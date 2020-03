UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - AMS startet Kapitalerhöhung zur Osram-Übernahme am 16. März gibt Bedingungen für Bezugsrechtsemission bekannt Bruttoerlös der Kapitalerhöhung von rund 1,75 Mrd Fr. erwartet -Kapitalerhöhung: Bezugspreis von 9,20 Fr. je Aktie - Roche erhält für Testverfahren zur Krebserkennung US-Zulassung - Lonza macht Caroline Barth zur obersten Personalverantwortlichen - S+B 2019: Umsatz 2,98 Mrd Euro (VJ 3,31 Mrd) Bereinigter EBITDA 51,2 Mio Euro (VJ 236,7 Mio) Reinergebnis -521 Mio Euro (VJ -0,7 Mio) 2020: Wesentlich verbessertes bereinigtes EBITDA erwartet Auswirkungen des Coronavirus zurzeit noch nicht abschätzbar - Von Roll 2019: Umsatz 291,6 Mio Fr. (VJ 322,2 Mio) EBIT 9,8 Mio Fr. (VJ 2,5 Mio) Reinergebnis 3,3 Mio Fr. (VJ -6,8 Mio) 2020: Spürbare Sonderbelastung für Umsatz und Gewinn wg Corona erw. - IVF Hartmann 2019: Umsatz 138,0 Mio Fr. (VJ 133,4 Mio) EBIT 14,4 Mio Fr. (16,1 Mio) Konzerngewinn 12,2 Mio Fr. (VJ 14,1 Mio) Dividende 2,50 Fr. (VJ 2,50 Fr.) 2020: Ergebnis im Bereich des Vorjahres erwartet - WKB 2019: Geschäftserfolg 118,4 Mio Fr. (VJ 116,0 Mio) Reingewinn 67,3 Mio Fr. (VJ 67,1 Mio) Dividende 3,35 Fr. (VJ 3,35 Fr.) 2020: Erwarten Ergebnisse auf dem Niveau der Vorjahre - Plazza 2019: Liegenschaftsertrag 24,3 Mio Fr. (VJ 20,7 Mio) Reingewinn vor Neubewertung 17,0 CHF (VJ 13,7 Mio) Reingewinn 36,7 Mio Fr. (VJ 23,6 Mio) Dividende 6 Fr. pro Namen A (VJ 5 Fr.); 1,20 Fr. je Nam B (1 Fr) 2020: Stabile Mietzinseinnahmen erwartet Rechnen mit überzeugendem Unternehmensergebnis - SF Urban Properties 2019: Gewinn exkl. Neubew. 12,4 Mio Fr.(VJ 12,9 Mio) Gewinn inkl Neubew. 18,5 Mio Fr. (VJ 13,4 Mio) Unveränderte Dividende von 3,60 Fr. - Gavazzi 2019/20: Umsatz von rund 148 Mio Fr. (VJ 155 Mio) erwartet Reingewinn von 5 Mio Fr. (VJ 10,7 Mio) erwartet Februar und März von der Coronavirus-Ausbreitung beeinflusst - Banque Profil de Gestion 2019: Nettoverlust 0,58 Mio Fr. (VJ -0,33 Mio) - Wisekey 2019: Reingewinn 7,5 Mio USD (VJ -16,3 Mio) - Helvetia erhält mit Annelis Lüscher Hämmerli neue Finanzchefin - Newron bekommt grünes Licht von FDA für Weiterführung der STARS-Studie - Relief Therapeutics schlägt Jonathan Javitt zur Wahl in VR vor - Stadler Rail und Matterhorn Gotthard Bahn besiegeln Vertrag über neue Flotte NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS: Norges Bank senkt Anteil auf 2,91% - Aryzta: Deutsche Bank senkt auf <3% - Basilea: Black Creek senkt Anteil auf 4,91% - Forbo: BlackRock meldet leicht höheren Anteil von 3,01% - Georg Fischer: Norges Bank senkt und erhöht Anteil - zuletzt 3,06% - Kuros: VI Partners senkt auf <3% - Wisekey meldet Eigenanteil von 1,26%/144,05% - Zur Rose: Portsea Asset Management senkt Anteil auf <3% PRESSE MITTWOCH - Zurich kündigt Entschädigung aller Thomas-Cook-Fälle bis Juni an (Welt) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - IVF Hartmann: BMK 2019 - Schmolz+Bickenbach: BMK 2019 - SF Urban: Conf. Call 2019 - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Februar 2020 (nachbörslich) - Pargesa: Ergebnis 2019 (nachbörslich) Donnerstag: - Meyer Burger: Ergebnis, BMK 2019 - Dufry: Ergebnis, BMK 2019 - Bâloise: Ergebnis, BMK 2019 - Cicor: Ergebnis 2019 - LLB: Ergebnis, BMK 2019 - Vifor Pharma: Ergebnis, BMK 2019 Freitag: - Bachem: Ergebnis, BMK 2019 - CFT: Ergebnis, BMK 2019 - Mobilezone: Ergebnis 2019 (Conf. Call 09.15 Uhr) - Fundamenta: Ergebnis, BMK 2019 - U-blox: Ergebnis 2019 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: EFV/SNB Eidgenössische Anleihe - Ergebnis (11.15 Uhr) - US: Verbraucherpreise 02/20 (13.30 Uhr) Stundenlöhne 02/20 (13.30 Uhr) Haushaltssaldo 02/20 (19.00 Uhr) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.03. - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): Ina Invest (Spin off Implenia, 1. Handelstag 12.6. vorgesehen) - Dekotierungen: LumX: per 30.06.2020 (letzter Handelstag 29.6.) - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - BCV: Aktien-Split im Verhältnis von 1:10 beantragt EX-DIVIDENDE DATEN: per 13.3.: - Dätwyler (3,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0598 - USD/CHF: 0,9344 - Conf-Future: -342 BP auf 183,76% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz -0,866% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: -0,18% auf 9'178 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Dienstag): -0,01% auf 9'196 Punkte - SLI (Dienstag) : -0,08% auf 1'383 Punkte - SPI (Dienstag) : -0,19% auf 11'228 Punkte - Dow Jones (Dienstag) : +4,88% auf 25'015 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +4,95% auf 8'344 Punkte - Dax (Dienstag) : -1,41% auf 10'475 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -2,27% auf 19'416 Punkte STIMMUNG - Grosse Unsicherheit hält an

pre/ys

(AWP)