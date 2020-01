UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis 2019: Nettoumsatz Konzern 47,5 Mrd USD (AWP-Konsens: 47,75 Mrd) Core-EBIT 14,11 Mrd USD (AWP-Konsens: 14,16 Mrd) Core-Reingewinn 12,10 Mrd USD (AWP-Konsens: 12,15 Mrd) Reingewinn 7,15 Mrd USD (VJ 12,8 Mrd) Dividende 2,95 Fr. (AWP-Konsens: 2,95 Fr.; 2018: 2,85 Fr.) 2020: Umsatzwachstum im mittleren-hohen 1-stelligen %-Bereich erw. Core-EBIT-Wachstum im hohen 1-stell- tief 2stell %-Bereich CEO: Erleben keine Unterbrechungen in China wegen Corona-Virus China-Geschäft derzeit bei mehr als 2 Mrd US-Dollar China-Umsatz soll sich bis 2024 verdoppeln Streben mittelfristig Kostenreduktion von gut 4 Mrd USD an Werden unsere Ziele 2020 mit Wachstumstreibern erreichen Erwarten keine Biosimilars für Gilenya 2020 Zolgensma verstärkt bei Säuglingen unter 6 Monate gefragt - Lonza übernimmt klinische Fertigung für Rocket Pharmaceuticals - Moody's senkt Ausblick für Givaudan auf "Negativ" - "Baa1"-Rating bestätigt - Emmi 2019: Umsatz 3'494 Mio Fr. (AWP-Konsens: 3'474 Mio) Organisches Wachstum +2,2% (AWP-Konsens: +1,8%) Gewinnprognose bestätigt (EBIT 215-220 Mio Fr., RG-Marge 4,7-5,2%) - Rieter 2019: Umsatz 760 Mio Fr. (AWP-Konsens: 806 Mio) Auftragseingang 926,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 905 Mio) Erwarten EBIT-Marge von rund 11%, Reingewinn-Marge von rund 7% 2020: H1 bzgl. Umsatz und Ergebnis deutlich unter Vorjahr erwartet Weitere Massnahmen zur Anpassung der Kapazitäten eingeleitet Abbau von 87 Stellen in Winterthur - US-Zertifikate von Addex ab heute an der Nasdaq handelbar - Groupe Minoteries übernimmt Gebrüder Augsburger Rhonemühle Naters ganz NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - Digitec Galaxus und Post wollen in Utzenstorf BE zusammenspannen BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS: BlackRock meldet leicht höheren Anteil von 5,05% - Komax: Credit Suisse Funds meldet Anteil von 3,06% - Mobimo: Norges Bank meldet Anteil von 3,03% - UBS meldet <3% - Novavest: Credit Suisse Funds senkt Anteil auf 2,99% - Siegfried: Norges Bank meldet zuletzt Anteil von 2,92% PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Novartis: BMK 2019 - Messe Schweiz: ao GV (Anträge Aktionärsgruppe) Donnerstag: - Roche: Ergebnis + BMK 2019 - Bucher: Umsatz 2019 - BEKB: Ergebnis + BMK 2019 - Titlisbahnen: Ergebnis 2019/20 Freitag: - Lem: Ergebnis Q3 + Conf. Call - Gurit: Umsatz 2019 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: CS-CFA Index Januar (10.00) - EU: Geldmenge M3 12/19 (10.00) - US: Fed, Zinsentscheid (20.00) + MK mit Fed-Chef Powell (20.30) - KOF Konjunkturbarometer (Donnerstag) - BFS: Detailhandelsumsätze Dezember 2019 (Freitag) WIRTSCHAFTSDATEN - DE: Einfuhrpreise Dezember +0,2% gg Vormonat (Prognose +0,2) Einfuhrpreise Dezember -0,7% gg Vorjahr (Prognose -0,7) GFK-Konsumklima für Februar 9,9 Pkt (Prognose 9,6); gg 9,7 VM SONSTIGES - CN: Feiertag, Börse geschlossen - Nächster Eurex-Verfall: 21.02. - Übernahmeangebote: BFW Liegenschaften (Nachfrist 27.01.-07.02.) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen: Panalpina: Dekotierung per 28.01.2020, letzter Handelstag 27.01. - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: EX-DIVIDENDE DATEN: per 10.2.: - Perrot Duval (15,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0722 - USD/CHF: 0,9742 - Conf-Future: -45 BP auf 160,06% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz -0,737% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,02% auf 10'785 Punkte - SMI (Dienstag): +0,99% auf 10'782 Punkte - SLI (Dienstag): +0,88% auf 1'655 Punkte - SPI (Dienstag): +0,88% auf 13'055 Punkte - Dow Jones (Dienstag): +0,66% auf 28'723 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +1,43% auf 9'270 Punkte - Dax (Dienstag): +0,90% auf 13'324 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +0,71% auf 23'379 Punkte STIMMUNG - Virus bleibt Thema

