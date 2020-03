UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - AMS: Erwarten Abschluss Osram-Angebot weiter im zweiten Quartal Ausblick für erstes Quartal bestätigt - Aluflexpack 2019: EBITDA vor Einmaleffekten 29,5 Mio EUR (VJ 21,6 Mio) Reinergebnis -3,4 Mio EUR (VJ -1,3 Mio) Bereinigte EBITDA-Marge 14,2% (VJ 11,9%) 2020: EBITDA vor Sondereffekten 32-35 Mio EUR erwartet Sehen wegen Corona derzeit keine Verlangsamung der Nachfrage - Interroll 2019: Reingewinn 56,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 54,9 Mio) EBITDA 96,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 97,7 Mio) Dividende 22,50 Fr. (AWP Konsens: 22,61; 2018: 22,00 Fr.) 2020: Trotz gemischter Signale vorsichtig optimistisch - Warteck Invest 2019: Gewinn inkl. Neubew. 34,1 Mio Fr. (VJ 18,7 Mio) EBIT 39,4 Mio Fr. (VJ 29,7 Mio) Dividende 70 Fr. (VJ 70 Fr.) Leerstandsquote 5,0% (VJ 6,0%) - DKSH legt neues Datum für GV fest - 13. Mai 2020 - Feintool erwartet temporären Produktionsrückgang infolge Corona-Krise verzichtet bis auf Weiteres auf eine Guidance für 2020 - Flughafen Zürich: Kurzarbeit und Massnahmen zur Liquiditätssicherung - Implenia schränkt Baustellen-Betrieb wegen Coronavirus ein - BLKB lanciert mit Kanton Hilfspaket für Coronavirus-betroffene KMU - Waadtländer Kantonalbank unterstützt KMU - Valiant unterstützt KMU mit "substanziellem Betrag" - GLKB: Generalversammlung unter Ausschluss der Aktionärinnen und Aktionäre stellt 15 Millionen zur Überbrückung von Engpässen bereit - Meier Tobler-GV findet unter Ausschluss der Aktionäre statt - Mobilezone: Shops bleiben teilweise offen Aktuelle Situation beeinflusst Geschäftsgang und -aussichten - TX Group: Generalversammlung ohne persönliche Teilnahme - SFP verschiebt Generalversammlung auf den 29. Juni NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS: BlackRock reduziert auf 3,15% - AMS: Morgan Stanley erhöht auf 6,04% - Dufry: Norges Bank senkt Anteil auf 2,99% - Relief Therapeutics: Michel Dreano senkt Anteil auf 4,78% - GAM: T. Rowe Price senkt Anteil auf 2,95% - Georg Fischer: Norges Bank erhöht Anteil auf 3,04% - Logitech: Norges Bank meldet Anteil von 2,98% - Newron: Avia reduziert Beteiligung auf 6,36% PRESSE FREITAG - UBS schliesst jede dritte Filiale (Tamedia) - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Interroll: Conf Call 2019 - Warteck Invest: Conf Call 2019 Montag: - keine relevanten Termine Dienstag: - Santhera: Ergebnis 2019 - Generalversammlungen: Also, Bellevue, Implenia, SGS, SPS, WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - EZ: EZB Leistungsbilanz 01/20 (10.00 Uhr) - RU: Notenbank-Entscheidung (11.30 Uhr) - US: Wiederverkäufe Häuser 02/20 (15.00 Uhr) - SNB: Zahlungsbilanz Q4 (Montag) - KOF Consensus Forecast (Dienstag) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.03. - Übernahmeangebote: - Pargesa: 0,93 GBL-Anteile je Aktie (voraussichtlich 8.5. - 8.6) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): Ina Invest (Spin off Implenia, 1. Handelstag 12.6. vorgesehen) - Dekotierungen: LumX: per 30.06.2020 (letzter Handelstag 29.6.) - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - AMS: Bezugsrechtsemission (16.-26.3.) - BCV: Aktien-Split im Verhältnis von 1:10 beantragt EX-DIVIDENDE DATEN: per 23.3.: - Schindler PS (4,00 Fr.) - BB Biotech (3,40 Fr.) per 26.3.: - Also (3,25 Fr.) - Bellevue Group (4,00 Fr.) - SGS (80 Fr.) - Valora (12,50 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0546 - USD/CHF: 0,9783 - Conf-Future: -112 BP auf 173,33% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz -0,390.% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +2,22% auf 8'977 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Donnerstag):+5,32% auf 8'782 Punkte - SLI (Donnerstag): +5,02% auf 1'261 Punkte - SPI (Donnerstag): +5,56% auf 10'692 Punkte - Dow Jones (Donnerstag): +0,95% auf 20'087 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +2,3% auf 7'151 Punkte - Dax (Donnerstag): +2,00% auf 8'610 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): Börsenfeiertag STIMMUNG - Erholungsmodus bleibt am Verfallstermin vorerst intakt

