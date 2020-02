UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - UBS ernennt ING-Chef Ralph Hamers per 1. November zum neuen CEO - Clariant schlägt zwei neue Mitglieder für den Verwaltungsrat vor - Julius Bär: Finma stellt schwere Mängel in Geldwäschereibekämpfung fest Fehlverhalten bei Korruptionsfällen um PDVSA und Fifa Vergehen von bei Bär im Zeitraum von 2009 bis Anfang 2018 untersagt der Bank grosse und komplexe Firmenakquisitionen sagt unabhängiger Beauftragter soll Massnahmen überprüfen Bär muss im VR Conduct- und Compliance-Ausschuss etablieren Bär: Früherer CEO Boris Collardi will Finma-Rüge nicht kommentieren anerkennen grundsätzlich die Schlussfolgerungen der Finma haben Risikokontrolle und Compliance massiv ausgebaut - Swiss Re 2019: Combined Ratio Corso 127,9% (AWP-Konsens: 120,3%) Combined Ratio P&C 107,8% (AWP-Konsens: 104,4%) Dividende 5,90 Fr. (AWP-Konsens: 5,87 Fr.; 2018: 5,60 Fr.) Eigenkapital 29,25 Mrd USD (AWP-Konsens: 30,57 Mrd) Gebuchte Nettoprämien 38,6 Mrd USD (VJ 34,5 Mrd) Reingewinn 727 Mio USD (AWP-Konsens: 1,43 Mrd) VR beantragt GV Aktienrückkaufprogramm von bis zu 1 Mrd Fr. CFO: Coronavirus kein materieller Event für Versicherungsbranche Noch keine Schadenschätzungen für Wintersturm "Sabine" 100 Mio Dollar für Brände und Unwetter in Australien gebucht Grossteil der Schäden in Australien dürfte gebucht sein - Belimo schlägt Stefan Ranstrand zur Wahl in den Verwaltungsrat vor - Cosmo gibt Ergebnisse der Investigator-initiierten GI-Genius-Studie bekannt - BKB 2019: Dividende 3,10 Fr. (VJ 3,10 Fr.) Geschäftserfolg Stammhaus 138,3 Mio Fr. (VJ 190,2 Mio) Jahresgewinn Stammhaus 100,8 Mio Fr. (VJ 103,1 Mio) Konzerngewinn 111,8 Mio Fr. (VJ 190,4 Mio) 2020: Erwarten operatives Ergebnis im Rahmen des Vorjahres Cler 2019: Jahresgewinn 39,9 Mio Fr. (VJ 39,8 Mio) - GAM 2019: Bereinigtes Vorsteuerergebnis 10,5 Mio Fr. (VJ 126,7 Mio) CEO Sanderson verzichtet auf den vereinbarten fixen Baranspruch Dividende 0 Fr. (VJ 0 Fr.) IFRS Konzernergebnis -3,5 Mio Fr. (VJ -916,8 Mio) Kostenseinsparungen mit 42 Mio Fr. höher als prognostiziert 2022: Nachhaltige Zuflüsse an verwalteten Vermögen sicherstellen Operativer Gewinn vor Steuern von 100 Mio Fr. angestrebt Thomas Schneider zur Wahl in den Verwaltungsrat vorgeschalgen - Jungfraubahn holt Economiesuisse-Präsident Karrer in Verwaltungsrat - Molecular Partners schlägt neue Mitglieder für den Verwaltungsrat vor - Polyphor priorisiert Balixafortide Programm in Immun-Onkologie Planen Umstrukturierung um bis zu 17 Stellen zur besseren Effizienz 2020: sind mit Barmitteln bis Q12 2021 finanziert NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - Axa Schweiz 2019: Reingewinn steigt um 0,6% auf 821 Mio Fr. Bruttoprämien sinken um 40% auf 6,78 Mrd Fr. BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS: Norges Bank meldet höheren Anteil von 3,36%; BlackRock von 5,4% - Allreal: PKE Vorsorgestiftung Energie baut auf <3% ab - Belimo: BlackRock meldet Anteil von 2,98% - Sunrise: BlackRock erhöht Anteil leicht auf 5,34% - Temenos meldet eigene Positionen von 2,48%/2,67% PRESSE DONNERSTAG - Nestlé geht gegen Urteil in Mobbingfall in Berufung (NZZ) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Swiss Re: BMK 2019 - Basler KB: BMK 2019 - GAM: Conf. Call zu Ergebnis 2019 - Polyphor: Conf. Call zu Ergebnis 2019 (15 Uhr) Freitag: - Sika: Ergebnis 2019 + BMK - Cembra: Ergebnis 2019 + BMK - BB Biotech: Ergebnis 2019 Montag: - Bank Linth: Ergebnis 2019 + BMK - Intershop: Ergebnis 2019 + BMK WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: Industrieproduktion sek. Sektor Q4 (08.30 Uhr) - EU: EZB-Sitzungsprotokoll 23.1.10 (13.30 Uhr) - US: Philly Fed Index 02/20 (14.30 Uhr) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche, 14.30 Uhr) Frühindikator 01/20 (16.00 Uhr) Verbrauchervertrauen 02/20 (vorab, 16,00 Uhr) WIRTSCHAFTSDATEN - DE: GFK-konsumklima für März 9,8 pkt (Prognose 9,8); GG 9,9 VM Erzeugerpreise JAN +0,2% GG VORJAHR (Prognose -0,4) Erzeugerpreise JAN +0,8% GG VORMONAT (Prognose +0,1) - CH: EZV: Handelsbilanzüberschuss Januar bei 2,8 Mrd Fr. (saisonber.) EZB: Uhrenexporte Januar unbereinigt 1,79 Mrd Fr. (nom. +9,4%, real +3,7%) EZV: Importe Januar zum VM real -1,8%, nominal +0,5% (saisonbereinigt) EZV: Exporte Januar zum VM real +1,7%, nominal +4,6% (saisonbereinigt) - US: FED-Minutes - Geldpolitische Haltung bleibt für gewisse Zeit angemessen SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.02. - Übernahmeangebote: BFW Liegenschaften (Vollzug voraussichtlich 14.02.) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen: LumX: per 30.06.2020 (letzter Handelstag 29.6.) - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: EX-DIVIDENDE DATEN: per 25.2.: - BLKB (35,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0620 - USD/CHF: 0,9846 - Conf-Future: +39 BP auf 160,05% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz -0,689% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: -0,15% auf 11'246 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Mittwoch): +1,05% auf 12'263 Punkte - SLI (Mittwoch): +0,93% auf 1'724 Punkte - SPI (Mittwoch): +1,02% auf 13'561 Punkte - Dow Jones (Mittwoch): +0,40% auf 29'348 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +0,87% auf 9'817 Punkte - Dax (Mittwoch): +0,79% auf 13'789 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): +0,34% auf 23'479 Punkte STIMMUNG - Leichtere Kurse erwartet - UBS im Fokus

uh/kw

(AWP)