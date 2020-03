UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Veraison-Chef: "Wir sind bei der Swatch Group eingestiegen" (FuW) - Lonza arbeitet mit verschiedenen Research-Instituten zusammen - Kühne+Nagel verkauft Teil des Kontraktlogistikgeschäfts in GB Umsatz 750 Millionen Franken - Novartis erhält Zulassung für Isturisa (osilodrostat) in den USA - AMS: Erwartungen für das erste Quartal 2020 werden bestätigt Finanzvorstand Michael Wachsler verlässt Vorstand Ingo Bank wird neuer CFO per 1. Mai 2020 - Ypsomed: EBIT-Ausblick für Geschäftsjahr 2019/20 auf 9 Mio Fr. reduziert Verzögerung im Pumpenabsatz, starkes Wachstum Pharmakundengeschäft Halten am mittelfristigen EBIT-Ziel von 100 Mio. Fr. fest - MCH: Stabilität der Gruppe ist durch Coronavirus nicht gefährdet Haben Massnahmen wie Überzeitenabbau und Einstellungsstopp beschlossen - Bellevue rät wegen Coronavirus von persönlicher Teilnahme an GV ab - Berner Kantonalbank schlägt GV zwei neue Verwaltungsräte vor - Belimo 2019: EBIT 123,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 122,4 Mio) Reingewinn 121,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 104,3 Mio) Dividende 150 Fr. (AWP-Konsens: 112 Fr.; 2018: 100 Fr.) 2020: Umsatzwachstum unter 5-Jahres-Durchschnitt erwartet Coronavirus dürfte Entwicklung in Asien/Pazifik/China bremsen - Medacta erhält Zulassung von FDA für Mecta-C-Plattform - Helvetia emittiert Immobilienfonds mit hohem Wohnanteil - Orascom baut zwei Schulen in Kairo - Tornos 2019: EBIT 6,4 Mio Fr. (VJ 15,5 Mio) Reingewinn 5,9 Mio Fr. (VJ 15,3 Mio) Verzichtet auf Dividende (VJ 0,28 Fr.) 2020: Keine Guidance - zahlreiche Unwägbarkeiten NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Zur Rose: Credit Suisse Funds meldet Anteil von 3,14% - Vifor: Blackrock meldet Anteil von 5,39% - Dormakaba: Invesco Ltd. meldet Anteil von 3% - Belimo: BlackRock meldet Anteil von 2,99% - Ascom: Norges Bank meldet Anteil von 2,92% - AMS: BlackRock meldet Anteil von 4,82% PRESSE WOCHENENDE - siehe separate Presseschau PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Tornos: BMK 2019 - Belimo: BMK 2019 Dienstag: - Geberit: Ergebnis 2019 + BMK - Rieter: Ergebnis 2019 + BMK - Schweiter: Ergebnis 2019 + BMK - Galenica: Ergebnis 2019 + BMK - TX Group: Ergebnis 2019 + BMK - Huber + Suhner: Ergebnis 2019 + BMK - Aryzta: Ergebnis H1 - Flughafen Zürich: Ergebnis 2019 + BMK - Sensirion: Ergebnis 2019 + BMK - VP Bank: Ergebnis 2019 + BMK Mittwoch: - IVF Hartmann: Ergebnis 2019 + BMK - Plazza: Ergebnis 2019 - Schmolz+Bickenbach: Ergebnis 2019 + BMK - SF Urban: Ergebnis 2019 + BMK - Von Roll: Ergebnis 2019 - Walliser KB: Ergebnis 2019 - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Februar 2020 - Pargesa: Ergebnis 2019 (nachbörslich) GV: Dätwyler WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: BFS: Touristische Beherbergungen Januar 2020 (08:30) - EU: Sentix Investorenvertrauen März 2020 (10.30) - CH: EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe (Ankündigung Dienstag; Ergebnis Mittwoch) WIRTSCHAFTSDATEN - Seco: Arbeitslosenquote Februar 2,5% (VM 2,6%), saisonber. 2,3% (VM 2,3%) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.03. - Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): Ina Invest (Spin off Implenia, 1. Handelstag 12.6. vorgesehen) - Dekotierungen: LumX: per 30.06.2020 (letzter Handelstag 29.6.) - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - BCV: Aktien-Split im Verhältnis von 1:10 beantragt EX-DIVIDENDE DATEN: per 13.3.: - Dätwyler (3,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0545 - USD/CHF: 0,9214 - Conf-Future: +36 BP auf 162,42% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz -0,811% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: -4,98% auf 9'252 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Freitag): -4,01% auf 9'737 Punkte - SLI (Freitag): -3,87% auf 1'477 Punkte - SPI (Freitag): -3,79% auf 11'880 Punkte - Dow Jones (Freitag): -0,98% auf 25'865 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): -1,87% auf 8'576 Punkte - Dax (Freitag): -3,37% auf 11'542 Punkte - Nikkei 225 (Montag): -5,07% auf 19'699 Punkte STIMMUNG - Schwarzer Montag zeichnet sich ab

