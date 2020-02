UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Alcon-Medikament Pataday ist in den USA neu rezeptfrei erhältlich - Vifor Pharma erwirbt von FDA ein Los für beschleunigte Zulassung - Newron weitet Studie zur Untersuchung der Krankheitslast von Rett-Syndrom aus - Orascom DH vereinbart Zusammenarbeit mit Kent College beim O-West-Projekt - Perrot Duval kann Obligationen für 4,2 Millionen zurückkaufen - SPS: Weko genehmigt die Übernahme von Tertianum durch Capvis NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - ABB: Cevian Capital meldet höheren Anteil von 5,92% - AMS: Norges Bank meldet tieferen Anteil von 2,8% - Belimo: BlackRock meldet Anteil von 3,02% - Mobilezone: BlackRock meldet Anteil von 3,04% - Mobimo: Norges Bank meldet leicht tieferen Anteil von 2,91% - Siegfried: Norges Bank meldet leicht tieferen Anteil von 2,94% - Sika: Norges Bank senkt Anteil auf 2,98% - Temenos: Amundi senkt Anteil auf 2,47% - Zehnder: Familien Zehnder melden via Graneco melden Anteil von 51,57% PRESSE WOCHENENDE - siehe separate Presseschau PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Keine Dienstag: - Straumann: Ergebnis, BMK 2019 - Basilea: Ergebnis 2019 - Phoenix Mecano: Ergebnis 2019 - Thurgauer KB: Ergebnis, BMK 2019 - Glencore: Ergebnis 2019 (Conf. Call 9.00 Uhr) Mittwoch: - Sulzer: Ergebnis, BMK 2019 - BLKB: Ergebnis, BMK 2019 - Valora: Ergebnis, BMK 2019 - WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - EU: Bauproduktion 12/19 (11.00 Uhr) - WIRTSCHAFTSDATEN - JPN: BIP Q4/19 -6,3% gegenüber Vorquartal SONSTIGES - US: Feiertag (Presidents Day), Börse geschlossen - Nächster Eurex-Verfall: 21.02. - Übernahmeangebote: BFW Liegenschaften (Vollzug voraussichtlich 14.02.) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen: LumX: per 30.06.2020 (letzter Handelstag 29.6.) - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0639 - USD/CHF: 0,9817 - Conf-Future: +76 BP auf 160,57% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz -0,679% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,16% auf 11'147 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Freitag): +0,33% auf 10'129. Punkte - SLI (Freitag): +0,31% auf 1'711 Punkte - SPI (Freitag): +0,48% auf 13'420 Punkte - Dow Jones (Freitag): -0,09% auf 29'398 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +0,20% auf 9'731 Punkte - Dax (Freitag): -0,01% auf 13'744 Punkte - Nikkei 225 (Montag): -0,69% auf 23'253 Punkte STIMMUNG - Freundlicher Auftakt erwartet - gemischte Signale aus Übersee - US-Feiertag dürfte Geschehen etwas dämpfen

