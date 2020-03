UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Vifor Pharma 2019: Umsatz 1'887 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1'852 Mio) EBITDA 540 Mio Fr. (AWP-Konsens: 524,6 Mio) Dividende 2,00 Fr. (AWP-Konsens: 1,99; 2018: 2,00 Fr.) 2020: Umsatzwachstum von 10% erwartet EBITDA-Wachstum von mehr als 25% erwartet VRP Etienne Jornod tritt zurück, Jacques Theurillat vorgeschlagen Stefan Schulze wird CEO - Adecco nominiert Rachel Duan für Verwaltungsrat - Alcon startet Markteinführung von Vivity in ausgewählten europäischen Märkten - Dufry 2019: Umsatz 8'849 Mio Fr. (AWP-Konsens: 8'866 Mio) Organisches Wachstum 3,0% (AWP-Konsens: 3,0%) Bruttogewinn 5'323 Mio Fr. (AWP-Konsens: 5'332 Mio) Ergebnis nach Minderheiten -26,5 Mio Fr. Dividende 4,00 Fr. (AWP-Konsens: 4,18; 2018: 4,00 Fr.) 2020: Einfluss durch Coronavirus schwierig abzuschätzen - Bâloise 2019: Geschäftsvolumen +9,6 Prozent auf 9,51 Mrd Fr. (VJ 8,68 Mrd) Gewinn 689,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 654,5 Mio) Dividende 6,40 Fr. (AWP-Konsens: 6,43 Fr.; 2018: 6,00 Fr.) 209'000 Neukunden und Barmittelrückfluss von 455 Mio Fr. Combined Ratio 90,4% (AWP-Konsens: 90,4%) Abschluss des Rückkaufs von 3 Mio eigener Aktien im April 2020 Sind mit "Simply Safe"-Strategie auf Kurs - Cicor 2019: Umsatz 253,9 Mio Fr. (VJ 248,1 Mio) Reingewinn 8,4 Mio Fr. (VJ 9,6 Mio) Dividende 1,50 Fr. (VJ 1,00 Fr.) 2020: Leicht rückläufiger Umsatz erwartet Lieferketten wegen Coronavirus stärker beeinträchtigt als angenommen - Meyer Burger 2019: EBITDA -13,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: -21,1 Mio) Konzernergebnis -39,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: -10,3 Mio) CEO Hans Brändle tritt per Ende März 2020 zurück Gunter Erfurt wird neuer CEO VRP Remo Lütolf tritt zurück - Nachfolge noch nicht genannt 2020: Keine Prognose für Geschäftsgang - LLB 2019: Kundenvermögen 76,3 Mrd Fr. (VJ 67,3 Mrd) Nettoneugeld 4,1 Mrd Fr. (VJ 1,3 Mrd) Konzerngewinn 123,4 Mio Fr. (VJ 85,1 Mio) Dividende 2,20 Fr. (VJ 2,10 Fr.) 2020: Erwarten weitere operative Fortschritte und solides Konzernergebnis - Pargesa 2019: Ergebnis Anteil Aktionäre bei 391 Mio Fr. (VJ 361 Mio) Dividende von 2,63 Fr. (VJ 2,56 Fr.) soll von der Börse genommen werden - Umtauschangebot für GBL-Aktien - Flughafen Zürich: Passagier-Aufkommen im Februar -1,2% gg VJ auf 2,01 Mio - Rieter: Konsultationsverfahren am Standort Winterthur beendet Schliessung bestätigt - Abbau von 87 Stellen, inkl. Sozialplan - Zur Rose vergrössert Gruppenleitung und passt Struktur an ernennt David Masó zum Leiter Europe - Cosmo Pharmaceuticals: Forschungschef Roberto Camerini tritt zurück - Glarner Kantonalbank schlägt Dominic Rau als Verwaltungsrat vor NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - Clientis-Gruppe 2019: Konzerngewinn 69,5 Mio Fr. (VJ 63,4 Mio) - Swiss analysiert derzeit Auswirkungen des US-Einreisestopps BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS: BlackRock senkt Anteil auf 4,89% - Sunrise: Norges Bank senkt Anteil auf 2,84% - SIG Combibloc: Onex senkt Anteil auf 21% - Forbo: BlackRock meldet leicht tiefere 2,93% - Eigenanteil von 3% - SFS: UBS Fund Management meldet Anteil von 3,04% PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Meyer Burger: BMK 2019 - Dufry: BMK 2019 - Bâloise: BMK 2019 - LLB: BMK 2019 - Vifor Pharma: BMK 2019 Freitag: - Bachem: Ergebnis, BMK 2019 - CFT: Ergebnis, BMK 2019 - Mobilezone: Ergebnis 2019 (Conf. Call 09.15 Uhr) - Fundamenta: Ergebnis, BMK 2019 - U-blox: Ergebnis 2019 Montag: - Addex: Ergebnis 2019 - Hiag Immobilien: Ergebnis, BMK 2019 - Mikron: Ergebnis, BMK 2019 - Orell Füssli: Ergebnis, BMK 2019 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - DE: IfW-Frühjahrs-Konjunkturprognose (10.00 Uhr) - EU: Industrieproduktion 01/20 (11.00 Uhr) - US: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche; 13.30 Uhr) Verbraucherpreise 02/20 (13.30 Uhr) - EU: EZB-Ratssitzung mit Zinsentscheidung (13.45 Uhr; MK 14.30 Uhr) - CH: BFS Produzenten- und Importpreisindex Februar 2020 (Montag) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.03. - Übernahmeangebote: - Pargesa: 0,93 GBL-Anteile je Aktie (voraussichtlich 8.5. - 8.6) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): Ina Invest (Spin off Implenia, 1. Handelstag 12.6. vorgesehen) - Dekotierungen: LumX: per 30.06.2020 (letzter Handelstag 29.6.) - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - AMS: Bezugsrechtsemission (16.-26.3.) - BCV: Aktien-Split im Verhältnis von 1:10 beantragt EX-DIVIDENDE DATEN: per 13.3.: - Dätwyler (3,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0564 - USD/CHF: 0,9354 - Conf-Future: -159 BP auf 182,17% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz -0,805% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: -4,3% auf 8'758 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Mittwoch): -0,47% auf 9'153 Punkte - SLI (Mittwoch): -0,75% auf 1'373 Punkte - SPI (Mittwoch): -0,59% auf 11'161 Punkte - Dow Jones (Mittwoch): -5,86% auf 23'553 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): -4,70% auf 7'952 Punkte - Dax (Mittwoch): -0,35% auf 10'439 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): -4,4% auf 18'560 Punkte STIMMUNG - Nächster Crash an der Schweizer Börse erwartet

