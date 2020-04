UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - UBS zahlt Dividende von 0,73 USD in zwei Tranchen Vorschlag der Aufteilung der Dividende nach Aufforderung der Finma Q1: Reingewinn von 1,5 Mrd Fr. erwartet Harte Kernkapitalquote und Leverage Ratio (CET1) im Rahmen der Ziele - CS halbiert Dividende auf Geheiss der Finma auf 0,1388 Fr. Im Herbst 2020 eine zweite Barausschüttung von 0,1388 geplant - Kühne+Nagel verzichtet vorerst auf Dividende für 2019 - Arbonia Q1: Umsatz -2,0% auf 326.2 Mio Fr. EBITDA +12,6% auf 22,5 Mio Fr. In allen vier Divisionen gut ins Geschäftsjahr gestartet Geschäftstätigkeit im Q2 wird eingeschränkt sein VR behält sich Dividendenverzicht vor - Galenica: Apotheken und andere Geschäftsteile erzielten hohe März-Umsätze Seit April nehmen Umsätze in Apotheken und Logistik stark ab Belassen Guidance 2020 bis auf weiteres unverändert - Leonteq: Resultate durch die Coivd-19-Situation beeinträchtigt Kundengeschäft weiterhin stark Für Halbjahr Ergebnis in etwa auf Break-even-Niveau erwartet Kommunizierte Prognose für 2020 wird zurückgezogen Weitere Fortschritte bei Umsetzung der Strategie - Aevis Victoria hält GV ohne Aktionäre ab und schlägt Frau Reybier zur Wahl vor - Alpine Select kehrt in die schwarzen Zahlen zurück - Basilea hat keine Hinweise auf negative Coronaeffekte - Bobst übernimmt Mehrheit an deutscher Cito-System - Calida startet im Werk in Ungarn die Produktion von Hygienemasken - Flughafen Zürich braucht voraussichtlich keinen Überbrückungskredit - HBM sieht keine unmittelbaren Folgen durch Arrakis-Roche-Deal - Orior kippt wegen Coronakrise Prognose für das laufende Jahr - Relief Therapeutics wird in klinischer Studie zur Corona-Behandlung getestet - Santhera vollzieht Kapitalerhöhung für IRIS-Deal - Schweiter: Aussagen zu Corona-Auswirkungen auf Geschäft derzeit nicht möglich - Bossard-GV stimmt halbierter Dividende zu - Fundamenta Real Estate: Aktionäre stimmen an GV allen Anträgen zu - LUKB-Aktionäre stimmen Anträgen des Verwaltungsrats zu - Sunrise-Aktionäre genehmigen an Generalversammlung alle Anträge - VZ-Aktionäre stimmen an GV allen Anträgen zu - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - Kantonalbanken haben 2019 insgesamt mehr verdient - Swiss: Subsidiäre Unterstützung des Bundes gibt Sicherheit BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS meldet verschiedene Beteiligungsveränderungen nach Kapitalerhöhung - Julius Bär: BlackRock meldet leicht höheren Anteil von 5,0% - Autoneum: Norges Bank meldet Anteil von 3,25% - Implenia: Norges Bank meldet tieferen Anteil von 2,89% - Mobimo: UBS meldet Anteil von 3,001% und Blackrock von 5% - Warteck Invest: CACEIS meldet Anteil von 3,01% PRESSE DONNERSTAG ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - GV: Plazza, PSP Swiss Property Dienstag: - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen März 2020 (nachbörslich) GV: Kardex Mittwoch: - Gurit: Umsatz Q1 (17.30 Uhr) - Temenos: Ergebnis Q1 (17.30 Uhr) - GV: Ascom, Bank Linth, Evolva, Georg Fischer, Gurit, Kudelski, Mikron, Sulzer, Tornos WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - EZ: EZB Sitzungsprotokoll vom 12.3.20 (13.30 Uhr) - US: Erzeugerpreise 03/20 (14.30 Uhr) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) (14.30 Uhr) Lagerbestände Grosshandel 02/20 (16.00 Uhr) Uni Michigan Verbrauchervertrauen 04/20 (16.00 Uhr) WIRTSCHAFTSDATEN - US: Fed-Minutes - Ausblick mit ungewöhnlich grosser Unsicherheit verbunden Zinsen bleiben bei Null, bis Viruskrise überwunden ist SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.04. - Übernahmeangebote: - Pargesa: 0,93 GBL-Anteile je Aktie (voraussichtlich 8.5. - 8.6) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): Ina Invest (Spin off Implenia, 1. Handelstag 12.6. vorgesehen) V Zug (Spin off Metall Zug, per 25.6.) - Dekotierungen: LumX: per 30.06.2020 (letzter Handelstag 29.6.) - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - BCV: Aktien-Split im Verhältnis von 1:10 beantragt EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Bobst (1,50 Fr.) - Oerlikon (1,00 Fr.) - Straumann (5,75 Fr.) - Tecan (2,20 Fr.) - Zug Estates (44,00 Fr.) per 14.4.: - Bossard (2,00 Fr.) - SIG Combibloc (0,38 Fr.) - Sunrise (4,40 Fr.) - VZ (5,10 Fr.) per 15.4.: - Mobilezone (0,60 Fr.) - Plazza (6,00 Fr.) - PSP Swiss Property (3,60 Fr.) - Schweiter (40,00 Fr.) per 16.4.: - Kardex (4,50 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.25 Uhr) - EUR/CHF: 1,0845 - USD/CHF: 0,9729 - Conf-Future: +34 BP auf 173,94% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz -0,252% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +1,15% auf 9'541 Punkte (08.26 Uhr) - SMI (Mittwoch): -0,86% auf 9'432 Punkte - SLI (Mittwoch): -0,81% auf 1'374 Punkte - SPI (Mittwoch): -0,38% auf 11'557 Punkte - Dow Jones (Mittwoch): +3,44% auf 23'434 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +2,58% auf 8'091 Punkte - Dax (Mittwoch): -0,23% auf 10'333 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): -0,04% auf 19'346 Punkte STIMMUNG - Erholungstendenz dürfte sich fortsetzen

