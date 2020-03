UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Credit Suisse: Ex-Chef Thiam erhält für 2019 insgesamt 10,72 Mio Fr. (VJ 12,65) Nachfolgesuche für VRP Rohner bereits weit fortgeschritten VR wird Aktienrückkaufprogramm überprüfen GV am 30.4. ohne phsysische Präsenz der Aktionäre - Swiss Life sieht sich auch nach Börsencrash gut kapitalisiert Setzen Aktienrückkaufsprogramm vorerst aus - Investis 2019: Mieteinnahmen 57 Mio Fr. (VJ 55,0 Mio) Reingewinn 172,8 Mio Fr (VJ 54,4 Mio) Dividende 2,35 Fr. (VJ 2,35 Fr.) 2020: Immobilienportfolio soll durch Akquisitionen ausgebaut werden - Lalique 2019: Umsatz 143,5 Mio EUR (+5%) Konzernergebnis bei rund 1,1 Mio EUR erwartet 2020: Wegen Coronavirus keine genauen Aussagen möglich - Vaudoise 2019: Gebuchte Bruttoprämien 1,14 Mrd Fr. (VJ 1,14 Mrd) Vaudoise 2019: Reingewinn 134,0 Mio Fr. (VJ 127,5 Mio) Combined Ratio 91,8% (VJ 92,1%) Dividende 15 Fr. Namenaktie B (2018: 13 Fr.) 2020: Prämienwachstum Nichtleben per Ende Februar +2,2% Ausgeglichenes Wachstum im Nichtlebengeschäft erwartet - Also bestätigt Jahresziel für 2020 - Belimo produziert störungsfrei und rechnet allenfalls mit Lieferverzögerungen - Implenia-Aktionäre stimmen Sachdividende zur Durchführung des Spin-offs zu - Siegfried liefert Desinfektionsmittel an Gesundheitssektor - Evolva schlägt GV Erhöhung des genehmigten Kapitals vor - Auch GV von Molecular Partners findet ohne Aktionäre statt - Georg-Fischer-GV findet wegen Coronavirus ohne Aktionäre statt NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - Spanien genehmigt Übernahme der Börse Madrid durch SIX BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Relief Therapeutics: Gael Hedou senkt Anteil auf 4,988% - SPS: BlackRock meldet Anteil von 9,94% - Partners Group: Allianz erhöht Anteil auf 3,05% - The Native: Alti Exchange Group senkt Anteil auf <3% - Galenica: Blackrock senkt Anteil leicht auf 2,86% - Zur Rose: Credit Suisse Funds erhöht Anteil auf 5,16% - EFG: Matlock Finance meldet Anteil von 3,126% - BFW Liegenschaften: AMG Substanzwerte senkt Anteil auf 1,95% - U-blox: Norges Bank erhöht Anteil auf 3,06% PRESSE MITTWOCH ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Investis: Conf. Call (10.00 Uhr) - Vaudoise: Call zu 2019 (09.00 Uhr) - GV: Autoneum, Givaudan, Meier Tobler, Novavest Donnerstag: - Jungfraubahn: Ergebnis 2019 - Kuros: Ergebnis 2019 - Messe Schweiz: Ergebnis 2019 - Varia US: Ergebnis 2019 - Edisun Power: Ergebnis 2019 - ABB: GV Freitag: - Adval Tech: Ergebnis 2019 - Aevis: Ergebnis 2019 - GV: Titlisbahnen WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: CS-CFA Index März (10.00 Uhr) - DE: Ifo-Geschäftsklimaindex 03/20 (10.00 Uhr) - GB: Erzeugerpreise 02/20 (10.30 Uhr) Verbraucherpreise 02/20 - US: Auftragseingang langlebige Güter 02/20 (13.30 Uhr) FHFA Hauspreisindex 01/20 (14.00 Uhr) EIA Energieministerium Ölbericht (Woche) (15.30 Uhr) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.04. - Übernahmeangebote: - Pargesa: 0,93 GBL-Anteile je Aktie (voraussichtlich 8.5. - 8.6) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): Ina Invest (Spin off Implenia, 1. Handelstag 12.6. vorgesehen) V Zug (Spin off Metall Zug, per 25.6.) - Dekotierungen: LumX: per 30.06.2020 (letzter Handelstag 29.6.) - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - AMS: Bezugsrechtsemission (16.-26.3.) - BCV: Aktien-Split im Verhältnis von 1:10 beantragt EX-DIVIDENDE DATEN: per 26.3.: - Also (3,25 Fr.) - Bellevue Group (4,00 Fr.) - SGS (80 Fr.) per 27.3.: - Givaudan (62 Fr.) per 30.3.: - ABB (0,80 Fr.) - Implenia (0,75 Fr.) - SPS (3,80 Fr.) - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0611 - USD/CHF: 0,9802 - Conf-Future: -96 BP auf 173,73% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz -0,360% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +1,22% auf 8'840 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Dienstag): +7,02% auf 8'733 Punkte - SLI (Dienstag): +8,81% auf 1'285 Punkte - SPI (Dienstag): +6,20% auf 10'610 Punkte - Dow Jones (Dienstag): +11,37% auf 20'705 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +8,12% auf 7'418 Punkte - Dax (Dienstag): +11,0% auf 9'701 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +8,04% auf 19'547 Punkte STIMMUNG - Einigung auf US-Konjunkturpaket stützt

