Stephan Schindler für VR vorgeschlagen VR-Präsident Gerard Hoetmer stellt sich nicht mehr zur Wiederwahl - Georg Fischer: VR-Präsident Andreas Koopmann steht nicht mehr zur Wiederwahl Yves Serra soll Präsidium des Verwaltungsrats übernehmen Ivan Filisetti wird Chef der Division Machining Solutions - BFW Holding hält nach Angebotsfrist 75,52% der Stimmen an BFW Liegenschaften - Cosmo Pharmaceuticals erreicht Übereinstimmung mit FDA zu Methylenblau-Studie - Kudelski-Tochter Nagra kooperiert mit Realtek und Shenzhen Jiuzhou Electric - Panalpina werden per 28. Januar dekotiert - SHL Telemedicine führt Gespräche über mögliche Fusion oder Übernahme - Von Roll erhält Zertifizierung für Produkte für Luft- und Raumfahrtindustrie NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - Hotelplan Group 2018/19: Umsatz 1,4 Mrd Fr. (VJ 1,45 Mrd) BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS: Norges Bank meldet leicht höheren Anteil von 3,01% - Julius Bär: BlackRock meldet leicht höheren Anteil von 5,01% - Sunrise: BlackRock meldet Anteil von 5,4% PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - UBS: BMK 2019 (Conf. Call 9.00 Uhr) - Lonza: BMK 2019 - Logitech: Conf. Call Ergebnis Q3 (14.30 Uhr) - Medacta: Conf. Call Umsatz 2019 (15.00 Uhr) Mittwoch: - Barry Callebaut: Volumen/Umsatz Q1 - Zur Rose: Umsatz 2019 Donnerstag: - Huber + Suhner: Umsatz/Auftragseingang 2019 - Autoneum: Umsatz 2019 - Belimo: Umsatz 2019 - Mikron: Umsatz 2019 - Zuger KB: Ergebnis + BMK 2019 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - DE: ZEW-Konjunkturerwartungen 01/20 (11.00 Uhr) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.02. - Übernahmeangebote: BFW Liegenschaften (Nachfrist 27.01.-07.02.) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen: Panalpina: Dekotierung per 28.01.2020, letzter Handelstag 27.01. - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0739 - USD/CHF: 0,9678 - Conf-Future: +14 BP auf 158,68% (Montag) - SNB: Kassazinssatz -0,545% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: -0,61% auf 10'780 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Montag): +0,04% auf 10'846 Punkte - SLI (Montag): +0,13% auf 1'668 Punkte - SPI (Montag): +0,13% auf 13'134 Punkte - Dow Jones (Montag): wg. Feiertag geschlossen - Nasdaq Comp (Montag): wg. Feiertag geschlossen - Dax (Montag): +0,17% auf 13'549 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): -0,91% auf 23'865 Punkte STIMMUNG - Verunsicherung u.a. wegen neuem Virus - UBS nach Zahlen und neuen Zielen markant tiefer erwartet

