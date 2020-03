UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche startet Phase III für Actemra bei Coronavirus-Lungenentzündungen beschleunigt Lieferung und Produktion von Actemra - Novartis: Daten zeigen Wirksamkeit von AVXS-101 bei älteren SMA2-Patienten Daten zu Zolgensma aus versch. Studien bestätigen Wirksamkeit Tochter Sandoz erwirbt Vertriebsrechte in USA für 2 Injektionen - Nestlé-CEO Ulf Mark Schneider hat 2019 fast 10 Millionen Franken verdient GV findet wegen Coronavirus-Pandemie ohne Präsenz der Aktionäre statt - CS ernennt Sven Simonis Leiter Asset Management Deutschland - Santhera 2019: Ergebnis -18,9 Mio Fr. (VJ -54,2 Mio) 2020: ohne finanzielle Mittel Unsicherheit um weitere Zukunft Evaluieren verschiedene Optionen für zusätzliche Finanzierung VR schlägt GV Erhöhung des genehmigten + bedingten Kapitals vor - Aryzta: Coronavirus wird wesentlichen Einfluss auf Geschäftsjahr haben - BFW Holding AG hält 95,61% der Stimmrechte an BFW Liegenschaften - Elma-Generalversammlung findet wegen des Coronavirus ohne Aktionäre statt - EPH 2019: Reingewinn zwischen 35 bis 45 Mio erwartet (VJ 30,2 Mio) - Medartis-Generalversammlung findet wegen des Coronavirus ohne Aktionäre statt - Schweiter führt Generalversammlung ohne anwesende Aktionäre durch - Stock Access Holdings beteiligt sich an The Native - WKB setzt Amortisationspflichten für KMU 2019 aus NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - Gategroup 2019 mit stabilem Umsatz - signifikante Folgen durch Coronavirus - Swiss fliegt für Rückholaktion und bietet reine Frachtflüge an - Edelweiss hat Anzahl Flüge drastisch reduziert - Ameropa erzielt 2019 tieferen Umsatz und weniger Gewinn BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS: Norges Bank meldet 2,62% - Blackrock meldet 5,54% - Adecco: Silchester erhöht leicht auf 5,02% - Partners Group: Blackrock senkt Anteil auf 4,98% - LafargeHolcim: Norges Bank meldet leicht tieferen Anteil von 2,99% - Aryzta: JO Hambro Capital senkt Anteil auf 4,92% - Blackstone Resources: Ulrich Ernst erhöht auf 64,92%; Adriatica senkt auf <3% - Galenica: Blackrock erhöht Anteil leicht auf 3,01% - Straumann: The Capital Group Companies senkt Anteil auf 2,937% - The Native: Stock Access Holdings erhöht Anteil auf 21,81% PRESSE DIENSTAG - Coronavirus: EDA-Sonderflüge sind laut Branchenvertreter wichtig (Tamedia) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - GV: Also, Bellevue, Implenia, SGS, SPS, Valora Mittwoch: - Cham Group: Ergebnis 2019 - Credit Suisse: Publikation Geschäftsbericht 2019 - Investis: Ergebnis 2019 - Vaudoise: Ergebnis 2019 - GV: Autoneum, Givaudan, Meier Tobler, Novavest Donnerstag: - Jungfraubahn: Ergebnis 2019 - Kuros: Ergebnis 2019 - Messe Schweiz: Ergebnis 2019 - Varia US: Ergebnis 2019 - Edisun Power: Ergebnis 2019 - ABB: GV WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: KOF Consensus Forecast (09.00 Uhr) - DE: PMI Dienste und Verarbeitendes Gewerbe 03/20 (09.30 Uhr) - EU: PMI Dienste und Verarbeitendes Gewerbe 03/20 (10.00 Uhr) - GB: PMI Dienste und Verarbeitendes Gewerbe 03/20 (10.30 Uhr) - US: Markit PMI Dienste und Verarbeitendes Gewerbe 03/20 (14.45 Uhr) Neubauverkäufe 02/20 (15.00 Uhr) Richmond Fed Herstellerindex 03/20 (15.00 Uhr) - CH: CS-CFA Index März (Mittwoch) WIRTSCHAFTSDATEN - CN: Lockdown in Wuhan wird am 8. April aufgehoben SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.04. - Übernahmeangebote: - Pargesa: 0,93 GBL-Anteile je Aktie (voraussichtlich 8.5. - 8.6) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): Ina Invest (Spin off Implenia, 1. Handelstag 12.6. vorgesehen) V Zug (Spin off Metall Zug, per 25.6.) - Dekotierungen: LumX: per 30.06.2020 (letzter Handelstag 29.6.) - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - AMS: Bezugsrechtsemission (16.-26.3.) - BCV: Aktien-Split im Verhältnis von 1:10 beantragt EX-DIVIDENDE DATEN: per 26.3.: - Also (3,25 Fr.) - Bellevue Group (4,00 Fr.) - SGS (80 Fr.) per 27.3.: - Givaudan (62 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0... - USD/CHF: 0,9... - Conf-Future: -11 BP auf 174,69% (Montag) - SNB: Kassazinssatz -0,416% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +3,83% auf 8'473 Punkte (08.30 Uhr) - SMI (Montag): -5,37% auf 8'161 Punkte - SLI (Montag): -5,20% auf 1'181 Punkte - SPI (Montag): -5,11% auf 9'991 Punkte - Dow Jones (Montag): -3,04% auf 18'592 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): -0,27% auf 6'861 Punkte - Dax (Montag): -2,10% auf 8'741 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +7,13% auf 18'092 Punkte STIMMUNG - Gewisse Erholung erwartet; positive Vorgaben aus Übersee

ra/ys

(AWP)