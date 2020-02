UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - ABB: Bereich Robotik bekräftigt angestrebten Margenkorridor von 13-17% - LafargeHolcim 2019: Umsatz 26,7 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 26,7 Mrd) Umsatz vergl. +3,1% (AWP-Konsens: +3,3%) Adj. EBITDA 6'153 Mio Fr. (AWP-Konsens: 6'125 Mio) Reingewinn 2'246 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2'227 Mio) Dividende 2 Fr. (AWP-Konsens: 2,01; 2018 2 Fr.) Nettoverschuldung per Jahresende 8,81 Mrd Fr. (VJ 13,5) 2020: Umsatzwachstum von 3-5 % erwartet (vergl.) CEO: China nur geringer Einfluss - sehen deutlichen Abschwung Guter Jahresstart in allen fünf Regionen Haben keine Verkaufspläne in Südafrika - Kühne+Nagel 2019: Nettoumsatz 21'094 Mio Fr. (AWP-Konsens: 21'321 Mio) Rohertrag 7'981 Mio Fr. (AWP-Konsens: 8'040 Mio) EBIT 1'061 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1'042 Mio) Reingewinn n. Mind. 798 Mio Fr. (AWP-Konsens: 791 Mio) Dividende 4,00 Fr. (AWP-Konsens: 6,13; 2018: 6,00 Fr.) 2020: Plant organisches wie anorganisches Wachstum - Fokus Asien CFO: Würden in Asien gerne grössere Akquisition tätigen Dividendenkürzung in Zshg mit geplantem Zukauf in Asien Coronavirus im Q1 klar spürbar, Exporte aus China gesunken Weitere Prognosen bezgl. Einfluss von Coronavirus schwierig Q1 2020 könnte schwächer ausfallen als Vorjahresquartal - Also 2019: Umsatz 10,7 Mrd Euro (VJ 9,18 Mrd) Konzerngewinn 100,3 Mio Euro (VJ 81,2 Mio) Dividende 3,25 Fr. (VJ 3,00 Fr.) strebt Verbesserung des EBITDA auf 210 bis 220 Mio Euro an strebt Verbesserung des EBITDA mittelfristig auf 250 bis 310 Mio Euro an - APG 2019: Verkaufserlös 318,5 Mio Fr. (VJ 302,1 Mio) EBIT 51,3 Mio Fr. (VJ 59,5 Mio) Nettoergebnis 41,8 Mio Fr. (VJ 47,2 Mio) Dividende 11,00 Fr. (VJ 20,00 Fr.) 2020: Ergebnisse unter dem Vorjahr erwartet - BCV 2019: Reingewinn 363 Mio Fr. (AWP-Konsens: 356 Mio) Dividende 36 Fr. (AWP-Konsens: 36 Fr.; 2018: 35 Fr.) Geschäftserfolg 419 Mio Fr. (VJ 411 Mio) Geschäftsertrag 1'002 Mio Fr. (AWP-Konsens: 990 Mio) 2020: Erwarten ähnlich guten Geschäftsgang wie in den vergangenen Jahren beantragt Aktien-Split im Verhältnis von 1:10 - Gurit 2019: EBIT 51,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 52,7 Mio) EBIT-Marge 9,0% (AWP-Konsens: 9,2%) Reingewinn 34,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 38,2 Mio) Dividende 25 Fr. (AWP-Konsens: 23,00 Fr.; 2018: 20,00 Fr.) 2020: Umsatz von 600 Mio Fr. und EBIT-Marge von 8,5 bis 11,0 Prozent Längere Auswirkungen des Coronavirus würden Margen schmälern - Kudelski 2019: Umsatz 827 Mio USD (AWP-Konsens: 867 Mio) EBITDA adj. 81,4 Mio USD (AWP-Konsens: 78,8 Mio) Verlust 38,6 Mio USD (AWP-Konsens: -30,3 Mio) Dividende 0,10 Fr. (AWP-Konsens: 0,10; 2018: 0,10 CHF) 2020: EBITDA zwischen 70-90 Mio USD und positives Reinergebnis erw. CEO: Rechnen mit Abschluss der Skidata-Restrukturierung Ende 2020 - SPS 2019: Reingewinn 609 Mio Fr. (VJ 311 Mio) Dividende 3,80 Fr. (AWP-Konsens: 3,80; 2018: 3,80 Fr.) Mietertrag 487 Mio Fr. (AWP-Konsens: 482,4 Mio) EBIT vor Neubewertung 424,9 Mio Fr. (AWP Konsens: 413,6 Mio) - Sunrise 2019: Umsatz 1,887 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 1,87 Mrd) Adj. EBITDA inkl. IFRS 16 668 Mio Fr. (AWP-Konsens: 665 Mio) Reingewinn 56 Mio Fr. (AWP-Konsens: 32 Mio) Dividende 4,40 Fr. (AWP-Konsens: 4,40 Fr.; 2018: 4.20 Fr.) 2020: Umsatzziel von 1,875 und 1,915 Mrd Fr. Adj. EBITDA-Ziel von 