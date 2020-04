UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche Q1: Umsatz Gruppe 15,14 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 14,87 Mrd) Umsatz Pharma 12,26 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 11,99 Mrd) Umsatz Diagnostics 2,88 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 2,87 Mrd) Umsatz Rituxan 1,50 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 1,39 Mrd; Q4: 1,52 Mrd) Umsatz Ocrevus 1,11 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 1,11 Mrd; Q4: 1,04 Mrd) Umsatz Tecentriq 644 Mio Fr. (AWP-Konsens: 609 Mio; Q4: 578 Mio) Umsatz Hemlibra 521 Mio Fr. (AWP-Konsens: 495 Mio) Noch beschränkte Auswirkungen von Corona auf den Geschäftsverlauf Globale Lieferkette für Medikamente und für Diagnostika intakt 2020: Ausblick bestätigt Starker Einfluss der Wechselkurse erwartet ist weiter bestrebt, Dividende in Schweizer Franken zu erhöhen hat Produktionskapazität für Cobas SARS-CoV-2-Test massiv ausgebaut Anti-SARS-CoV-2 Serologietest in später Entwicklungsphase Gewinnung von neuen Patienten ist schwieriger wegen Corona CEO: Biosimilar-Erosion verlief im Rahmen der Erwartungen Corona-Impfstoff dürfte nicht vor Ende 2021 auf dem Markt sein - Schindler Q1: Umsatz 2'447 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2'315 Mio) Auftragseingang 2'720 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2'621 Mio) EBIT 166 Mio Fr. (AWP-Konsens: 175 Mio) Reingewinn 125 Mio Fr. (AWP-Konsens: 127 Mio) 2020: Umsatz von 0 bis -10% in LW erwartet Reingewinn dürfte um etwa 20% tiefer ausfallen Massnahmen getroffen, um negativen Effekten gegenzusteuern legt Covid-19-Hilfsfonds für Mitarbeitende auf - Novartis erhält von FDA Sonderstatus für Kymriah gegen follikulares Lymphom - Sika-GV genehmigt Dividende für Geschäftsjahr 2019 - GLKB Q1: Reingewinn 5,7 Mio Fr. (VJ 6,9 Mio) Geschäftserfolg 6,6 Mio Fr. (VJ 8,2 Mio) Betriebsertrag 18,3 Mio Fr. (VJ 20,3 Mio) 2020: Sieht sich trotz schwieriger Situation gut aufgestellt Stellt wegen Corona weitere 15 Mio Fr. für KMU zur Verfügung - Groupe Minoteries 2019: Umsatz 137,9 Mio Fr. (VJ 138,7 Mio) Reingewinn 5,6 Mio Fr. (VJ 6 Mio) Dividende 8,00 Fr. (VJ 7,00 Fr.) - Inficon Q1: Umsatz 92,6 Mio USD (AWP-Konsens: 88,4 Mio) EBIT 14 Mio USD (AWP-Konsens: 13,3 Mio) Reingewinn 11,4 Mio USD (AWP-Konsens: 10,3 Mio) Auftragseingang deutlich über Vorjahr 2020: Verzicht auf Guidance - Villars 2019: Konsolidierter Umsatz 94,8 Mio Fr. (VJ 95,5 Mio) Konsolidierter Reingewinn von 2,7 Mio Fr. (VJ 1,4 Mio) Verzicht auf Bruttodividende von 8,00 Fr. wegen Corona 2020: Rechnen mit deutlichem Rückgang des konsolidierten Umsatzes - Energiedienst: EBIT wird Niveau von 41 Mio Euro wegen Corona An Dividendenausschüttung für 2019 wird festgehalten - Orell Füssli: Corona wird negativen Einfluss auf Geschäftsjahr 2020 haben Anpassung Jahresausblick 2020 Dividendenantrag für 2019 wird trotz Corona beibehalten - Aktionäre der Banque Profil de Gestion stimmen allen GV-Anträgen zu - Burckhardt schliesst Übernahme des Kompressorengeschäfts von JSW ab - Flughafen Zürich: Erwartete Cash-Position über 800 Mio nach Anleihenemission - Kuros-GV nimmt alle Anträge des Verwaltungsrats an - Pargesa-Verwaltungsrat empfiehlt Aktionären Annahme des Tauschangebots NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Bâloise: Credit Suisse Funds meldet Anteil von 2,996% - DKSH: Matthews Int. Capital Management meldet Anteil von 4,98% - Hochdorf: Stichting General Holdings meldet Anteil von 