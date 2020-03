UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Schindler liefert Aufzüge und Fahrtreppen für Melbourne Metro - Lindt&Sprüngli streicht Ausblick 2020 wegen Coronavirus Guter Start ins Jahr mit Marktanteilsgewinnen Mittel- bis lfr Ziele unverändert, Dividende bestätigt - SoftwareOne 2019: Gesamtumsatz 7,6 Mrd Fr. (VJ 3,7 Mrd) Bereinigter Bruttogewinn 737 Mio Fr. (VJ 724 Mio) Bereinigtes EBITDA 223,6 Mio Fr. (VJ 187 Mio) Bereinigte EBITDA-Marge 30,3% (VJ 25,8%) Reingewinn 125,0 Mio Fr. (VJ 78,2 Mio) Dividende 0,21 Fr. pro Aktie 2020: Anhaltende Geschäftsdynamik - spüren Covid-19 nur begrenzt Bestätigen geltende Mittelfristziele bis 2022 - Vontobel: Coronavirus und Ölpreisschock belasten nach gutem Jahresstart Kundenvermögen per 24.3. bei 194 Mrd Fr. (-8% zu Durchschnitt 2019) Nettozufluss per 24.3. annualisiert über Zielband von 4-6 Prozent Bank will Beteiligung an TwentyFour AM plangemäss 2021 ausbauen CEO im Interview mit AWP: Mehrheit der Kunden hält an langfristigen Anlagestrategien fest Vergabe von Lombardkrediten war für uns nie Kernprodukt Probleme wie Nullzins-Umfeld werden durch Coronakrise akuter Halten an Präsentation neuer Finanzziele im Juli fest - Peach Property 2019: Reingewinn nach Steuern 91,0 Mio Fr. (VJ 45,3 Mio) Ist-Miete bei 38,9 Mio Fr. (VJ 29,6 Mio) 2020: Steigende Mieteinnahmen erwartet Corona-Krise bislang ohne relevante negative Auswirkungen - Coltene halbiert in der Corona-Krise den Dividendenvorschlag Q1: Geschäft hat sich in Corona-Krise gut behauptet - Spice Private Equity 2019: Reinverlust von 13,5 Mio USD (VJ -22,1 Mio) - Metall Zug ernennt Peter Spirig zum CEO der Tochter V-Zug - Arbonia beruft Claudius Moor als neuen Leiter Division Türen - Allreal verzichtet wegen Corona auf Prognose für 2020 - BFW Liegenschaften nominiert Daniel Nipkow für den Verwaltungsrat - Leonteq: Fitch senkt Ausblick für Langfrist-Rating "BBB-" auf "stabil" - LM Group verschiebt Publikation des Geschäftsberichts - Perfect Holding verschiebt Zahlenpublikation auf Ende April - Vifor Pharma hält Generalversammlung ohne physische Teilnahme der Aktionäre ab - Autoinjektor von Ypsomed wird von Teva für Migräne-Medikament verwendet NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - SIX - Euronext will kein Angebot für Spanische Börse BME machen - Bank CIC steigert Reingewinn 2019 um 15 Prozent - Montana Tech-Tochter Varta bleibt in Corona-Krise zuversichtlich BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS: Deutsche Bank und Letko, Brosseau & Associates melden Anteile von über 3% - Lonza: FMR LLC meldet Anteil von 3,01% - Forbo: BlackRock erhöht Anteil auf 3,02% - GAM: Bantleon Bank meldet Anteil von 3,17% - Medacta: Artisan meldet Anteil von 5,24% - Capital Group senkt auf 0,863% - Metall Zug: Gruppe Stöckli hält Anteil von 16,30% - Züblin: Gruppe Wiederkehr Associates/Special Themes SCC meldet Anteil von 3,9% PRESSE DIENSTAG - ABB testet auch Mitarbeitende ohne Symptome auf Coronavirus (Tamedia-Zeitungen) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Peach Property: Conf. Call Ergebnis 2019 - SoftwareONE: Conf. Call Ergebnis 2019 - GV: Leonteq, Mobimo, Newron Mittwoch: - GV: Geberit, Huber+Suhner, Zurich Donnerstag: - Zwahlen et Mayr: Ergebnis 2019 - GV: Coltene, Emmi, Intershop, Zehnder WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: BFS Detailhandelsumsätze Februar 2020 (08.30 Uhr) - DE: Arbeitslosenzahlen März (09.55 Uhr) - EU: Verbraucherpreise HVPI März (11.00 Uhr) - GB: BIP Q4 2. Veröffentlichtung (10.30 Uhr) - US: Case-Shiller Hauspreisindex Januar (15.00 Uhr) Chicago PMI März (15.45 Uhr) Conference Board Verbrauchervertrauen März (16.00 Uhr) - CH: Einkaufsmanager-Index (PMI) März 2020 (Mittwoch) WIRTSCHAFTSDATEN - CN: PMI März 52,0 Punkte gg 35,7 Feb (Prog 44,8) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.04. - Übernahmeangebote: - Pargesa: 0,93 GBL-Anteile je Aktie (voraussichtlich 8.5. - 8.6) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): Ina Invest (Spin off Implenia, 1. Handelstag 12.6. vorgesehen) V Zug (Spin off Metall Zug, per 25.6.) - Dekotierungen: LumX: per 30.06.2020 (letzter Handelstag 29.6.) - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - BCV: Aktien-Split im Verhältnis von 1:10 beantragt EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Titlis (9,40 Fr.) per 1.4.: - Belimo (150,00 Fr.) - Vontobel (2,25 Fr.) per 2.4.: - Leonteq (0,50 Fr.) per 3.4.: - Geberit (11.30 Fr.) - Huber+Suhner (1,60 Fr.) - Zurich (20.00) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0572 - USD/CHF: 0,9606 - Conf-Future: +79 BP auf 175,46% (Montag) - SNB: Kassazinssatz -0,375% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,68% auf 9'237 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Montag): +1,98% auf 9'174 Punkte - SLI (Montag): +1,48% auf 1'340 Punkte - SPI (Montag): +2,09% auf 11'161 Punkte - Dow Jones (Montag): +3,19% auf 22'327 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +3,62% auf 7'774 Punkte - Dax (Montag): +1,90% auf 9'816 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): -0,88% auf 18'917 Punkte STIMMUNG - Weitere Erholung möglich nach positiven US-Vorgaben

tt/ys

(AWP)