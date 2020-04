UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - AMS: Kapitalerhöhung wurde zu 62% von bisherigen Aktionären gezeichnet Kapitalerhöhung zu 70% gezeichnet und platziert Restliche 30% wurden von den einzelnen Syndikatsbanken übernommen - U-blox übernimmt IoT Communication-as-a-Service Provider Thingstream Kaufpreis für Thingstream 10 Millionen Franken - Newron: Beginn der neuen klinischen Studien verzögert sich wegen COVID-19 Ergebnisse STARS-Studie im Rett-Syndrom unverändert in Q2 2020 erw. - Achiko geht Kooperation mit Zürcher Sonect ein - Castle Alternative Invest 2019 mit Anstieg des NAV um 4,3 Prozent - Datacolor vermeldet Abgang der Marketing-Leiterin - Evolva lässt Vereinbarung über Eigenkapitalzusage auf Abruf (SEDA) auslaufen - Leonteq-Generalversammlung genehmigt sämtliche Anträge - MCH: Verwaltungsrat beantragt für 2019 erneut Dividendenverzicht - Mobilezone bündelt deutsche Privatkundenmarken unter Dachmarke Powwow - Mobimo: Antrag zu Verlängerung des genehmigten Kapitals nicht angenommen - Schmolz+Bickenbach schliesst Refinanzierung erfolgreich ab NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS meldet verschiedene Beteiligungsveränderungen - Forbo: BlackRock senkt Anteil auf 2,95% - Givaudan: MFS Investment Management senkt Anteil auf 4,99% - Hochdorf hält weniger als 3% der eigenen Erwerbs- und Veräusserungspositionen - Implenia: Credit Suisse Funds senken Anteil auf 4,99% - Julius Bär: BlackRock meldet leicht höheren Anteil von 5,03% - Mobilezone: BlackRock senkt Anteil auf 2,99% - Mobimo: Zuger Pensionskasse senkt Anteil unter 3% - Nestlé: BlackRock meldet Anteil von 5% PRESSE MITTWOCH - Restliche AMS-Aktien bei Kapitalerhöhung von Banken platziert (Reuters) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - GV: Geberit, Huber+Suhner, Zurich Donnerstag: - Zwahlen et Mayr: Ergebnis 2019 - GV: Coltene, Emmi, Intershop, Zehnder Freitag: - Cosmo: Ergebnis 2019 (Conf. Call 10.30 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: Einkaufsmanager-Index (PMI) März 2020 (09:30) - EU: Markit-Einkaufsmanagerindex Industrie März 2020 (09:55) Arbeitslosenzahlen Februar 2020 (11:00) - GB: Markit-Einkaufsmanagerindex Industrie März 2020 (endgültig) (10:30) - USA: ADP Beschäftigungsänderung März 2020 (14:15) Markit Einkaufsmanagerindex März 2020 (15:45) ISM-Index Verarbeitendes Gewerbe März 2020 (16:00) Bauausgaben Februar 2020 (16:00) Energieministerium Ölbericht (Woche) (16:30) - CH: BFS - Touristische Beherbergungen Februar 2020 (Freitag) WIRTSCHAFTSDATEN - CN: Caixin-PMI Industrie März 50,1 Punkte gg 40,3 Feb (Prog 45,0) - JP: Industrie pessimistisch wie seit Jahren nicht mehr SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.04. - Übernahmeangebote: - Pargesa: 0,93 GBL-Anteile je Aktie (voraussichtlich 8.5. - 8.6) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): Ina Invest (Spin off Implenia, 1. Handelstag 12.6. vorgesehen) V Zug (Spin off Metall Zug, per 25.6.) - Dekotierungen: LumX: per 30.06.2020 (letzter Handelstag 29.6.) - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - BCV: Aktien-Split im Verhältnis von 1:10 beantragt EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Belimo (150,00 Fr.) - Vontobel (2,25 Fr.) per 2.4.: - Leonteq (0,50 Fr.) per 3.4.: - Geberit 11.30 Fr.) - Huber+Suhner (1,60 Fr.) - Zurich (20.00) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,059 - USD/CHF: 0,9617 - Conf-Future: -48 BP auf 174,88% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz -0,368% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: -2,90% auf 9'042 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Dienstag): +1,50% auf 9'312 Punkte - SLI (Dienstag): +1,59% auf 1'361 Punkte - SPI (Dienstag): +1,42% auf 11'320 Punkte - Dow Jones (Dienstag): -1,84% auf 21'917 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -0,95% auf 7'700 Punkte - Dax (Dienstag): +1,22% auf 9'936 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -4,5% auf 18'065 Punkte STIMMUNG - Klar negative Vorgaben, Gewinne werden wieder mitgenommen

tp/ys

(AWP)