UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Geberit Q1: Umsatz 798 Mio Franken Coronavirus hat sich ab 2. Hälfte März ausgewirkt - AMS startet Aktienrückkaufprogramm für bis zu 5 Prozent des Grundkapitals - Ems-Chemie Q1: Umsatz 496 Mio Fr. (AWP-Konsens: 494 Mio) 2020: EBIT wird unter Vorjahresniveau ausfallen Verfügen über hohe Liquiditätsbestände - Medacta 2019: Adj. EBITDA 91,5 Mio Euro (AWP-Kosens: 95,5 Mio) 2020: Sind wegen Covid-19 nicht in der Lage für kurzfrist. Ausblick Erholung könnte Ende 2020 erfolgen - Romande Energie 2019: Umsatz 593,2 Mio Fr. (VJ 597,6 Mio) Reingewinn 36,4 Mio Fr. (VJ 54,1 Mio) Dividende 36 Fr. (2018: 36 Fr.) 2020: Tieferes operatives Ergebnis als im Vorjahr erwartet - Burkhalter 2019: Umsatz 505,9 Mio Fr. (VJ 501,6 Mio) EBIT 27,3 Mio Fr. (VJ 30,7 Mio) Reingewinn 22,3 Mio Fr. (VJ 23,5 Mio) Dividende 3,70 Fr. (VJ 3,90 Fr.) 2020: Wesentliche negative Auswirkungen erwartet - keine Guidance - Cicor-Generalversammlung findet ohne Anwesenheit der Aktionäre statt - Cosmo-Beteiligung RedHills erhält ital. Zulassung von Opaganib für Corona - TX Group streicht die Dividende für das laufende Geschäftsjahr - Forbo gibt keinen Ausblick mehr für das Geschäftsjahr 2020 - Hypo Lenzburg: Regionalbank Caisse d'Epargne Riviera wechselt auf Finstar - IGEA Pharma kündigt Lieferungsbeginn von Corona-Test an - Obseva ernennt Fabien de Ladonchamps zum Interims-Finanzchef NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - Repower-Finanzchefin Brigitte Krapf verlässt das Unternehmen BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS meldet verschiedene Beteiligungsveränderungen - Autoneum: Norges Bank meldet Anteil von 2,58% - Belimo: Capital Group senkt Anteil auf 4,9897% - Evolva meldet Eigenanteil von 5,4%/6,5% - Mark Angelo hält weniger als 3% - Forbo: CS Funds senken Anteil unter 3% - Implenia: Norges Bank meldet höheren Anteil von 3,1% - Meyer Burger meldet eigenen Anteil von 0,18%/5,16% - Sunrise: BlackRock meldet niedrigeren Anteil von 4,78% PRESSE WOCHENENDE - siehe separate Presseschau PRESSE MONTAG - UPC prüft für Mysports-Mitarbeitende Kurzarbeit (Tamedia-Zeitungen) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Burkhalter: Conf Call Ergebnis 2019 - Medacta: Conf Call Ergebnis 2019 - GV: Swisscom Dienstag: - Luzerner KB: Ergebnis Q1 - Valartis: Ergebnis 2019 - GV: Bobst, Oerlikon, SIG Combibloc, Straumann, Tecan, Zug Estates Mittwoch: - Givaudan: Umsatz Q1 - Bossard: Umsatz Q1 - Addex: Ergebnis 2019 (Conf. Call 16.00 Uhr) - Lalique: Ergebnis 2019 (definitiv) - Poenina: Ergebnis 2019 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Alpine Select: Ergebnis 2019 (nachbörslich) - GV: Basilea, Bossard, Fundamenta, Luzerner KB, Mobilezone, Schweiter, Sunrise, VZ Holding WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - EU: Sentix Investorvertrauen 04/20 (10.30 Uhr) - CH: SNB Devisenreserven März 2020 (Dienstag) EFV/SNB Eidgenössische Anleihe (Ankündigung: Dienstag; Ergebnis: Mittwoch) Seco Arbeitsmarktdaten März 2020 (Mittwoch) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.04. - Übernahmeangebote: - Pargesa: 0,93 GBL-Anteile je Aktie (voraussichtlich 8.5. - 8.6) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): Ina Invest (Spin off Implenia, 1. Handelstag 12.6. vorgesehen) V Zug (Spin off Metall Zug, per 25.6.) - Dekotierungen: LumX: per 30.06.2020 (letzter Handelstag 29.6.) - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - BCV: Aktien-Split im Verhältnis von 1:10 beantragt EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Coltene (1,50 Fr.) - Emmi (12,00 Fr.) - Intershop (25,00 Fr.) - Zehnder (0,70 Fr.) per 7.4.: - Inficon (18,00 Fr.) - TX Group (3,50 Fr.) per 8.4.: - Forbo (23,00 Fr.) - Swisscom (22,00 Fr.) per 9.4.: - Bobst (1,50 Fr.) - Oerlikon (1,00 Fr.) - Straumann (5,75 Fr.) - Tecan (2,20 Fr.) - Zug Estates (44,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0569 - USD/CHF: 0,9773 - Conf-Future: +10 BP auf 174,89% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz -0,324% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +2,53% auf 9'476 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Freitag): -0,31% auf 9'242 Punkte - SLI (Freitag): -0,82% auf 1'326 Punkte - SPI (Freitag): +0,17% auf 11'292 Punkte - Dow Jones (Freitag): -1,69% auf 21'053 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): -1,53% auf 7'373 Punkte - Dax (Freitag): -0,47% auf 9'526 Punkte - Nikkei 225 (Montag): +,24% auf 18'576 Punkte STIMMUNG - Freundlicher Wochenstart erwartet

