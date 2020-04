UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Nestlé Q1: Organisches Wachstum +4,3% (AWP-Konsens: +2,8%) Umsatz Gruppe 20,8 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 21,0 Mrd) Internes Realwachstum RIG +4,7% (AWP-Konsens: +2,2%) starke Dynamik in Nord- und Südamerika sowie der Zone EMENA Zone AOA verzeichnete einen starken Umsatzrückgang Organisches Wachstum Industrieländer +7,4% (2019: +2,6%) Organisches Wachstum Emerging Markets +0,5% (2019: +4,7%) Deutlich stärkeres Wachstum in Mehrheit der Märkte im März 2020: Portfoliomanagement ist vollständig auf Kurs Noch zu früh, die vollen Auswirkungen von COVID-19 zu beurteilen bekräftigt strategische Bedeutung Chinas für die Gruppe sieht Verschiebung vom Ausser-Haus- zum Heimkonsum Behält bisherigen Ausblick bei bietet Gastronomie schnelle Hilfe - Wert rund 500 Mio Fr. - Swiss Re: Ex-Chef Stefan Lippe an Corona-Folgen gestorben - Ascom erneuert Vertrag in England mit Detailhandelskonzern über 2,5 Mio Fr. - BB Biotech Q1: Reinergebnis -758 Mio Fr. (VJ +890 Mio) - CFT Q1: Umsatz 303,5 Mio Fr. (VJ 263,6 Mio) - Dufry schliesst Platzierung von 5,5 Mio Aktien ab schliesst Platzierung von Wandelanleihe über 350 Mio ab - Gurit-Chef Rudolf Hadorn will im Frühling 2021 in den Verwaltungsrat wechseln - Hiag-Aktionäre winken an Generalversammlung den Dividendenverzicht durch - Huber+Suhner setzt wegen Covid-19 Guidance für 2020 aus plant ab Mai die Einführung von Kurzarbeit - Metall Zug bestimmt Mitglieder des Verwaltungsrats der V-ZUG Holding - SFS Solides Ergebnis im Q1 und robuste finanzielle Verfassung Aktionäre stimmen Kürzung der Dividende zu - SHL Telmedicine will an aoGV Abramovich als VR-Mitglied wieder wählen lassen NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - Aduno 2019: Umsatz +544,2 Mio (+5,4 Prozent) Reingewinn 58,3 Mio Fr. (-44,1%) BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Forbo: CS Funds melden Anteil von über 3% - AMS meldet eigene Erwerbspositionen von 3,17% - Jungfraubahn: Securitas meldet Anteil von 4,71% - Warteck Invest: CACEIS meldet Anteil von 3% - PSP: Norges Bank meldet Anteil von 3,08% - Schweiter: Credit Suisse Funds melden Anteil von 2,999% - Siegfried: Norges Bank meldet Anteil von zuletzt 3,01% - Swiss Re meldet Eigenanteil von 13,16%/4,66% - Swiss Re: ELM B.V. meldet Anteil von 3,72% PRESSE FREITAG - Swatch-Chef Nick Hayek geht mit Bundesrat hart ins Gericht (Blick) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - GV: SNB, Allreal, Arbonia, Bâloise, Bucher, Edisun Power, Glarner KB, Helvetia, Lindt & Sprüngli, Messe Schweiz, Metall Zug, VP Bank Montag: - Orascom: Ergebnis Q1 - Kühne+Nagel: Ergebnis Q1 - Relief: Ergebnis Q1 Dienstag: - Orascom DH: Ergebnis 2019 + Conf. Call (15.00 Uhr) - Kühne + Nagel: Ergebnis Q1 - Relief: Ergebnis 2019 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - DE: ifo-Geschäftsklima 04/20 (10.00 Uhr) - US: Auftragseingang langlebiger Güter 03/20 (vorläufig) (14.30 Uhr) Uni Michigan Verbrauchervertrauen 04/20 (endgültig) (16.00 Uhr) WIRTSCHAFTSDATEN - GB: Einzelhandelsumsatz MÄRZ -5,1% GG Vormonat (Prognose -5,0) Einzelhandelsumsatz MÄRZ -5,8% GG Vorjahr (Prognose -5,0) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.05. - Übernahmeangebote: - Pargesa: 0,93 GBL-Anteile je Aktie (voraussichtlich 8.5. - 8.6) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): Ina Invest (Spin off Implenia, 1. Handelstag 12.6. vorgesehen) V Zug (Spin off Metall Zug, per 25.6.) - Dekotierungen: LumX: per 30.06.2020 (letzter Handelstag 29.6.) - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - BCV: Aktien-Split im Verhältnis von 1:10 beantragt EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Bachem (3,00 Fr.) - Conzzeta (42,00 Fr.) - Vetropack (65,00 Fr.) per 27.4. - Comet (1,00 Fr.) - Nestlé (2,70 Fr.) per 28.4.: - Allreal (6,75 Fr.) - Arbonia (0,22 Fr.) - Baloise (6,40 Fr.) - Bucher (8,00 Fr.) - GLKB (1,10 Fr.) - Helvetia (5,00 Fr.) - Metall Zug (17,00 Fr.) - SFS (2,10 Fr.) - SNB (15,00 Fr.) - VP Bank (5,50 Fr.) per 29.04.: - Edisun Power (1,10 Fr.) - Lindt&Sprüngli (175 Fr./1'750 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0517 - USD/CHF: 0,9776 - Conf-Future: +27 BP auf 175,83% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz -0,378% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: -0,95% auf 9'534 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Donnerstag): -0,05% auf 9'625 Punkte - SLI (Donnerstag): +0,14% auf 1'387 Punkte - SPI (Donnerstag): -0,07% auf 11'892 Punkte - Dow Jones (Donnerstag): +0,17% auf 23'515 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): -0,01% auf 8'495 Punkte - Dax (Donnerstag): +0,95% auf 10'514 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): -0,86% auf 19'262 Punkte STIMMUNG - SMI tiefer erwartet - Nestlé im Fokus

