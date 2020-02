UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Swisscom 2019: Umsatz 11,45 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 11,4 Mrd) EBITDA 4,36 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 4,34 Mrd) Reingewinn 1,67 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 1,60 Mrd) Dividende 22 Fr. (AWP-Konsens: 22 Fr.; 2018: 22 Fr.) Rückstellung von 56 Mio Fr. Kostensparziel von 100 Mio Fr. jährlich übertroffen 2020: Umsatz von rund 11,1 Mrd Fr. angestrebt EBITDA von rund 4,3 Mrd Fr. angestrebt Erneut Dividende von 22 Fr. angestrebt Geplante Investitionen von rund 2,3 Mrd Fr. Leicht rückläufiges Stellenangebot in der Schweiz Kosteneinsparung von je 100 Mio Fr. in 2020, 2021 und 2022 will FTTH-Abdeckung bis 2025 verdoppeln Swisscom-Chef hat 2019 weniger Lohn bekommen - Dätwyler 2019: Umsatz 1,36 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 1,38 Mrd) Adj. EBIT 163,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 168 Mio) Reinergebnis -86,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: -62 Mio) Dividende 3,00 Fr. (VJ 3,00 Fr.) 2020: Für fortgef. Geschäft Umsatzplus von 2-5% angestrebt Für fortgef. Geschäft EBIT-Marge über 15% angestrebt Nicht cashwirksamer Verlust aus Devestitionen von 469 Mio Fr. - GLKB 2019: Betriebsertrag 81,0 Mio Fr. (VJ 73,5 Mio) Geschäftserfolg 30,0 Mio Fr. (VJ 25,5 Mio) Reingewinn 25,2 Mio Fr. (VJ 21,9 Mio) Dividende 1,10 Fr. (VJ 1,00) - Molecular Partners 2019: Umsatz 20,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 30 Mio) Reinverlust 36,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 30 Mio) 95,1 Liquide Mittel Mio Fr. (VJ 99,0 Mio) 2020: Ausgaben von 60-70 Mio Fr. erwartet - Idorsia 2019: Operat. Verlust nach US GAAP 482 Mio Fr. (AWP-Konsens: 499 Mio) Nettoverlust nach US GAAP 494 Mio Fr. (AWP-Konsens: 497 Mio) Liquidität per Jahresende 739 Mio Fr. (Q3: 875 Mio) 2020: Non GAAP-Betriebsaufwand von ca 540 Mio Fr. erwartet Patricia Torr zur Präsidentin der US-Vertriebsorganisation ernannt - BLKB holt Alexandra Lau in die Geschäftsleitung - Intershop plant die Erstellung einer Montagehalle für Stadler in Winterthur - Schmolz+Bickenbach lanciert Angebot zu Anleiherückkauf (Kontrollwechsel) NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Allreal: GastroSocial Pensionskasse baut auf <3% ab - Arbonia: Morgan Stanley senkt Anteil auf 0,0005% - Forbo: BlackRock meldet leicht höheren Anteil von 3% - Komax: EQMC meldet Anteil von 3,18%, Alantra EQMC von 3,07% - Leclanché meldet eigene Veräusserungspositionen von 26,92% - Mobimo: Norges Bank meldet leicht tieferen Anteil von 2,99% - Molecular Partners: Patrick Amstutz meldet leicht tieferen Anteil von 3,7% - Poenina: Matthias Sulzer senkt Anteil unter 3% - Sunrise: BlackRock meldet Anteil von zuletzt 5,14% - TX Group: Franziska und Erwin Reinhardt-Scherz melden Anteil von 3,94% PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Swisscom: BMK 2019 - Dätwyler: BMK 2019 - Glarner KB: BMK 2019 - Perrot Duval: aoGV (15.00 Uhr), Genf Freitag: - Ems-Chemie: Ergebnis + BMK 2019 - Graubündner KB: Ergebnis + BMK 2019 - Mobimo: Ergebnis + BMK 2019 Montag: - DKSH: Ergebnis 2019 + BMK 2019 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - EU: EZB Wirtschaftsbericht (10.00 Uhr) - US: Erstanträge Arbeitslosenhilfe Woche (14.30 Uhr) - CH: SNB Devisenreserven Januar 2020 (Freitag) Seco Arbeitsmarktdaten Januar 2020 (Montag) BFS Landesindex der Konsumentenpreise Januar 2020 (Montag) WIRTSCHAFTSDATEN - DE: Auftragseingang Industrie Dezember -2,1% gg Vormonat (Prognose +0,6) Auftragseingang Industrie Dezember -8,7% gg Vorjahr (Prognose -6,6) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.02. - Übernahmeangebote: BFW Liegenschaften (Nachfrist 27.01.-07.02.) - Dekotierungen: LumX: per 30.06.2020 (letzter Handelstag 29.6.) EX-DIVIDENDE DATEN: per 10.2.: - Perrot Duval (15,00 Fr.) - Varia US (0,25 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0708 - USD/CHF: 0,9736 - Conf-Future: -41 BP auf 159,58% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz -0,661% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,55% auf 11'054 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Mittwoch): +1,79% auf 10'994 Punkte - SLI (Mittwoch): +1,67% auf 1'682 Punkte - SPI (Mittwoch): +1,58% auf 13'284 Punkte - Dow Jones (Mittwoch): +1,68% auf 29'291 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +0,43% auf 9'509 Punkte - Dax (Mittwoch): +1,48% auf 13'478 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +2,38% auf 23'874 Punkte STIMMUNG - Höhenflug dürfte ungebrochen weitergehen; positive Vorgaben aus Übersee

