UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Julius Bär: Moody's senkt Langfrist-Rating auf "A3" von "A2" - Swiss-Re: Fitch senkt Ausblick für Kreditratings auf "negativ" von "stabil" - Bobst 2019: EBIT 81,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 78,3 Mio) Reingewinn 52,6 Mio Fr. (VJ 50,4 Mio) Dividende 1,50 Fr. (AWP-Konsens: 1,50 Fr.; 2018: 1,50 Fr.) 2020: Weiter Umsatzminus von 6% sowie tiefere EBIT-Marge erwartet Coronavirus wirkt sich in "gewissem Umfang" aus Abschwung könnte Anpassung der Strategie erfordern - Emmi 2019: EBIT 217,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 218,8 Mio) Reingewinn 166,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 171,2 Mio) Dividende 12,00 Fr. (AWP-Konsens: 10,06 Fr; 2018: 9,00 Fr.) 2020: Wachstum im Rahmen mittelfristiger Prognosen (2 bis 3%) erwartet EBIT von 255 bis 265 Mio Fr. erwartet (inkl. neue Goodwillpolitik) Mittelfristige Reingewinnmarge von 4,8 bis 5,3% - Energiedienst 2019: EBIT -4,6 Mio Euro (VJ +18,7 Mio) Reinergebnis 9,8 Mio Euro (VJ +13,2 Mio) Dividende 0,75 Fr. (2018: 0,75 Fr.) 2020: EBIT mindestens auf Niveau des adj. EBIT 2019 erwartet EnBW-Manager Thomas Kusterer soll Präsident werden - Aryzta ernennt Chris Plüss zum COO APMEA - Conzzeta schliesst Verkauf von Schmid Rhyner ab Verkauf bringt substantiellen Veräusserungsgewinn - Mobimo-Westschweiz-Leiter verlässt das Unternehmen NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - Alpiq 2019: Umsatz aus fortgeführtem Geschäft 4,10 Mrd Fr. (VJ 5,19 Mrd) Ergebnis aus fortgeführtem Geschäft -226 Mio Fr. (VJ -261 Mio) Erneut Dividendenverzicht vorgeschlagen 2020: Erholung erwartet wegen abgesicherter Strom- und CO2-Preise BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Orascom DH: Erben von Khaled Bichara melden Anteil von 3,72% - Sunrise: BlackRock senkt Anteil auf 5,3% - Valiant: Norges Bank meldet Anteil von 2,95% PRESSE WOCHENENDE - siehe separate Presseschau PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Bobst: BMK 2019 - Emmi: BMK 2019 - Energiedienst: BMK 2019 Dienstag: - Forbo: Ergebnis 2019 + BMK - Oerlikon: Ergebnis 2019 + BMK - Bellevue: Ergebnis 2019 + BMK - Feintool: Ergebnis 2019 + BMK - Lindt & Sprüngli: Ergebnis 2019 + BMK - Medartis: Ergebnis 2019 + BMK - VAT: Ergebnis 2019 + BMK Mittwoch: - Autoneum: Ergebnis 2019 + BMK - Bossard: Ergebnis 2019 + BMK - Bucher: Ergebnis 2019 + BMK - Dormakaba: Ergebnis H1 + MK - Helvetia: Ergebnis 2019 - Siegfried: Ergebnis 2019 2019 + BMK - Helvetia: BMK 2019 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: Einkaufsmanager-Index (PMI) Februar 2020 (09.30 Uhr) - EU: PMI Verarbeitendes Gewerbe (10.00 Uhr) - US: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe (15.45 Uhr) Bauinvestitionen (16.00 Uhr) ISM Verarbeitendes Gewerbe (16.00 Uhr) - CH: Seco BIP Quartalsschätzungen Q4 2019 (Dienstag) BAK BIP-Prognose (Dienstag) BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Februar 2020 (Mittwoch) WIRTSCHAFTSDATEN - CH: SNB und EFD schliessen Zusatzvereinbarung über Gewinnausschüttung ab Für 2019 Zusatz-Ausschüttung von 2 Mrd. Franken Gesamtausschüttung für 2019 damit bei 4 Mrd. Franken Zusatzvereinbarung mit EFD gilt auch für 2020 SNB 2019: Definitiver Gewinn 48,9 Mrd Fr. (VJ -14,9 Mrd) BWO: Hypo-Referenzzinssatz für Mietverhältnisse sinkt auf 1,25% SNB sieht höhere konjunkturelle Risiken wegen Coronavirus Fitch bestätigt Kreditrating für Schweiz mit "AAA" und stabilem Ausblick SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.03. - Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): Ina Invest (Spin off Implenia, 1. Handelstag 12.6. vorgesehen) - Dekotierungen: LumX: per 30.06.2020 (letzter Handelstag 29.6.) - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - BCV: Aktien-Split im Verhältnis von 1:10 beantragt EX-DIVIDENDE DATEN: per 3.3.: - Novartis (2,95 Fr.) per 6.3.: - Graubündner KB (46,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0657 - USD/CHF: 0,9642 - Conf-Future: +16 BP auf 161,63% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz -0,832% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +1,53% auf 9'981 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Freitag): -3,67% auf 9'831 Punkte - SLI (Freitag): -3,62% auf 1'500 Punkte - SPI (Freitag): -3,59% auf 11'898 Punkte - Dow Jones (Freitag): -1,4% auf 25'409 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +0,01% auf 8'567 Punkte - Dax (Freitag): -3,86% auf 11'890 Punkte - Nikkei 225 (Montag): +0,95% auf 21'344 Punkte STIMMUNG - Hoffnung auf Stabilisierung nach Ausverkauf der Vorwoche

rw/

(AWP)