UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - CS Q1: Vorsteuergewinn 1,2 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 1,25 Mrd) Reingewinn 1'313 Mio Fr. (AWP-Konsens: 910 Mio) Geschäftsertrag 5'776 Mio Fr. (AWP-Konsens: 5'441) Rendite auf dem materiellen Eigenkapital (RoTE) 13,1% (2019: 8,7%) Geschäftsaufwand 4'007 Mio Fr. (AWP-Konsens: 4'104 Mio) Harte CET1-Kernkapitalquote nach Basel III 12,1% (Q4 12,7%) Rückstellungen für Kreditrisiken 568 Mio Fr. Verwaltete Vermögen 1'370,5 Mrd Fr. (Ende 2019: 1'507,2 Mrd) Nettoneugeld 5,8 Mrd Fr. (Q4 9,9 Mrd) Vorsteuergewinn Swiss Universal Bank 589 Mio Fr. (VJ 550 Mio) Vorsteuergewinn IWM 537 Mio Fr. (VJ 523 Mio) Vorsteuergewinn APAC 252 Mio Fr. (VJ 183 Mio) Vorsteuerergebnis IBCM -392 Mio (VJ -94 Mio) Vorsteuerergebnis GM 342 Mio Fr. (VJ 282 Mio) Vorsteuergewinn enthält 268 Mio Fr. aus Investlab-Verkauf an Allfunds Wertberichtigungen von 444 Mio Fr. im IBCM und APAC Financing 2020: In kommenden Quartalen evt. weitere Reserven/Wertberichtigungen Aktienrückkäufe bis mindestens bis zum Q3 ausgesetzt Ausmass der Corona-Auswirkungen nach wie vor schwierig zu beurteilen Beratungs- und Emissionsgebühren könnten nach Erholung verhalten sein Geschäftsleitung spendet mind. 20% des Basissalärs während 6 Monaten Sind gut aufgestellt, um Kunden weiter hochstehenden Service zu bieten Sind überzeugt, auch während dieser Krise solide Ergebnisse zu erzielen Bisher 14'000 Corona-Kredite im Umfang von insgesamt 2,4 Mrd Fr gegeben CEO: Hatte keine Ahnung, wie sich Welt innerhalb 1 Monats verändern würde - Novartis: Jakavi übertrifft in Test beste Therapie bei "Graft-versus-Host" - Partners Group ernennt Hans Ploos van Amstel zum Chief Financial Officer - BCJ: Kantonsregierung nominiert Nathalie Ferland für den Verwaltungsrat - Dufry gibt Initiative zur Stärkung der Kapitalstruktur bekannt schlägt Verzicht auf die Dividende vor Neue Kreditfazilität über 425 Mio Fr. - Wandelanleihe über 300 Mio Kosten 2020 werden um weitere 160 Mio Fr. gesenkt Privatplatzierung von bis zu 5,5 Millionen Aktien Prognose für 2020 wird zurückgezogen Q1: Umsatz -22% auf 1,44 Mrd Fr. - April um 90% rückläufig Reserve über 1 Mrd Fr. für schwieriges Marktumfeld absorbiert - Idorsia Q1: Betriebsverlust nach US GAAP 120 Mio Fr. (VJ -106 Mio) Liquidität per Ende Q1 632 Mio Fr. (Ende 2019: 739 Mio) 2020: Non GAAP-Betriebsaufwand neu unter 540 Mio Franken erwartet - Leonteq und Rand Merchant Bank arbeiten künftig zusammen - Obseva publiziert Phase IIb-Daten zu Linzagolix bei Endometriosis - SNB Q1: Verlust 38,2 Mrd Fr. (VJ +30,7 Mrd) Verlust auf Fremdwährungspositionen 41,2 Mrd Fr. (VJ +29,3 Mrd) Gewinn auf Goldbestand 2,8 Mrd Fr. (VJ +0,9 Mrd) NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - Glencore nimmt Tochter Katanga von der kanadischen Börse - Swissgrid wegen Sondereffekt mit tieferem Gewinn - Hohe Investitionen geplant BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Barry Callebaut: Invesco senkt und erhöht Anteil leicht - zuletzt 3% - Mobimo: Blackrock meldet leicht höheren Anteil von 5,03% - PSP: Norges Bank meldet leicht tieferen Anteil von 2,97% - Partners Group: Allianz erhöht leicht auf 3,21%, Morgan Stanley auf 15,8% - Sika: Norges Bank erhöht auf 3,03% PRESSE DONNERSTAG - keine relevanten Meldungen ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Credit Suisse: Conf. Call zum Q1 - Idorsia: Conf. Call zum Q1 - GV: Cassiopea, Comet, Hiag, Nestlé, SFS, U-blox, Zur Rose Freitag: - CFT: Ergebnis Q1 - Airesis: Ergebnis 2019 - BB Biotech: Ergebnis Q1 - Nestlé: Umsatz Q1 - GV: SNB, Allreal, Arbonia, Bâloise, Bucher, Edisun Power, Glarner KB, Helvetia, Lindt & Sprüngli, Messe Schweiz, Metall Zug, VP Bank Montag: - Orascom: Ergebnis Q1 - Kühne+Nagel: Ergebnis Q1 - Relief: Ergebnis Q1 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - DE: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 04/20 (vorläufig) (09.30 Uhr) - EU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 04/20 (vorläufig) (10.00 Uhr) - GB: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 04/20 (vorläufig) (10.30 Uhr) - US: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) (14.30 Uhr) Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe u. Dienste 04/20 (vorläufig) (15.45 Uhr) Verkauf neuer Häuser 03/20 (16.00 Uhr) - CH: Seco: Update Konjunkturprognose (14.00 Uhr) WIRTSCHAFTSDATEN - DE: GfK-Konsumklima für Mai -23,4 Pkt (Prognose -1,8); gg 2,3 VM SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.05. - Übernahmeangebote: - Pargesa: 0,93 GBL-Anteile je Aktie (voraussichtlich 8.5. - 8.6) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): Ina Invest (Spin off Implenia, 1. Handelstag 12.6. vorgesehen) V Zug (Spin off Metall Zug, per 25.6.) - Dekotierungen: LumX: per 30.06.2020 (letzter Handelstag 29.6.) - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - BCV: Aktien-Split im Verhältnis von 1:10 beantragt EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE.: - IVF (2,50 Fr.) - Sika (2,30 Fr.) per 24.4.: - Bachem (3,00 Fr.) - Conzzeta (42,00 Fr.) - Vetropack (65,00 Fr.) per 27.4. - Comet (1,00 Fr.) - Nestlé (2,70 Fr.) per 28.4.: - Allreal (6,75 Fr.) - Arbonia (0,22 Fr.) - Baloise (6,40 Fr.) - Bucher (8,00 Fr.) - GLKB (1,10 Fr.) - Helvetia (5,00 Fr.) - Metall Zug (17,00 Fr.) - SFS (2,10 Fr.) - SNB (15,00 Fr.) - VP Bank (5,50 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0518 - USD/CHF: 0,9712 - Conf-Future: -113 BP auf 175,56% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz -0,428% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,09% auf 9'639 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Mittwoch): +0,87% auf 9'631 Punkte - SLI (Mittwoch): +0,57% auf 1'385 Punkte - SPI (Mittwoch): +1,08% auf 11'900 Punkte - Dow Jones (Mittwoch): +1,99% auf 23'476 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +2,81% auf 8'495 Punkte - Dax (Mittwoch): +1,61% auf 10'415 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): +1,52% auf 19'429 Punkte STIMMUNG - SMI leicht im Plus erwartet - CS nach Zahlen gesucht

kw/

(AWP)