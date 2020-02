UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - SGS: Grossaktionärsfamilie von Finck verkauft 960'000 Aktien Familie stösst Anteil von 12,7% ab und ist noch mit rund 3% beteiligt Titel wurden zu je 2'425 Fr. das Stück verkauft GBL hat Beteiligung auf 18,9% aufgestockt - Swatch sagt "Time to Move"-Messe ab - Aluflexpack 2019: Umsatz 207,9 Mio EUR (VJ 181,7 Mio) Bereinigte EBITDA-Marge ähnlich wie H1 (13,8%) 2020: Umsatz zwischen 220 Mio und 230 Mio EUR erwartet - LUKB 2019: Konzerngewinn 204,9 Mio Fr. (VJ 200,4 Mio) Geschäftserfolg 238,9 Mio Fr. (VJ 225,4 Mio) Geschäftsertrag 504,3 Mio Fr. (VJ 482,3 Mio) Netto-Neugeldzufluss 603,2 Mio Fr. (VJ 605,7 Mio) Dividende 12,50 Fr. (VJ 12,50 Fr.) als Nennwertrückzahlung 2020: Resultat in der Grössenordnung von 2019 angestrebt - LUKB tilgt 2,25% Tier-1-Bond über 130 Mio Fr. per 06. März 2020 Fr vorzeitig - Alpine Select rechnet 2019 mit Gewinn von rund 13 Mio Fr. - DKSH vermarktet Prüfgeräte für TA Instruments in Thailand - Orascom DH: Samih Sawiris übernimmt vorübergehend die Leitung - Rieter gewinnt in Ägypten weitere Aufträge im Volumen von rund 30 Mio Fr. NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - Migros verkauft Globus an Thai Central Group und Investor Benko - Schweizer Börse SIX: Handelsumsatz Januar 128,1 Mrd. Fr. (+7,6% gg. VJ) - Glencore 2019: Kupferproduktion sinkt um 6% auf 1,37 Mio Tonnen Kohleproduktion steigt um 8% auf 139,5 Mio Tonnen BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS: BlackRock meldet Anteil von 5,13%, Norges Bank von 4,6% - Arbonia: Morgan Stanley meldet Anteil von 5,06% - Mobimo: Norges Bank meldet Anteil von 2,99% - Poenina: Diverse Meldungen nach Auflösung Lock-up Gruppe - Rapid Nutrition meldet Eigenanteil von <3% - VAT Group: BlackRock meldet Anteil von 2,998% - Vifor: BNP Paribas erhöht Anteil auf 5,15% PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - LUKB: BMK 2019 Mittwoch: - ABB: Ergebnis 2019 (Webcast 09.00 Uhr) - Conzzeta: Umsatz 2019 Donnerstag: - Dätwyler: Ergebnis 2019 + BMK - Glarner KB: Ergebnis 2019 + BMK - Idorsia: Ergebnis 2019 (Conf. Call 14.00 Uhr) - Molecular Partners: Ergebnis 2019 (Conf. Call 14.00 Uhr) - Swisscom: Ergebnis 2019 + BMK - Perrot Duval: aoGV (15.00 Uhr), Genf WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - EZ: Erzeugerpreise 12/19 (11.00 Uhr) EZB Monatsbericht 01/20 (15.45 Uhr) - US: Auftragseingang Industrie 12/19 (16.00 Uhr) Auftragseingang langlebige Güter 12/19 (endgültig) API Ölbericht (Woche) (22.30 Uhr) - CH: Seco Konsumentenstimmungsindex Januar (Mittwoch) KOF Konjunkturumfragen vom Januar (MK) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.02. - Übernahmeangebote: BFW Liegenschaften (Nachfrist 27.01.-07.02.) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen: LumX: per 30.06.2020 (letzter Handelstag 29.6.) - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: EX-DIVIDENDE DATEN: per 10.2.: - Perrot Duval (15,00 Fr.) - Varia US (0,25 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0695 - USD/CHF: 0,9677 - Conf-Future: -11 BP auf 160,23% (Montag) - SNB: Kassazinssatz -0,719% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,33% auf 10'700 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Montag): +0,35% auf 10'665 Punkte - SLI (Montag): +0,31% auf 1'633 Punkte - SPI (Montag): +0,35% auf 12'916 Punkte - Dow Jones (Montag): +0,51% auf 28'400 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +1,34% auf 9'273 Punkte - Dax (Montag): +0,49% auf 13'045 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +0,49% auf 23'085 Punkte STIMMUNG - Erholungstendenz dürfte anhalten - SGS nach Aktienplatzierung massiv unter Druck

