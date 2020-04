UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - ABB Q1: Umsatz 6,22 Mrd USD (AWP-Konsens: 6,01 Mrd) Auftragseingang 7,35 Mrd USD (AWP-Konsens: 6,42 Mrd) EBITA 636 Mio USD (AWP-Konsens: 562 Mio) Reingewinn 376 Mio USD (AWP-Konsens: 223 Mio) 2020: Keine Prognose möglich Corona wird Ergebnis im Q2 erheblich beeinträchtigen Ausgliederung Stromnetze bis Ende Juni auf Kurs ABB will mit Transaktionserlös weiterhin Aktienrückkäufe tätigen - Novartis Q1: Umsatz Gruppe 12,3 Mrd USD (AWP-Konsens: 11,9 Mrd) Vorratskäufe trugen rund 0,4 Mrd zum Umsatz bei COVID-19 hatte keinen wesentlichen Einfluss auf Geschäft Core-EBIT 4,17 Mrd USD (AWP-Konsens: 3,7 Mrd) Core-Reingewinn 3,55 Mrd USD (AWP-Konsens: 3,16 Mrd) Reingewinn 2,17 Mrd USD (VJ 1,87 Mrd) 2020: Konzern-Ausblick bestätigt FX-Effekt neu -3% auf Umsatz (-1%); % auf -6% Kern-EBIT (-2%) CEO: Coronavirus hat Einfluss auf Rekrutierung bei neuen Studien Rechnen im Q2 mit Normalisierung im Gesundheitssystem Halten Augenmittel Beovu weiter für potenziellen Blockbuster - UBS Q1: Geschäftsertrag 7'934 Mio USD (VJ 7'218 Mio) Geschäftsaufwand 5'926 Mio USD (VJ 5'672 Mio) Cost-Income-Ratio 72,3% (Ziel: 75-78%) Ergebnis vor Steuern 2'008 Mio USD (VJ 1'546 Mio) Reinergebnis 1'595 Mio USD (VJ 1'139 Mio, Vorankündigung 1,5 Mrd) Verwaltete Vermögen (AuM) 3'236 Mrd USD (31.12.: 3'607 Mrd) Netto-Neugeld Vermögensverwaltung (GWM) +12 Mrd USD Makroökonomische und geopolitische Situation bleibt unsicher - Roche: Risdiplam zeigt signifikante Verbesserung von Überleben und Motorik - Roche mit positiven 6-Jahres-Daten für Ocrevus bei MS - Clariant spendet rund 80 Tonnen Desinfektionsmittel pro Monat in der Schweiz - Bucher Q1: Auftragseingang 668 Mio Fr. (AWP-Konsens: 669 Mio) Umsatz 702 Mio Fr. (AWP-Konsens: 716 Mio) 2020: Erwarten tieferes aber weiterhin positive Konzernergebnis Betriebsgewinnmarge im tiefen bis mittleren einstelligen Bereich - Cembra Q1: Nettoertrag +19% auf 128,2 Mio Fr. (organisch +1%) Gewinn hat internes Ziel übertroffen 2020: Guidance suspendiert - Mittelfristig bestätigt - Polyphor 2019: Gesamtverlust von 64,7 Millionen Franken Liquide Mittel per Ende 2019 bei 77,4 Millionen Finanzierung des Betriebs bis ins 1. Quartal 2021 gesichert - Arundel kehrt 2019 in die Gewinnzone zurück - Achiko geht Kooperation mit TrustScan bei Covid-19-Test-Pässen ein - CI Com erzielt 2019 Gewinn durch höhere Bewertungen - Helvetia organisiert Schweizer Geschäftsleitung neu - Orascom beantragt GV Wiedereinführung von genehmigtem Kapital - Rapid Nutrition geht Vertriebspartnerschaft mit Cloud9 ein NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - Schweizer Börse trennt sich 11 Millionen Worldline-Aktien BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS: Norges Bank meldet Anteil von 6,06% - Belimo: BlackRock meldet leicht höheren Anteil von 3,02% - Flughafen Zürich: BlackRock meldet leicht höheren Anteil von 3,17% - Georg Fischer: Norges Bank meldet tieferen Anteil von 2,69% - Julius Bär: