UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Alcon streicht wegen Coronakrise Ausblick 2020 und Dividende - LUKB Q1: Konzerngewinn 46,9 Mio Fr. (VJ 50,7 Mio) Geschäftserfolg 50,5 Mio Fr. (VJ 59,3 Mio) Nettoneugeld 388 Mio Fr. (VJ 147 Mio) 2020: Konzerngewinn im Rahmen der Jahre 2016 bis 2019 (187-205 Mio) erw. - Valartis 2019: Geschäftsertrag 8,2 Mio Fr. (VJ 10,9 Millionen) Reingewinn 2,4 Mio Fr. (VJ Verlust 6,9 Mio) - ENR Russia Invest 2019: Gewinn 6,23 Mio Fr. (VJ -4,44 Mio) - Schmolz+Bickenbach nominiert sechs neue Kandidaten für Verwaltungsrat beantragt Schaffung von genehmigtem und bedingtem Kapital Haefner und vier weitere VR stehen nicht zur Wiederwahl - Ascom erhält Auftrag für Spitalnetzwerk in den USA für 1,7 Millionen Franken - Hypothekarbank Lenzburg setzt Generalversammlung auf den 13. Mai an - LUKB verzeichnet im ersten Quartal Gewinnrückgang wegen Coronakrise - New Value beurteilt Portfoliofirma neu - NAV reduziert sich um 0,08 Fr/Aktie - Phoenix Mecano hält GV ohne Aktionäre ab - Pierer Mobility setzt Aktienrückkaufprogramm vorübergehend aus - Relief Therapeutics startet Studie mit Aviptadil zum Einsatz gegen Covid-19 - The Native hat wie angekündigt Rekurs gegen Bankrotterklärung eingereicht - Wisekey lanciert Sicherheits-App für Corona-Zeit NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - Repower steigert Gewinn 2019 deutlich - Amag Leasing schliesst Konsortialkredit über 1,9 Milliarden Franken - SIX gründet mit Nasdaq Gemeinschaftsunternehmen für Mikrowellen-Technologie BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS meldet verschiedene Beteiligungsveränderungen - Flughafen Zürich: BlackRock meldet leicht tieferen Anteil von 2,99% - Orell Füssli: Veraison senkt Anteil auf 4,77% - SoftwareOne: Gruppe Curti/Kohlberg Kravis meldet 61,45%; Marina Nielsen <3% PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - GV: Bobst, Oerlikon, SIG Combibloc, Straumann, Tecan, Zug Estates Mittwoch: - Givaudan: Umsatz Q1 - Addex: Ergebnis 2019 (Conf. Call 16.00 Uhr) - Bossard: Umsatz Q1 - Lalique: Ergebnis 2019 (definitiv) - Poenina: Ergebnis 2019 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Alpine Select: Ergebnis 2019 (nachbörslich) - GV: Basilea, Bossard, Fundamenta, Luzerner KB, Mobilezone, Schweiter, Sunrise, VZ Holding Donnerstag: - Nebag: Ergebnis 2019 - GV: Plazza, PSP Swiss Property WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: SNB Devisenreserven März 2020 (09.00 Uhr) EFV/SNB Eidgenössische Anleihe Ergebnis (Mittwoch) - US: Konsumentenkredite 02/20 (21.00 Uhr) API Ölbericht, Woche (22.30 Uhr) WIRTSCHAFTSDATEN - CH: Seco Arbeitslosenquote März 2,9% (VM 2,5%), saisonber. 2,8% (VM 2,6%) Zürcher: Seit Mitte ist Arbeitslosigkeit stark gestiegen Arbeitslosigkeit ist in Westschweiz und Tessin stark gestiegen Kurzarbeitsgesuche vor allem im Gast- und Hotelgewerbe Kurzarbeitsgesuche von 131'000 Untern. für 1,45 Mio Erwerbtst. Für März wurde 50 bis 60 Mio Fr. an Kurzarbeitsausgl. gezahlt EFV/SNB Eidgenossenschaft stockt Anleihe 1,25%/2026 und 0,5%/2032 auf SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.04. - Übernahmeangebote: - Pargesa: 0,93 GBL-Anteile je Aktie (voraussichtlich 8.5. - 8.6) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): Ina Invest (Spin off Implenia, 1. Handelstag 12.6. vorgesehen) V Zug (Spin off Metall Zug, per 25.6.) - Dekotierungen: LumX: per 30.06.2020 (letzter Handelstag 29.6.) - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - BCV: Aktien-Split im Verhältnis von 1:10 beantragt EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Inficon (18,00 Fr.) - TX Group (3,50 Fr.) per 8.4.: - Forbo (23,00 Fr.) - Swisscom (22,00 Fr.) per 9.4.: - Bobst (1,50 Fr.) - Oerlikon (1,00 Fr.) - Straumann (5,75 Fr.) - Tecan (2,20 Fr.) - Zug Estates (44,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0575 - USD/CHF: 0,9760 - Conf-Future: -54 BP auf 174,35% (Montag) - SNB: Kassazinssatz -0,330% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +1,28% auf 9'584 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Montag): +2,38% auf 9'462 Punkte - SLI (Montag): +2,86% auf 1'364 Punkte - SPI (Montag): +2,24% auf 13'545 Punkte - Dow Jones (Montag): +7,73% auf 22'680 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +7,33% auf 7'913 Punkte - Dax (Montag): +5,77% auf 10'075 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +2,01% auf 18'950 Punkte STIMMUNG - Starke Vorgaben, weitere Erholung erwartet

(AWP)