UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - ABB Q4: Umsatz 7,07 Mrd USD (AWP-Konsens: 7,17 Mrd) Auftragseingang 6,89 Mrd USD (AWP-Konsens: 6,78 Mrd) EBITA 710 Mio USD (AWP-Konsens: 703 Mio) Reingewinn n.M. 325 Mio USD (AWP-Konsens: 295 Mio) 2019: Dividende 0,80 Fr. (AWP-Konsens: 0,80 Fr.; 2018: 0,80 Fr.) 2020: Wirtschaftswachstum auf ähnlichem Niveau wie 2019 erwartet Indikatoren weisen auf schwächeres Wachstum in Europa und den USA Stabilisierungstendenzen in China durch Coronavirus beeinträchtigt CEO: Mittel aus Verkauf von Stromnetzsparte für Aktienrückkaufprogramm Abschluss Verkauf Stromnetzsparte weiter per Ende Q2 2020 erwartet Für 2020 stabiler bis leicht höherer Umsatz erwartet Für 2020 leichte Margenverbesserung erwartet, vor allem dank H2 Coronavirus hat überall Einfluss Seit dieser Woche sind alle Fabriken in China geschlossen Einfluss von Coronavirus auf Zahlen noch nicht quantifizierbar - UBS und Zurich spannen bei Firmengründungen zusammen - Conzzeta 2019: Umsatz 1,57 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 1,58 Mrd) Weiter leichte Verbesserung der EBIT-Marge erwartet - GAM: SIX-Sanktion ist rechtskräftig NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS: BlackRock meldet Anteil von 4,98% - Bâloise: Credit Suisse Funds erhöht leicht auf 3,01% - Datacolor: Werner Dubach/Anne Keller erhöhen auf 83,74% - Forbo: BlackRock meldet leicht tieferen Anteil von 2,94% - Mobimo: Norges Bank meldet leicht höheren Anteil von 3,01% - Obseva: Koh Bong/Shah Nimish senken auf 2,9% - Eigenanteil von 7,455%/11,783% - Rapid Nutrition: Leisa St. Ledger meldet 9,43%, Emerging Asset 12,93% - Siegfried: Norges Bank meldet leicht tieferen Anteil von 2,98% - Sunrise: BlackRock meldet Anteil von zuletzt 5,26% - Valiant: Credit Suisse Funds meldet Anteil von 3,02% - VAT Group: BlackRock meldet Anteil von 3,28% PRESSE MITTWOCH - CS-Grossaktionär stützt CEO Tidjane Thiam (The Market) - CS-Verwaltungsrat bespricht am Mittwoch Beschattungsfall (Reuters) - SNB-Präsident sieht Coronavirus auch als Grund für Frankenstärke (FaZ) - Crealogix will laut neuem Chef in Asien wachsen (FuW) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - ABB: Webcast Ergebnis 2019 (09.00 Uhr) Donnerstag: - Swisscom: Ergebnis 2019 + BMK - Dätwyler: Ergebnis 2019 + BMK - Glarner KB: Ergebnis 2019 + BMK - Idorsia: Ergebnis 2019 (Conf. Call 14.00 Uhr) - Molecular Partners: Ergebnis 2019 (Conf. Call 14.00 Uhr) - Perrot Duval: aoGV (15.00 Uhr), Genf Freitag: - Ems-Chemie: Ergebnis + BMK 2019 - Graubündner KB: Ergebnis + BMK 2019 - Mobimo: Ergebnis + BMK 2019 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: KOF Konjunkturumfragen vom Januar (10.00 Uhr) SNB: Devisenreserven Januar 2020 (Freitag) - EU: Markit PMI Dienste 01/20 (10.00 Uhr) Einzelhandelsumsatz 12/19 (11.00 Uhr - US: ADP-Beschäftigung 01/20 (14.15 Uhr) Handelsbilanz 12/19 (14.30 Uhr) Markit PMI Dienste 01/20 (15.45 Uhr) ISM-Index Dienste 01/20 (16.00 Uhr) Energieministerium EIA, Ölbericht (16.30 Uhr) WIRTSCHAFTSDATEN - CH: Seco Index der Konsumentenstimmung Januar -9,4 Punkte (Oktober -10,3) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.02. - Übernahmeangebote: BFW Liegenschaften (Nachfrist 27.01.-07.02.) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen: LumX: per 30.06.2020 (letzter Handelstag 29.6.) - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: EX-DIVIDENDE DATEN: per 10.2.: - Perrot Duval (15,00 Fr.) - Varia US (0,25 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0693 - USD/CHF: 0,9688 - Conf-Future: -34 BP auf 159,90% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz -0,687% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: -0,25% auf 10'774 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Dienstag): +1,27% auf 10'801 Punkte - SLI (Dienstag): +1,34% auf 1'655 Punkte - SPI (Dienstag): +1,25% auf 13'077 Punkte - Dow Jones (Dienstag): +1,44% auf 28'808 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +2,10% auf 9'468 Punkte - Dax (Dienstag): +1,81% auf 13'282 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +1,02% auf 23'320 Punkte STIMMUNG - Markt nach kräftigen Avancen vom Vortag leicht tiefer gesehen - ABB nach Zahlen tiefer erwartet

yr/rw

(AWP)