675 und 690 Mio Fr. Jährlicher Dividendenanstieg von 4% bis 6% auf 2021 ausgedehnt Thomas Meyer soll neuer Verwaltungsratspräsident werden CEO: 426 Ortschaften an 5G angeschlossen Wollen bis 2025 mit Glasfaserpartnern 50-60% der Bev. abdecken 20 bis 40 Mio Fr. Kostensenkung bis 2022 geplant - Basilea: Cresemba-Markteinführung in Australien löst Meilensteinzahlung aus - DKSH schliesst Übernahme von Crossmark ab - Hochdorf verkauft Beteiligung an Uckermärker Milch - Titlis Bergbahnen: Urs Egli wird Leiter Marketing und Mitglied der GL NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - Raiffeisen 2019: Gruppengewinn 835,2 Mio Fr. (VJ 540,8 Mio) Geschäftserfolg 929,6 Mio Fr. (VJ 699,1 Mio) Hypothekarausleihungen +3,2% Verwaltete Kundenvermögen 211 Mrd Fr. (VJ 196 Mrd) 2020: Erwarten stabilen Geschäftsgang in anspruchsvollem Umfeld BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS: BlackRock erhöht Anteil leicht auf 5,24% - Aryzta: JO Hambro Capital Management meldet Anteil von 6,28% - Forbo: BlackRock meldet Anteil von 2,9% - Landis+Gyr: JPMorgan meldet leicht tieferen Anteil von 2,98% - Sunrise: BlackRock erhöht Anteil leicht auf 5,42% - Temenos: BlackRock meldet Anteil von zuletzt 5,4% - UBS meldet Eigenanteil von 7,96%/4,6% PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - LafargeHolcim: BMK 2019 - Kühne + Nagel: BMK 2019 - Also: BMK 2019 - APG SGA: BMK 2019 - BCV: BMK 2019 - Gurit: BMK 2019 - Kudelski: BMK 2019 - SPS: BMK 2019 Freitag: - Swiss Life: Ergebnis + BMK 2019 - UBS: Publikation Geschäftsbericht 2019 - Aevis: Umsatz 2019 - VZ Holding: Ergebnis 2019 - GV: Novartis Montag: - Alpiq: Ergebnis 2019 + BMK - Bobst: Ergebnis 2019 + BMK - Emmi: Ergebnis 2019 + BMK - Energiedienst: Ergebnis 2019 + BMK WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: BFS - Touristische Beherbergungen Dezember/GJ 2019 (09.30 Uhr) - EZ: Wirtschaftsvertrauen Februar 2020 (11.00 Uhr) Konjunkturklima Februar 2020 (11.00 Uhr) Verbrauchervertrauen Februar 2020 endgültig (11.00 Uhr) - US: BIP Q4 2019 zweite Veröffentlichung (14.30 Uhr) Privater Konsum Q4 2019 zweite Veröffentlichung (14.30 Uhr) Auftragseingang langlebige Güter Januar 2020 vorläufig (14.30 Uhr) Erstanträge Arbeitslosenhilfe Woche (14.30 Uhr) Schwebende Hausverkäufe Januar 2020 (16.00 Uhr) - CH: BFS Detailhandelsumsätze Januar 2020 (Freitag) KOF Konjunkturbarometer (Freitag) BWO - Publikation Hypo-Referenzzinssatz (Montag) Einkaufsmanager-Index (PMI) Februar 2020 (Montag) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.03. - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): Ina Invest (Spin off Implenia, 1. Handelstag 12.6. vorgesehen) - Dekotierungen: LumX: per 30.06.2020 (letzter Handelstag 29.6.) EX-DIVIDENDE DATEN: per 3.3.: - Novartis (2,95 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0630 - USD/CHF: 0,9740 - Conf-Future: -29 BP auf 160,89% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz -0,793% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: -1,38% auf 10'367 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Mittwoch): +0,32% auf 10'512 Punkte - SLI (Mittwoch): +0,48% auf 1'608 Punkte - SPI (Mittwoch): +0,26% auf 12'704 Punkte - Dow Jones (Mittwoch): -0,46% auf 26'958 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +0,17% auf 8'981 Punkte - Dax (Mittwoch): -0,12% auf 12'775 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): -2,13% auf 21'948 Punkte STIMMUNG - Coronavirus hält die Welt in Atem - Happige Verluste zeichnen sich ab

