UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - CS Q1: Starker Trend aus Q4 hat sich bislang fortgesetzt Höherer Erträge im Private Banking im Vergleich zum Vorjahr Auswirkungen von Coronakrise sind schwierig vorherzusagen Sales- und Trading-Erlöse in PB deutlich über Vorjahr Vorsteuergewinn in ersten 2 Monaten liegt über 1,06 Mrd Fr. Return on tangible equity liegt in ersten 2 Monaten über 10% - CS Immofonds REFI und REFG mit unveränderter Ausschüttung - Novartis sieht Wirksamkeit von Inclisiran durch weitere Daten untermauert erhält Zulassung für Gentherapie Zolgensma bei SMA in Japan - Roche startet Phase-III-Studie mit Actemra bei COVID-19 Lungenentzündung - Swiss Re: Nebst Ermotti auch Oechslin und Ong zur Wahl in den VR vorgeschlagen Aktionäre sollen an GV vom 17. April elektronisch abstimmen - APG nominiert Maya Bundt und Jolanda Grob für Verwaltungsrat - Asmallworld 2019: Nettoergebnis 1,29 Mio Fr. (VJ -3,2 Mio) Umsatz 12,9 Mio Fr. (VJ 8,8 Mio) 2020: Wegen Coronavirus keine Guidance für laufendes Jahr - BEKB unterstützt KMU-Kunden mit 50 Millionen Franken - Bucher schliesst wegen Coronavirus Fabriken in Frankreich schliesst Aktionäre von GV wegen Corona aus - Comet 2020: Geringe Visibilität aufgrund von Covid 19 Wachstumschancen intakt infolge Erholung im Halbleitermarkt Straffung des Verwaltungsrats auf fünf von sieben Mitgliedern Reingewinn defintiv 12,0 Mio Fr. (VJ 12,3 Mio) - Coltene verlangt Stimmabgabe über den unabhängi. Stimmrechtsvertreter für GV - Cassiopea 2019: Gewinn -11,7 Mio EUR (VJ -12,7 Mio) Barmittel u.ä. 0,7 Mio EUR (30.6.: 0,83 Mio; 2018: 4,6 Mio) CEO: werden 'kleine Kapitalerhöhung von 15-20 Millionen Eur machen' - Hochdorf 2019: Umsatz 456,8 Mio Fr. (VJ 561,0 Mio) Ergebnis -271,4 Mio Fr. (VJ 8,7 Mio) EBIT -265,3 Mio Fr. (VJ 18,6 Mio) Dividende 0,00 Fr. (VJ 0,00 Fr.) 2020: Lösung für Auslandstöchter bis Mitte 2020 OR 725 dank restl. Umwandlung Pflichtwandelanleihe erfüllt Corona-Auswirkungen können noch nicht abgeschätzt werden Aktuell kann von Fortführung der Gruppe ausgegangen werden GV wird auf 30. Juni verschoben - Idorsia: Partner Janssen reicht US-Zulassungsantrag für Ponesimod ein - LM Group: Starker Geschäftsrückgang wegen Coronavirus Schwache Buchungsperiode wird noch eine gewisse Zeit andauern Massnahmen zur Sicherung der Liquidität wurden ergriffen Keine Prognosen - Können Einfluss der Coronakrise nicht einschätzen - Metall Zug 2019: Umsatz 1'219,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1'214 Mio) EBIT 38,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 41,0 Mio) Reingewinn 29,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 32,0 Mio) Dividende 74,02 Fr.(AWP-Konsens: 63,30 Fr.; 2018: 70,00 Fr.) 2020: Umfeld wird anspruchsvoll bleiben Metall Zug bestätigt Abspaltung und Börsengang von V-Zug Erster Handelstag von V-Zug für 25.06.2020 geplant - Titlis Bergbahnen: Generalversammlung ohne physische Teilnahme der Aktionäre - Partners Group: Aktienkauf ist kein öffentliches Kaufangebot - SIX Digital Exchange ernennt Tim Grant zum Geschäftsführer - The Native hat alle Vermögenswerte verkauft - Valora verschiebt die Generalversammlung vom 24. März 2020 Einfluss von Corona auf Geschäft derzeit nicht abschätzbar - Zur Rose 2019: EBIT -45,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: -36,6 Mio) Reinergebnis -52,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: -40,5 Mio) EBITDA -13,8 Mio Fr. (AWP-Konsens -10,1 Mio) 2020: Umsatzsteigerung um 10% erwartet Ausgeglichener bereinigter EBITDA erwartet - Zehnder schliesst Aktionäre wegen Coronavirus von GV aus NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - CH Media: Änderungen in Organisationsstruktur und personelle Wechsel - Swiss: 2020: massive Ertragsausfälle im aktuellen Jahr Bei Verschlechterung Stopp des Flugbetriebs nicht ausgeschlossen 2019: Umsatz 5,33 Mrd Fr. (VJ 5,30 Mrd) Operativer Gewinn 578 Mio Fr. (VJ 636 Mio) BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS: Norges Bank baut auf 2,54% ab, Morgan Stanley auf 0,001% - Bâloise: Credit Suisse Funds senkt Anteil auf <3% - Dufry: Norges Bank erhöht Anteil auf 3,47% - Forbo: CS Funds baut auf <3% ab - Mobilezone: BlackRock meldet Anteil von 3,11% - PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Swatch: BMK 2019 (online) - Metall Zug: BMK (Webcast) - Addex: BMK (Conf. Call) - Cassiopea: BMK (Conf. Call) - Comet: BMK (Conf. Call) - Hochdorf: BMK (Conf. Call) - LM Group: BMK(Conf. Call) - Zur Rose: BMK (Conf. Call) Freitag: - Interroll: Ergebnis + BMK 2019 - Warteck Invest: Ergebnis + BMK 2019 - Aluflexpack: Ergebnis 2019 Montag: - SNB: Zahlungsbilanz Q4 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - DE: Ifo Institut - vorläufige Daten zum Geschäftsklima März (10.00 Uhr) - US: Leistungsbilanz Q4/19 (13.30 Uhr) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (13.30 Uhr) Frühindikator (13.30 Uhr) - CH: SNB Geldpolitische Lagebeurteilung (09.30 Uhr) Seco: Konjunkturprognosen vom März 2020 WIRTSCHAFTSDATEN - CH: SNB hat 2019 Devisen im Umfang von 13,2 Mrd Franken erworben EZV: Handelsbilanzüberschuss Februar 2,02 Mrd Fr. (saisonber.) Importe Februar zum VM real -0,1%, nominal -1,4% (saisonbereinigt) Exporte Februar zum VM real -3,3%, nominal -5,0% (saisonbereinigt) Uhrenexporte Februar unber. 1,60 Mrd Fr. (nom. -9,2%, real -13,7%) FH: Uhrenexporte nach China brechen im Februar um 52% ein - JP: Japanische Notenbank (BOJ) weitet Krisenmassnahmen aus erhöht Volumen bei Anleihekäufen SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.03. - Übernahmeangebote: - Pargesa: 0,93 GBL-Anteile je Aktie (voraussichtlich 8.5. - 8.6) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): Ina Invest (Spin off Implenia, 1. Handelstag 12.6. vorgesehen) - Dekotierungen: LumX: per 30.06.2020 (letzter Handelstag 29.6.) - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - AMS: Bezugsrechtsemission (16.-26.3.) - BCV: Aktien-Split im Verhältnis von 1:10 beantragt EX-DIVIDENDE DATEN: per 19.3.: - Roche GS/Inh (9,00 Fr.) per 23.3.: - Schindler PS (4,00 Fr.) - BB Biotech (3,40 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0577 - USD/CHF: 0,9699 - Conf-Future: -276 BP auf 174,66% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz -0,494% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,33% auf 8'366 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Mittwoch): -1,8% auf 8'339 Punkte - SLI (Mittwoch): -1,7% auf 1'200 Punkte - SPI (Mittwoch): -1,6% auf 10'129 Punkte - Dow Jones (Mittwoch): -6,30% auf 19'899 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): -4,70% auf 6'990 Punkte - Dax (Mittwoch): -5,6% auf 8'442 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): -1,04% auf 16'553 Punkte STIMMUNG - Positive Tendenz bei weiter hoher Volatilität