BlackRock meldet leicht höheren Anteil von 5,1% - Poenina: Luzius Willi senkt auf 2,71% - PSP: Norges Bank meldet leicht tieferen Anteil von 2,76% - Sunrise: Norges Bank senkt auf 2,96% - Vifor: UBS Fund Management meldet Anteil von 3,0003% - Zur Rose: Credit Suisse Funds senkt Anteil auf 4,91% PRESSE DIENSTAG - Bundesmilliarden für Swiss und andere flugnahe Betriebe (TA-Zeitungen) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - ABB: Conf. Call zu Ergebnis Q1 - UBS: Conf. Call zu Ergebnis Q1 - Novartis: Conf. Call zu Ergebnis Q1 - EEII: Ergebnis 2019 - GV: Energiedienst, Investis, Lonza, Schmolz+Bickenbach, Swiss Life Mittwoch: - Airesis: Ergebnis 2019 - AMS: Ergebnis Q1 - GV: BC Jura, EFG, Molecular Partners, SGKB, UBS Donnerstag: - Perfect Holding: Ergebnis 2019 - Straumann: Umsatz Q1 - Clariant: Ergebnis Q1 - Geberit: Ergebnis Q1 - LafargeHolcim: Ergebnis Q1 - SHL: Ergebnis 2019 - Swiss Re: Kennzahlen Q1 - Swisscom: Ergebnis Q1 - Eastern Property: Ergebnis 2019 - The Native: Ergebnis 2019 - GV: Aevis, BCV, Credit Suisse, Feintool, GAM, Stadler Rail, Von Roll WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - SE: Riksbank Zinsentscheid (09.30 Uhr) - US: Lagerbestände Grosshandel 03/20 (14.30 Uhr) Verbrauchervertrauen 04/20 (16.00 Uhr) Richmond Fed Herstellerindex 04/20 (16.00 Uhr) API Ölbericht (22.30 Uhr) - CS-CFA Index April (Mittwoch) - BFS: Detailhandelsumsätze März 2020 (Donnerstag) - KOF Konjunkturbarometer (Donnerstag) WIRTSCHAFTSDATEN - JP: Arbeitslosenquote März bei 2,5% (Feb: 2,4%) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.05. - Übernahmeangebote: - Pargesa: 0,93 GBL-Anteile je Aktie (voraussichtlich 8.5. - 8.6) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): Ina Invest (Spin off Implenia, 1. Handelstag 12.6. vorgesehen) V Zug (Spin off Metall Zug, per 25.6.) - Dekotierungen: LumX: per 30.06.2020 (letzter Handelstag 29.6.) - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - BCV: Aktien-Split im Verhältnis von 1:10 beantragt EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Allreal (6,75 Fr.) - Arbonia (0,22 Fr.) - Baloise (6,40 Fr.) - Bucher (8,00 Fr.) - GLKB (1,10 Fr.) - Helvetia (5,00 Fr.) - Metall Zug (17,00 Fr.) - SFS (1,80 Fr.) - SNB (15,00 Fr.) - VP Bank (5,50 Fr.) per 29.04.: - Edisun Power (1,10 Fr.) - Lindt&Sprüngli (175 Fr./1'750 Fr.) per 30.4.: - Energiedienst (0,75 Fr.) - Investis (2,35 Fr.) - Lonza (2,75 Fr.) - Swiss Life (20,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0575 - USD/CHF: 0,9770 - Conf-Future: +12 BP auf 176,47% (Montag) - SNB: Kassazinssatz -0,463% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,39% auf 9'797 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Montag): +1,38% auf 9'759 Punkte - SLI (Montag): +1,85% auf 1'407 Punkte - SPI (Montag): +1,48% auf 12'081 Punkte - Dow Jones (Montag): +1,51% auf 24'134 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +1,11% auf 8'730 Punkte - Dax (Montag): +3,13% auf 10'660 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): -0,06% auf 19'771 Punkte STIMMUNG - Berichtssaison im Fokus

