UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis sieht Wirksamkeit von Aimovig bei Migräne durch Daten untermauert - Temenos-Gründer Koukis verabschiedet sich im Mai aus dem Verwaltungsrat - Barry Callebaut H1: Verkaufsmenge +5,4% (AWP-Konsens: +6,2%) Umsatz 3'762 Mio Fr. (AWP-Konsens: 3'849 Mio) EBIT bereinigt 311,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 314,0 Mio) Reingewinn 203,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 205,9 Mio) hält an Mittelfristzielen fest Können Covid-19-Auswirkungen noch nicht beziffern Kreditfazilität über 1 Mrd Euro voll in Anspruch genommen CEO: Haben weiterhin eine gute Pipeline bei Industriekunden - Gurit Q1: Umsatz 134,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 134,7 Mio) bestätigt Guidance 2020 unter Vorbehalt - Lalique einigt sich mit SIX wegen Verstössen gegen Rechnungslegungsvorschrift 2019: Konzernergebnis 1,1 Mio EUR (VJ 5,2 Mio) Verzicht auf Dividende vorgeschlagen (VJ 0,50 Fr.) 2020: Ergebnis wird durch Covid-19-Situation belastet sein - Schaffner H1: Umsatz 86,0 Mio Fr. (VJ 101,4 Mio) Verbleib in Gewinnzone erwartet VR und Geschäftsleitung verzichten auf Anteil an fixer Vergütung - Tornos erwartet für H1 Verlust auf Stufe EBIT und Nettoergebnis erwartet im H1 markant tieferen Umsatz als im Vorjahr - VAT Q1: Umsatz 145,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 144,4 Mio) Auftragseingang 181,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 148,6 Mio) Q2: Umsatz von 150 bis 160 Millionen Franken erwartet 2020: Ausblick hängt von Dauer der Covid-19-Pandemie ab Fortsetzung der Markterholung erwartet - Zur Rose Q1: Umsatz inkl. Medpex 427 Mio Fr. (AWP-Konsens: 434 Mio) Umsatz ohne Medpex 365 Mio Fr. (AWP-Konsens: 373 Mio) bestätigt den im März 2020 kommunizierten Ausblick Auswirkungen der Covid-19-Krise im Ausblick nicht enthalten erwartet schnellere Marktakzeptanz für den Medikamentenversand - Ascom blickt auf "zufriedenstellendes erstes Quartal 2020" zurück - Bank Linth: Stillstand schlägt auf Kerngeschäft und Wertberichtigungen durch - BFW Liegenschaften: Squeeze-out Verfahren wird eingeleitet - Wisekey kennzeichnet Batterien von Elektrowerkzeugen - Newron erhält dritte Finanzierungstranche der EIB über 7,5 Mio Euro - New Value verkauft sämtliche Silentsoft-Aktien NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Belimo: BlackRock meldet Anteil von 2,98% - GAM: Bantleon Bank erhöht Anteil auf 5,23% - CS Fund auf 3,08% - Hochdorf: ZMP Invest meldet Anteil von 17,95% - PSP: Norges Bank meldet Anteil von 3,17% - Stadler: Gruppe Spuhler/PCS/RAG meldet nach Auflösung versch. Beteiligungen - Warteck Invest: CACEIS senkt Anteil leicht auf 2,99% - Zehnder: Credit Suisse Funds erhöht Anteil auf 5,02% PRESSE DONNERSTAG - keine relevanten Nachrichten ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Barry Callebaut: Webcast zu Ergebnis H1 - Lalique: Conf. Call zu Ergebnis 2019 - VAT: Conf. Call zu Trading UpdatenQ1 - Phoenix Mecano: Ergebnis Q1 (nachbörslich) - GV: Adecco, BVZ, Cembra, Cicor, Elma, Rieter Freitag: - Lonza: Q1 Review (Conf. Call 13.00 Uhr) - GV: Swiss Re, Asmallworld, Calida, Conzzeta, Medartis, Siegfried Montag: - Keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - EU: Industrieproduktion (11.00 Uhr) - US: Baubeginne- und genehmigungen (14.30 Uhr) Philly Fed Index (14.30 Uhr) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (14.30 Uhr) WIRTSCHAFTSDATEN - CH: BFS PPI (Total) März -0,3% zum Vormonat und -2,7% zum Vorjahr SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.04. - Übernahmeangebote: - Pargesa: 0,93 GBL-Anteile je Aktie (voraussichtlich 8.5. - 8.6) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): Ina Invest (Spin off Implenia, 1. Handelstag 12.6. vorgesehen) V Zug (Spin off Metall Zug, per 25.6.) - Dekotierungen: LumX: per 30.06.2020 (letzter Handelstag 29.6.) - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - BCV: Aktien-Split im Verhältnis von 1:10 beantragt EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Kardex (4,50 Fr.) per 17.4.: - Bank Linth LLB (10,00 Fr.) - Georg Fischer (25,00 Fr.) - Gurit (25,00 Fr.) - Sulzer (4,00 Fr.) per 20.4.: - BVZ (7,50 Fr.) - Kudelski (0,10 Fr.) - Rieter (4,50 Fr.) - Cembra (3,75 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.25 Uhr) - EUR/CHF: 1,0523 - USD/CHF: 0,9662 - Conf-Future: +113 BP auf 176,29% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz -0,370% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,44% auf 9'361 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Mittwoch): -2,29% auf 9'320 Punkte - SLI (Mittwoch): -3,11% auf 1'355 Punkte - SPI (Mittwoch): -1,99% auf 11'456 Punkte - Dow Jones (Mittwoch): -1,86% auf 23'504 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): 1,44% auf 8'393 Punkte - Dax (Mittwoch): -3,90% auf 10'280 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): -1,33% auf 19'290 Punkte STIMMUNG - Berg- und Talfahrt geht weiter