14,55% - Kardex: Kempen Capital Management erhöht Anteil auf 3,0318% - Mobimo: Blackrock meldet leicht tieferen Anteil von 4,97% - Nestlé: BlackRock meldet Anteil von 5,02% - PSP: Norges Bank meldet Anteil von 3,04% - Schaffner: Matter Group meldet Anteil von über 3% - Sika: Norges Bank senkt Anteil auf 2,98% - Sunrise: Norges Bank erhöht Anteil auf 3,35% - VAT Group: Capital Research and Management meldet Anteil von 5,134% - Vifor: BNP Paribas meldet tieferen Anteil von 2,49% - Vontobel: UBS Fund Management meldet <3% der Aktien - Santhera meldet Eigenanteil von 9,65%/48,96% PRESSE MITTWOCH - Partners-Group-VRP: Die meisten Neuinvestments verschieben wir momentan (FuW) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Schindler: Conf. Call zum Q1 - Inficon: Conf. Call zum Q1 - Roche: Conf. Call zum Umsatz Q1 - GV: Bachem, Conzzeta, Santhera, Vetropack Donnerstag: - Credit Suisse: Ergebnis Q1 - Idorsia: Ergebnis Q1 - SNB: Ergebnis Q1 - GV: Cassiopea, Comet, Hiag, Nestlé, SFS, U-blox, Zur Rose Freitag: - CFT: Ergebnis Q1 - Airesis: Ergebnis 2019 - BB Biotech: Ergebnis Q1 - Nestlé: Umsatz Q1 - GV: SNB, Allreal, Arbonia, Bâloise, Bucher, Edisun Power, Glarner KB, Helvetia, Lindt & Sprüngli, Messe Schweiz, Metall Zug, VP Bank WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - EU: Verbrauchervertrauen 04/20 (16.00 Uhr) - US: FHFA-Index 02/20 (15.00 Uhr) EIA Energieministerium Ölbericht (16.30 Uhr) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.05. - Übernahmeangebote: - Pargesa: 0,93 GBL-Anteile je Aktie (voraussichtlich 8.5. - 8.6) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): Ina Invest (Spin off Implenia, 1. Handelstag 12.6. vorgesehen) V Zug (Spin off Metall Zug, per 25.6.) - Dekotierungen: LumX: per 30.06.2020 (letzter Handelstag 29.6.) - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - BCV: Aktien-Split im Verhältnis von 1:10 beantragt EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Adecco (2,50 Fr.) - Fundamenta Real Estate (0,50 Fr.) per 23.4.: - IVF (2,50 Fr.) - Sika (2,30 Fr.) per 24.4.: - Bachem (3,00 Fr.) - Conzzeta (42,00 Fr.) - Vetropack (65,00 Fr.) per 27.4. - Comet (1,00 Fr.) - Nestlé (2,70 Fr.) per 28.4.: - Allreal (6,75 Fr.) - Arbonia (0,22 Fr.) - Baloise (6,40 Fr.) - Bucher (8,00 Fr.) - GLKB (1,10 Fr.) - Helvetia (5,00 Fr.) - Metall Zug (17,00 Fr.) - SFS (2,10 Fr.) - SNB (15,00 Fr.) - VP Bank (5,50 Fr.) per 29.04.: - Edisun Power (1,10 Fr.) - Lindt&Sprüngli (175 Fr./1'750 Fr.) per 30.4.: - Energiedienst (0,75 Fr.) - Investis (2,35 Fr.) - Lonza (2,75 Fr.) - Swiss Life (20,00 Fr.) per 1.5.: - SGKB (16,00 Fr.) per 4.5.: - BCJ (1,85 Fr.) - EFG (0,15 Fr.) per 5.5.: - BCV (36,00 Fr.) - Stadler Rail (1,20 Fr.) - UBS (0,375 USD) - ZGKB (220 Fr.) per 7.5.: - Credit Suisse (0,1388 Fr.) - Swissquote (1,00 Fr.) per 8.5.: - BCGE (3,75 Fr.) - Varia US (0,50 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0530 - USD/CHF: 0,9692 - Conf-Future: -10 BP auf 176,72% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz -0,436% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,27% auf 9'573 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Dienstag): -2,43% auf 9'578 Punkte - SLI (Dienstag): -2,69% auf 1'377 Punkte - SPI (Dienstag): -2,14% auf 11'773 Punkte - Dow Jones (Dienstag): -2,67% auf 23'019 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -3,48% auf 8'263 Punkte - Dax (Dienstag): -3,99% auf 10'250 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -0,74% auf 19'138 Punkte STIMMUNG - Stabilisierungsversuch - Roche und Schindler nach Zahlen unauffällig

yr/rw

(AWP)