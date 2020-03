UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - UBS unterstützt Schweizer KMU in Coronakrise mit Liquidität - Novartis spendet Medikament gegen Coronavirus - Julius-Bär-Chef Rickenbacher hat 2019 4,41 Millionen Franken verdient - Autoneum: Corona-Pandemie belastet Geschäftsgang massiv Werden Ziele 2020 nicht erreichen - Keine neuen Ziele - Helvetia-GV findet ohne Aktionäre statt - Verzögerung bei Übernahme in Spanien verschiebt Zeichnungsstart des Immobilienfonds Swiss Property Fund - APG führt wegen Coronavirus Kurzarbeit ein - Datacolor: Finanzergebnis und Reingewinn im H1 deutlich belastet - Huber+Suhner-GV ebenfalls ohne physische Präsenz der Aktionäre - Implenia-Abspaltung Ina Invest ernennt Marc Pointet zum CEO - Inficon-GV findet ohne physische Präsenz der Aktionäre statt - Lindt&Sprüngli ruft Schokolade in USA zurück wegen falscher Verpackung - LLB stellt Coronavirus-Soforthilfe für KMU bereit - LUKB bittet betroffene Unternehmen um Geduld bei Coronavirus-Bundeshilfe - Obseva hält an Ergebnis-Plänen fest, stellt aber Patientenrekrutierung ein - Jurassische Kantonalbank sistiert Tilgungen von Selbständigen und KMU - SFS reduziert temporär Kapazitäten wegen Coronavirus-Pandemie - Stadler Rail kann milliardenschweren Auftrag jetzt nach Berlin liefern - Walliser Kantonalbank verschiebt Generalversammlung auf den 9. Juni - Wisekey ergreift verschiedene Massnahmen wegen Corona-Pandemie NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - Zürcher Kantonalbank schliesst zahlreiche Kundenschalter BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS meldet eigene Erwerbspositionen von 0,04%, Morgan Stanley meldet 0,001% - Calida: Veraison Sicav senkt Anteil auf 14,97% - Dufry: Gruppe Travel Retail/Petrus senkt Erwerbspositionen auf 13,72% - Georg Fischer: Norges Bank meldet tieferen Anteil von 2,87% - Implenia: Norges Bank meldet höheren Anteil von 3,02% - Interroll: Invesco Ltd. senkt Anteil auf 2,982% - Meyer Burger: Norges Bank meldet Anteil von 2,8% PRESSE WOCHENENDE - siehe separate Presseschau PRESSE MONTAG - keine relevanten Nachrichten ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Keine Termine Dienstag: - Santhera: Ergebnis 2019 - GV: Also, Bellevue, Implenia, SGS, SPS, Valora Mittwoch: - Cham Group: Ergebnis 2019 - Credit Suisse: Publikation Geschäftsbericht 2019 - Investis: Ergebnis 2019 - Vaudoise: Ergebnis 2019 - GV: Autoneum, Givaudan, Meier Tobler, Novavest WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - US: Chicago Fed Nat Activity Index 02/20 (13.30 Uhr) - EU: Verbrauchervertrauen 03/20 (16.00 Uhr) - KOF Consensus Forecast (Dienstag) - CS-CFA Index März (Mittwoch) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.04. - Übernahmeangebote: - Pargesa: 0,93 GBL-Anteile je Aktie (voraussichtlich 8.5. - 8.6) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): Ina Invest (Spin off Implenia, 1. Handelstag 12.6. vorgesehen) V Zug (Spin off Metall Zug, per 25.6.) - Dekotierungen: LumX: per 30.06.2020 (letzter Handelstag 29.6.) - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - AMS: Bezugsrechtsemission (16.-26.3.) - BCV: Aktien-Split im Verhältnis von 1:10 beantragt EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Schindler PS (4,00 Fr.) - BB Biotech (3,40 Fr.) per 26.3.: - Also (3,25 Fr.) - Bellevue Group (4,00 Fr.) - SGS (80 Fr.) per 27.3.: - Givaudan (62 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0553 - USD/CHF: 0,9838 - Conf-Future: +147 BP auf 174,80% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz -0,334% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: -3,22% auf 8'346 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Freitag): -1,80% auf 8'624 Punkte - SLI (Freitag): -1,16% auf 1'246 Punkte - SPI (Freitag): -1,53% auf 10'529 Punkte - Dow Jones (Freitag): -4,55% auf 19'174 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): -3,79% auf 6'880 Punkte - Dax (Freitag): +3,70% auf 8'929 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +2,02% auf 16'888 Punkte STIMMUNG - Unsicherheit hält an

