UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Sika 2019: Dividende 2,30 Fr. (AWP-Konsens: 2,31 Fr.; 2018: 2,05 Fr.) Konzerngewinn 758,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 760,0 Mio) EBIT 1'055 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1'079 Mio) 2020: Überdurchschnittliche Gewinnsteigerung erwartet Umsatzwachstum in LW von über 10% dank Akquisitionen Unbekannter Einfluss des Coronavirus bleibt als Unsicherheitsfaktor - BB Biotech 2019: Gewinn 677 Mio Fr. (VJ -471 Mio) 2020: Erwarten angesichts attraktiver Bewertungen mehr M&A - Cembra 2019: Reingewinn 159,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 156,1 Mio) Nettoertrag 479,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 471,3 Mio) Forderungen gegenüber Kunden 6,6 Mrd Fr. (AWP-Konsens 6,5 Mrd) Dividende 3,75 Fr. (AWP-Konsens: 3,75; 2018: 3,75 Fr.) 2020: Erwarten Gewinn pro Aktie zwischen 5,75 und 6,05 Fr. VR: schlägt Thomas Buess für Wahl in Verwaltungsrat vor - Givaudan schliesst Übernahme von Ungerer ab - SGS-Chef erhält für 2019 viel weniger Lohn - Implenia erhält Aufträge in Deutschland und Schweiz über insgesamt 100 Mio Fr. - Castle PE: NAV steigt 2019 um 0,9 Prozent NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS: BlackRock senkt Anteil auf 5,05% - Bâloise: Credit Suisse Funds meldet Anteil von 3% - DKSH: FIL Limited meldet Anteil von 3,19% - Kühne+Nagel: BlackRock meldet Anteil von 3,03% - Molecular Partners: UBS Fund Management senkt Anteil auf 4,94% PRESSE FREITAG - keine relevanten Nachrichten ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Sika: BMK 2019 - Cembra: BMK 2019 Montag: - Bank Linth: Ergebnis 2019 + BMK - Intershop: Ergebnis 2019 + BMK Dienstag: - Alcon: Ergebnis 2019 (nachbörslich) - Arbonia: Ergebnis 2019 + BMK - BCGE: Ergebnis 2019 + BMK - CPH: Ergebnis 2019 + BMK - Elma: Ergebnis 2019 - Implenia: Ergebnis 2019 + BMK - Meier Tobler: Ergebnis 2019 + BMK - PSP Swiss Property: Ergebnis 2019 + BMK - SIG Combibloc: Ergebnis 2019 + BMK WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - EU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste (10.00 Uhr) Verbraucherpreise 01/20 (11.00 Uhr) - US: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste (15.45 Uhr) Wiederverkäufe Häuser (16.00 Uhr) - CH: BFS Beschäftigungsbarometer Q4 (Dienstag) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: HEUTE - Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen: LumX: per 30.06.2020 (letzter Handelstag 29.6.) - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: EX-DIVIDENDE DATEN: per 25.2.: - BLKB (35,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0612 - USD/CHF: 0,9828 - Conf-Future: +56 BP auf 160,61% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz -0,704% (Donnertag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: -0,13% auf 11'140 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Donnertag): -0,96% auf 11'155 Punkte - SLI (Donnertag): -0,95% auf 1'707 Punkte - SPI (Donnertag): -0,80% auf 13'453 Punkte - Dow Jones (Donnertag): -0,44% auf 29'220 Punkte - Nasdaq Comp (Donnertag): -0,67% auf 9'751 Punkte - Dax (Donnertag): -0,91% auf 13'664 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): -0,39% auf 23'387 Punkte STIMMUNG - Weitere Abgaben erwartet

